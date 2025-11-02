Vajon a SOL képes lesz ellenállni a medvepiaci hangulatnak?

Szerző Tóth-Giczei Beáta Utoljára frissítve: November 2, 2025

Úgy tűnik, a Solana (SOL) árfolyama elérte a plafont a 200 dolláros szintnél. Valahányszor megközelíti és próbálja áttörni, visszahúzódik.

Ez nem igazán függ össze azzal, hogyan teljesít maga a hálózat, mert a Solana valójában jó eredményeket mutat. A stabilcoinok értéke a hálózaton új rekordot ért el: 16,25 milliárd dollárt.

Inkább úgy tűnik, hogy az általános piaci környezet akadályozza a SOL-t. Még a Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) heti indulása után is, amely két nap alatt 116 millió dollárt vonzott be, az árfolyam nem tudta áttörni ezt a szintet.

Solana just rang the closing bell @NYSE.



We’re still open. 🫡 pic.twitter.com/KzVlO8OgRR — Solana (@solana) October 30, 2025

Ennek ellenére a technikai kép még mindig érdekesen fest. Ha a Solana meg tudja tartani a jelenlegi támaszt és képes lendületet építeni, akkor végre áttörheti a medvepiaci hangulatot.

Elérheti a SOL árfolyama a 300 dollárt novemberben? A támaszszint lesz a döntő

Forrás: SOLUSD / TradingView

Úgy tűnik, a SOL a legutóbbi esés után készen áll egy tiszta emelkedő visszatérésre. Erős támaszt talált a 180–185 dolláros tartományban, és innen kezd egyenletes lendülettel visszapattanni.

A rövid távú irány most felfelé mutat, és jelenleg úgy tűnik, hogy az ár egy kisebb visszaesés után megpróbálhat eljutni a 196 dolláros szinthez, ahol nehézségbe ütközhet.

Ha a SOL 185 dollár fölött tud maradni és áttöri a 196-ot, a következő nagy cél 205 dollár körül lesz. Az RSI 65 körül mozog, ami azt mutatja, hogy a lendület erősödik.

Two coffees and a bell. pic.twitter.com/kQHRUwc3Gk — Solana (@solana) October 31, 2025

Úgy tűnik, a SOL egy kitörési szakaszra készül, és csak egy határozott mozdulatra van szüksége ahhoz, hogy 196 dollár fölé szárnyaljon, ahonnan már szabaddá válik az út 205 dollár felé, és még azon is túlra.

Maxi Doge ellenáll a mémérmék medvepiacának, és ragyog mint a következő fényes csillag

Miközben a kereskedők figyelik, ahogy a Solana próbál áttörni kulcsfontosságú ellenállási szinteken, a mémérmék világában a figyelem a Maxi Doge felé fordul.

A Maxi Doge nem egy átlagos mémérme. Az Ethereum hálózaton hódít, és a hosszú távú növekedésre fókuszál. Gyakorlatilag a klasszikus mémenergiát ötvözi valódi staking jutalmakkal és erős likviditási háttérrel.

A projekt előértékesítése már több mint 3,85 millió dollárt gyűjtött össze, ami komoly korai érdeklődést mutat a kisbefektetők és a nagybefektetők részéről is.

Ami igazán izgalmassá teszi, az a 79%-os éves hozamot kínáló staking rendszer, amely lehetőséget ad a tulajdonosoknak, hogy keressenek, miközben várják a következő nagy mozgást. Mivel az Ethereum újra lendületbe jön, a Maxi Doge felkészült arra, hogy meglovagolja ezt a hullámot, és büszkén vezesse a következő mémérme futamot.