Previsione prezzo TRUMP: Il lancio di WLFI scatena un aumento del 1.000%

La quotazione di WLFI su Binance scatena la mania. Le previsioni sul prezzo della meme coin TRUMP indicano un rialzo di 10 volte se lo slancio dovesse mantenersi.

La società World Liberty Financial, sostenuta da Trump, ha lanciato ufficialmente il proprio token sui principali exchange. Questo potrebbe stravolgere le previsioni di prezzo della meme coin TRUMP sul mercato, vista l’evidente connessione che esiste tra i due progetti.

La criptovaluta WLFI ha un’offerta totale confermata di 24,6 miliardi di token ma, secondo i dettagli forniti dal team di lancio, per adesso i possessori potranno reclamare solo il 20% di tale cifra.

Questo asset consentirà ai possessori di partecipare alle decisioni di governance del progetto relative alla sua roadmap, alla tokenomics, ai casi d’uso e altro ancora.

WLFI is officially coming to @binance the largest crypto exchange in the world 🦅🤝 https://t.co/MnPbpPZPlI — WLFI (@worldlibertyfi) September 1, 2025

Al momento della stesura di questo articolo, il token WLFI è stato ufficialmente quotato da Binance e da altri importanti exchange di criptovalute come Upbit, Gate.io e Bybit.

Il lancio di questo asset digitale tanto atteso e sostenuto da Trump sembra aver innescato un rally per Official TRUMP (TRUMP). Negli ultimi 5 giorni la meme coin del presidente ha sovraperformato tutti gli altri token nella top 10 di questa categoria, con guadagni del 3,1% durante questo periodo.

Anche i volumi di scambio sono aumentati del 180% nelle ultime 24 ore prima della quotazione di WLFI, favorendo una previsione rialzista del prezzo di TRUMP, poiché gli indicatori tecnici mostrano che lo slancio positivo sta accelerando.

Previsione del prezzo di Trump Coin: il lancio di WLFI potrebbe spingere TRUMP a 80 dollari – un guadagno di 10 volte?

Come mostra il grafico sottostante a 4 ore, la meme coin TRUMP ha superato un cuneo discendente e ora la quotazione di WLFI potrebbe fornirgli un forte vento favorevole.

L’indice di forza relativa (RSI) mostra che lo slancio positivo ha guadagnato terreno, poiché l’oscillatore ha raggiunto livelli di ipercomprato.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di TRUMP – Fonte: TradingView

Sebbene questo sia un tipico segnale che nel breve termine potrebbe verificarsi un leggero calo, è in genere un’indicazione della forte pressione di acquisto. Questo favorisce una previsione rialzista del prezzo di TRUMP, che potrebbe raggiungere i 30 dollari in breve tempo.

Un breakout confermato sopra i 17,5 dollari aprirebbe la strada a questo importante rialzo. A questo punto, tuttavia, il potenziale di rialzo completo per TRUMP è molto più alto.

Le stime indicano che la meme coin potrebbe raggiungere gli 80 dollari (un guadagno del 1.000%) poiché l’interesse del pubblico per tutti gli asset digitali legati al presidente e alla famiglia Trump potrebbe ricevere un forte impulso da questo evento chiave.

La crescente popolarità delle meme coin come TRUMP è ciò che ha reso la blockchain Solana così attraente per i token di questa categoria. Una delle prevendite di criptovalute di maggior successo di quest’anno, Wall Street Pepe (WEPE), ha scelto di migrare i suoi token su questa rete mentre continua a fare progressi con la sua ambiziosa roadmap.

Wall Street Pepe (WEPE) potrebbe esplodere dopo aver bruciato oltre 2 miliardi di token su Ethereum

Wall Street Pepe (WEPE) è un divertente mix tra Il lupo di Wall Street e l’amato meme Pepe the Frog.

Questa meme coin di successo ha raccolto milioni durante la sua prevendita ed è ora pronta a compiere il passo successivo nella sua crescita lanciandosi su Solana.

Il team dietro WEPE ha introdotto un interessante incentivo per completare rapidamente la migrazione. Il valore in dollari corrispondente a tutti i token Ethereum bruciati sarà bruciato anche su Solana. Questo ridurrà l’offerta circolante e potrebbe innescare un forte rialzo una volta completata la migrazione.

Finora sono stati bruciati 2,3 miliardi di token WEPE. È possibile acquistare questa meme coin e unirsi all’esercito WEPE prima della sua spinta post-migrazione visitando il sito web ufficiale di Wall Street Pepe.

È sufficiente collegare il proprio wallet (per esempio Best Wallet) e scambiare SOL, USDT o ETH oppure utilizzare una carta di credito per investire.