Spot SEI ETF-et indítana a 21Shares – staking is szóba kerülhet

Utoljára frissítva: Augusztus 30, 2025

A 21Shares SEI ETF – ha jóváhagyást kap – a CF SEI-USD referenciaárfolyamot követi majd.

A 21Shares kriptoeszköz-kezelő S-1 regisztrációs kérelmet nyújtott be az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) egy spot SEI tőzsdén kereskedett alap (ETF) indítására. A lépés a Canary Capital áprilisi beadványát követi.

We're excited to announce that we've filed with the SEC for a SEI ETF in the U.S. – a key milestone in our vision to expand exchange-traded access to @Seinetwork. pic.twitter.com/nTuCLAjXyY — 21Shares US (@21shares_us) August 28, 2025

A csütörtökön beadott dokumentum szerint a 21Shares SEI ETF – amennyiben engedélyt kap – a CF SEI-USD referenciaárfolyamot követné amerikai dollárban. A társaság hozzátette: amennyiben az adózási szabályozás lehetővé teszi, az alap staking tevékenységet is folytathat.

A tervezett konstrukció célja, hogy a SEI tokenek egy részének lekötéséből származó jutalmakat is tükrözze, „anélkül, hogy aránytalan jogi vagy szabályozói kockázatot vállalna.”

A kérelem egybeesik azzal, hogy a SEC több altcoin ETF iránti kérelmet is vizsgál. Az XRP árfolyamát követő alapok különösen nagy lendületet kaptak, miután a token régóta a jogi és szabályozói viták középpontjában áll.

A dokumentumban a Coinbase Custody Trust Company szerepel letétkezelőként, míg a Coinbase a fő brókeri feladatokat látná el.

A SEC késlekedései nem feltétlenül jelentenek elutasítást

Több halasztást követően a SEC várhatóan októberben dönt számos függőben lévő beadványról, köztük a Trump Media és a Solana (SOL) alapokkal kapcsolatban.

Az altcoin ETF-kibocsátók sorra nyújtanak be módosításokat, abban bízva, hogy az októberi határidők fordulópontot jelenthetnek a kripto-ETF-ek piacán.

A felügyelet nemrég elhalasztotta a Truth Social által benyújtott Bitcoin- és Ethereum-ETF, valamint az XRP- és Litecoin-alapok engedélyezését is. A következő határidő október 8., amikor a SEC dönthet a Truth Social kripto ETF-termékeiről.

Nate Geraci, a NovaDius Wealth elnöke az X-en úgy fogalmazott: „hamarosan eláraszthatják a piacot a kripto ETF-ek.”

Look at all of the crypto ETF filings out there…@JSeyff doing God's work tracking these.



What I mean by "crypto ETF floodgates about to open soon". pic.twitter.com/9tpcrtnQjm — Nate Geraci (@NateGeraci) August 28, 2025

Eric Balchunas, a Bloomberg Intelligence vezető ETF-elemzője hozzátette: „hamarosan több kripto ETF-beadvány lesz, mint részvényalap.”

SEI token +4%-on – folytatódhat a rali?

A 21Shares spot SEI ETF-jének benyújtása után a SEI token árfolyama 24 órán belül 4,06%-kal emelkedett. A mozgás erősödő bikapiaci struktúrára utal, miután a token az elmúlt 90 napban 60%-os növekedést ért el.

Ezzel párhuzamosan a SEI TVL-je (teljes zárolt értéke) elérte a 682 millió dollárt, amelyet főként a Dragonswaphez hasonló DeFi-protokollok hajtanak. A növekedéshez az intézményi elfogadottság erősítésére irányuló törekvések is hozzájárultak.

A Circle IPO-beadványa szerint a cég 2024 végén 6,25 millió SEI tokent tartott, ami a legjelentősebb digitális eszköz a mérlegében. Emellett Wyoming állam is felvette a SEI-t a tervezett, államilag támogatott stabilcoin (WYST) jelöltjei közé.

A CoinMarketCap adatai szerint a SEI jelenleg 0,291 dolláron forog. Az árfolyam jövője a technológiai fejlesztéseken, az intézményi érdeklődésen és az ökoszisztéma bővülésén múlik.