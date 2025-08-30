Spot SEI ETF-et indítana a 21Shares – staking is szóba kerülhet
A 21Shares SEI ETF – ha jóváhagyást kap – a CF SEI-USD referenciaárfolyamot követi majd.
A 21Shares kriptoeszköz-kezelő S-1 regisztrációs kérelmet nyújtott be az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) egy spot SEI tőzsdén kereskedett alap (ETF) indítására. A lépés a Canary Capital áprilisi beadványát követi.
A csütörtökön beadott dokumentum szerint a 21Shares SEI ETF – amennyiben engedélyt kap – a CF SEI-USD referenciaárfolyamot követné amerikai dollárban. A társaság hozzátette: amennyiben az adózási szabályozás lehetővé teszi, az alap staking tevékenységet is folytathat.
A tervezett konstrukció célja, hogy a SEI tokenek egy részének lekötéséből származó jutalmakat is tükrözze, „anélkül, hogy aránytalan jogi vagy szabályozói kockázatot vállalna.”
A kérelem egybeesik azzal, hogy a SEC több altcoin ETF iránti kérelmet is vizsgál. Az XRP árfolyamát követő alapok különösen nagy lendületet kaptak, miután a token régóta a jogi és szabályozói viták középpontjában áll.
A dokumentumban a Coinbase Custody Trust Company szerepel letétkezelőként, míg a Coinbase a fő brókeri feladatokat látná el.
A SEC késlekedései nem feltétlenül jelentenek elutasítást
Több halasztást követően a SEC várhatóan októberben dönt számos függőben lévő beadványról, köztük a Trump Media és a Solana (SOL) alapokkal kapcsolatban.
Az altcoin ETF-kibocsátók sorra nyújtanak be módosításokat, abban bízva, hogy az októberi határidők fordulópontot jelenthetnek a kripto-ETF-ek piacán.
A felügyelet nemrég elhalasztotta a Truth Social által benyújtott Bitcoin- és Ethereum-ETF, valamint az XRP- és Litecoin-alapok engedélyezését is. A következő határidő október 8., amikor a SEC dönthet a Truth Social kripto ETF-termékeiről.
Nate Geraci, a NovaDius Wealth elnöke az X-en úgy fogalmazott: „hamarosan eláraszthatják a piacot a kripto ETF-ek.”
Eric Balchunas, a Bloomberg Intelligence vezető ETF-elemzője hozzátette: „hamarosan több kripto ETF-beadvány lesz, mint részvényalap.”
SEI token +4%-on – folytatódhat a rali?
A 21Shares spot SEI ETF-jének benyújtása után a SEI token árfolyama 24 órán belül 4,06%-kal emelkedett. A mozgás erősödő bikapiaci struktúrára utal, miután a token az elmúlt 90 napban 60%-os növekedést ért el.
Ezzel párhuzamosan a SEI TVL-je (teljes zárolt értéke) elérte a 682 millió dollárt, amelyet főként a Dragonswaphez hasonló DeFi-protokollok hajtanak. A növekedéshez az intézményi elfogadottság erősítésére irányuló törekvések is hozzájárultak.
A Circle IPO-beadványa szerint a cég 2024 végén 6,25 millió SEI tokent tartott, ami a legjelentősebb digitális eszköz a mérlegében. Emellett Wyoming állam is felvette a SEI-t a tervezett, államilag támogatott stabilcoin (WYST) jelöltjei közé.
A CoinMarketCap adatai szerint a SEI jelenleg 0,291 dolláron forog. Az árfolyam jövője a technológiai fejlesztéseken, az intézményi érdeklődésen és az ökoszisztéma bővülésén múlik.