2 criptovalute da evitare come la peste questa settimana

Due asset crypto rischiano di subire dei cali questa settimana a causa degli sblocchi imminenti.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mercato è in ripresa, in attesa della decisione della Federal Reserve sui tagli ai tassi di interesse, ma nei prossimi giorni dovrà fare i conti con diversi sblocchi di token e gli asset coinvolti potrebbero subire una forte pressione di vendita.

Gli sblocchi sono eventi programmati in cui i token finora bloccati, spesso riservati a team, investitori o premi, diventano negoziabili sul mercato.

Anche se sono pensati per distribuire l’offerta nel tempo e ridurre l’impatto immediato sul mercato, spesso pesano sull’andamento degli asset nel breve termine, soprattutto se i volumi rilasciati sono ingenti.

Per quando riguarda questa settimana, i progetti da tenere d’occhio sono due: Solana e la meme coin Official Trump.

Solana sta per sbloccare $121 milioni di token

Secondo i dati della piattaforma Tokenomics, Solana è pronta a sbloccare 502.930 token SOL, per un valore di circa 121,22 milioni di dollari. Anche se si tratta solo dello 0,09% della supply circolante di Solana, il valore in dollari è notevole.

Un rilascio di queste dimensioni aumenterebbe la liquidità sul mercato, ma potrebbe anche generare pressione al ribasso, nel caso in cui gli investitori decidano di vendere. L’andamento dell’altcoin dipenderà in gran parte anche dalle tendenze generali del mercato.

Al momento SOL sta scambiando in verde al livello di 236 dollari, con un leggero guadagno dello 0,29% nelle ultime 24 ore. Anche negli altri grafici è in positivo: in quello settimanale ha registrato un guadagno del 6%, mentre in quello mensile ha segnato un + 30%.

Grafico giornaliero di Solana. Fonte: CoinMarketCap

Anche la meme coin $TRUMP ha in programma un rilascio importante

Anche la meme coin del tycoon Official Trump (TRUMP) si sta preparando a uno sblocco importante questa settimana. Potrebbero arrivare sul mercato 4,89 milioni di token del valore di circa 58,82 milioni di dollari.

Il rilascio equivale all’1,52% dell’offerta circolante della meme coin, una cifra decisamente più elevata rispetto a quella prevista per Solana.

Visto che $TRUMP è una meme coin con una capitalizzazione di mercato ancora contenuta, uno sblocco di tali dimensioni potrebbe aumentare la volatilità, innescando forti vendite se l’offerta dovesse superare la domanda nel breve termine.

Al momento l’asset sta scambiando al livello di 8,54 dollari, con un ribasso dello 0,47%. Anche negli altri timeframe domina il segno rosso: in quello settimanale ha segnato un – 2,67%, mentre in quello mensile ha registrato una perdita del 4,9%.

Grafico giornaliero di TRUMP. Fonte: CoinMarketCap

Un eventuale calo degli asset non dipenderà solo dallo sblocco dei token, ma anche dal sentiment del resto del mercato. Se dovesse essere negativo, le perdite potrebbero essere più marcate.

Un nuovo progetto da tenere d’occhio

Per questo motivo molti investitori stanno diversificando il proprio portafoglio con i progetti in fase di prevendita. Uno di questi è $BEST, il token nativo del wallet self-custodial Best Wallet.

I titolari possono ottenere numerosi vantaggi all’interno dell’ecosistema, tra cui sconti sulle fee di transazione e premi di staking più elevati.

Inoltre, nell’app è disponibile la funzione “Upcoming Tokens”, una sezione dedicata ai migliori progetti in presale, selezionati direttamente dal team di sviluppo.

Finora il progetto ha raccolto 15 milioni di dollari e il token è disponibile al prezzo di 0,025655 dollari sul sito ufficiale. Per partecipare basta visitare il sito della prevendita, collegare il wallet e comprare BEST con ETH, BNB, USDT o carta di credito.



