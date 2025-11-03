Régi Bitcoin-bálnák mozdultak meg – eladási hullám jöhet a piacon?

Utoljára frissítva: November 3, 2025

A közelmúltban történt nagy összegű Bitcoin-áthelyezések nyereségrealizálási félelmeket váltottak ki. Az elemzők szerint az ilyen átutalások inkább a volatilitás előjeleinek minősülnek, mintsem közvetlen eladásoknak.

Az elmúlt napokban két jelentős Bitcoin-bálna mozgatta meg hatalmas mennyiségű BTC-jét a tőzsdékre, ami aggodalmat keltett a kereskedők körében, és újabb eladási hullámról szóló találgatásokat indított el.

A Lookonchain adatai szerint BitcoinOG (1011short) október 1. óta mintegy 13.000 BTC-t (1,48 milliárd dollár értékben) utalt át a Krakenre. Ezzel szinte egyidőben egy korai befektető, Owen Gunden október 21. óta 3.265 BTC-t (364,5 millió dollár) helyezett el ugyanott.

A tranzakciók időzítése (a Bitcoin a 108.000 dolláros szinten mozgott) arra utalhat, hogy a régi szereplők profitot realizálnak, vagy short pozíciókat építenek. Egyes elemzők azonban figyelmeztetnek: az utalások önmagukban nem jelentenek azonnali eladást, viszont gyakran fokozott piaci aktivitást és árfolyam-ingadozást előznek meg.

Egy álnéven kereskedő bálna újra short pozíciókat nyithat

A BitcoinOG (1011short) néven ismert bálna régóta hírhedt arról, hogy a piaci csúcsok idején shortolja a Bitcoint. Október 11-én például közel 197 millió dolláros profitot ért el nagy short pozíciók lezárásával.

Bitcoin OGs are dumping $BTC!



BitcoinOG(1011short) has deposited ~13K $BTC($1.48B) to Kraken, Binance, Coinbase, and Hyperliquid since Oct 1.



Owen Gunden has deposited 3,265 $BTC($364.5M) to Kraken since Oct 21.https://t.co/qyZllJWfFShttps://t.co/u3b8zn5iYe pic.twitter.com/qQe3dYlnfp — Lookonchain (@lookonchain) November 3, 2025

A hozzá köthető tárcák azóta rendszeresen utalnak BTC-t a Kraken, a Binance, a Coinbase és a Hyperliquid tőzsdékre, ami arra utal, hogy tőkeáttételes ügyletekre vagy likvidálásra készülhet.

A legutóbbi mozgások között szerepel 500 BTC (55 millió dollár) átutalása a Krakenre november 2-án, valamint több kisebb, 70-150 BTC közötti utalás a Hyperliquidre. Az on-chain elemzők szerint ez a mintázat hasonlít a korábbi ciklusokhoz, amikor a kereskedő a piaci emelkedéseket követően épített ki short pozíciókat.

Egy tapasztalt Bitcoin-bálna újra aktiválta a tárcáját

A „Satoshi-korszakból” ismert Owen Gunden is hosszú idő után újra aktívvá vált. Október 21. és november 3. között összesen 3.265 BTC-t (364,5 millió dollár) utalt át a Krakenre több részletben. Ezek közé tartozik 364 BTC október 22-én, 1.448 BTC október 29-én és 483 BTC november 3-án.

Gunden, aki állítólag több mint 15.000 BTC-t gyűjtött a Bitcoin korai éveiben, a “régi motorosok” közé tartozik — azok közé, akik több piaci ciklust is átvészeltek eladás nélkül. Mostani lépései azonban az utóbbi évek egyik legnagyobb tőzsdei beutalásait jelentik, ami akár részleges profitrealizálásra, akár portfólió-átalakításra is utalhat.

Az Arkham adatai szerint számos, Gundenhez köthető, több mint tízéves érméket tartalmazó tárca is újra aktiválódott október vége óta. Ezek a mozgások egybeestek a Bitcoin árfolyamának 110.000-115.000 dollár közötti stabilizálódásával. Az elmúlt hónapban a kamatvárakozások és tőkeáttételes pozíciózárások rázták meg a piacot.

A kereskedők óvatosak: eladás vagy stratégiai átrendeződés?

Az elemzők szerint a hangulat továbbra is inkább óvatos. Az ilyen mértékű bálna-beáramlások jellemzően a kínálat növekedését jelzik, és gyakran éles ármozgások előhírnökei, különösen, ha a likviditás csökken.

A fő kérdés, hogy ezek a beutalások valódi eladásokat jeleznek-e, vagy csak stratégiai átcsoportosításról van szó. Történelmileg a régi, nagy tárcákból érkező beáramlások 5-10%-os korrekciót okoztak rövid távon, amit az eladói nyomás enyhülésével később újabb felhalmozás követett.

