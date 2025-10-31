Bitcoin-zuhanás – visszatértek a medvék?

A medvék kezében a Bitcoin árfolyama? Két szakértő osztotta meg véleményét a Cryptonews-szal arról, hogy mire számíthatunk a legújabb Fed-kamatcsökkentés után.

Az amerikai jegybank, a Federal Reserve az idei évben már másodszor döntött kamatvágás mellett – a piacokon azonban nincs sok ok az ünneplésre.

Jerome Powell arra figyelmeztetett, hogy a jegybank döntéshozói között egyre nagyobb a bizonytalanság abban, mi legyen a következő lépés. Mivel kevés a friss gazdasági adat, egy újabb, decemberi kamatvágás még “nem eldöntött dolog”, hiába utalt korábban erre a Fed.

A cikk írásakor a Bitcoin 24 órás árfolyama 0,17%-os mínuszban, kevéssel 110.000 dollár alatt mozgott, míg az Ether 1,25%-ot esett, 3.845 dollár környékére csúszva.

A befektetők előre készültek a Fed döntésére

Fadi Aboualfa, a Copper kutatási vezetője elmondta, hogy a kriptokereskedők már jóval a szerdai döntés előtt felkészültek a kamatvágásra.

Szerinte most az a legfontosabb jel, hogy mennyi pénz áramlik a Bitcoin ETF-ekbe, és hogy a nagy befektetők továbbra is vásárolnak-e.

„A Bitcoin túllépett a kisbefektetői érzelmi ciklusokon. A volatilitás mérséklődött, mert a befektetői bázis türelmesebb, és most már a Wall Street tanácsadói allokálnak komoly tőkét. Minél érettebben viselkedik a Bitcoin, annál erősebb a hosszú távú értéknövekedése. Ez a stabilitás teszi lehetővé a kínálati szűkülések kialakulását.”

Ugyanakkor Aboualfa figyelmeztetett, hogy rövid távon még mindig van tér az esésre. Úgy véli, „egy gyors lecsúszás” akár 108.000 dollárig is lehetséges, bár hozzátette: „A visszaeséseket rendre elnyelik azok a befektetők, akik hónapokra építik fel pozícióikat.”

„A 111.000 dollár feletti zárás megőrizné azt a szerkezeti mintát, amit korábban is láttunk a nagy bikapiacok előtt. A medvéknek még be kell bizonyítaniuk, hogy többre is képesek, mint pusztán a gyenge kezek megingatására.”

Ahogy korábban a Cryptonews is beszámolt róla, egyre több kérdőjel merül fel azzal kapcsolatban, helyes döntés-e a kamatvágások folytatása. Az Egyesült Államok munkaügyi statisztikai hivatalának friss adatai ugyanis a kormányzati leállás miatt késnek.

A Copper szerint a Bitcoin most „feltűnően hasonló helyzetben van”, mint 2024 októberében. Egy „kivárásos, katalizátorra váró” piaci hangulat jellemzi, ami az előző monetáris fordulat idején is megfigyelhető volt.

A Fed döntése előtt a cég 114.600 dollárt jelölt meg kulcsszintként, amely fölött valódi kitörés jöhetett volna. Ez azonban nem történt meg, így „a medvék számára nyitva maradt az ajtó egy újabb próbálkozásra.”

Mi következik a Bitcoin számára?

A következő meghatározó adat a GDP-jelentés lesz. Aboualfa szerint a kriptopiacok számára a legkedvezőbb forgatókönyv így fest:

„A Bitcoin szempontjából a legjobb kombináció a stabil növekedés és egy olyan Fed, amely a politikáját inkább a késleltetett hatásokra és a jövő bizonytalanságára építi – nem pedig további szigorításokra. A piac kiszámítható monetáris környezetet szeretne.”

A Copper elemzése összességében arra jutott, hogy a Bitcoin egyelőre nem tudta teljesen legyőzni a medvéket, ugyanakkor megkezdődött az „átmenet a védekezésből a támadásba”.

„A Bitcoin 103.000 dolláros mélypontjáról kapaszkodott vissza. Visszanyerte a középtartományát, magasabb mélypontokat alakított ki, tesztelte a kínálati zónát, és most egy olyan ellenállási szint alatt ül, amely már kétszer is elutasította. A medvéknek több esélyük is volt visszafordítani a mozgást – mindannyiszor kudarcot vallottak.”

Megosztott döntés a Fed-nél

A 25 bázispontos kamatcsökkentést 10-2 arányban szavazták meg. A két ellenszavazó egyike Stephen Miran, Donald Trump jelöltje volt, aki sokkal agresszívebb kamatvágásokat sürgetett. Jeffrey Schmid viszont amellett érvelt, hogy a kamatszintet változatlanul kellene tartani, mert az infláció továbbra is makacsul magas.

Jerome Powell sajtótájékoztatója közben az S&P 500 és a Dow Jones is mínuszba fordult, de ez az esés rövid életű lehet. A tőzsdezárás után ugyanis olyan óriások, mint a Microsoft, az Amazon és a Meta közzéteszik gyorsjelentésüket. A három vállalat együttesen 10 billió dolláros piaci kapitalizációt képvisel, így a kedvező eredmények könnyen felfelé húzhatják az amerikai részvényindexeket – és ezzel a Bitcoint is.

Nic Puckrin, a Coin Bureau elemzője szerint a Bitcoin hosszú távú befektetési narratívája továbbra is érvényes. Emellett figyelmeztetett a tőkeáttételes ügyletek kockázataira is.