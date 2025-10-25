BTC $111,667.34 0.59%
Cryptonews Árfolyam hírek

Pudgy Penguins: Fordulópont jöhet Halloweenkor?

Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
Pudgy Penguins

Az „Uptoberi” emelkedés még mindig lehetséges, mivel a bálnák elkezdték felhalmozni a PENGU-t annak legutóbbi mélypontján. A Pudgy Penguins árfolyam-előrejelzések okos pénzek támogatásával most új csúcsokat céloznak meg.

A mémcoin továbbra is 64,26%-kal van az eddigi csúcs alatt, és az új okos pénzek megjelenése azt jelzi, hogy a jelenlegi szint igazi fordulópont lehet.

A CryptoQuant adatai alapján nagy méretű bálna megbízások halmozódtak fel, hasonlóan korábbi felhalmozási zónákhoz, amelyek után meredek emelkedések következtek.

Forrás: CryptoQuant

A Coinglass adatai szerint a felhalmozás hosszú távú megtartási szándékkal történik. A tőzsdei nettó kiáramlások egész hónapban folyamatosak voltak, a csúcs 14,2 millió dollárnál található.

Forrás: Coinglass

A kereskedők inkább megtartják az eszközeiket, mintsem likviditásként a tőzsdén hagyják. Ez erősíti az optimizmust, így október lehet a Pudgy Penguins következő nagy emelkedésének kezdete.

Pudgy Penguins árfolyam-előrejelzés: Emelkedhet a PENGU Halloween előtt?

A nagy bálna megbízásmintázat nagyon hasonlít egy 10 hónapos fülescsésze alakzatra.

A PENGU most a „fül” részben konszolidálódik, és az alsó támasz újratesztelése előkészítheti a következő emelkedést – erre fogadnak a bálnák.

Forrás: TradingView

A lendületmutatók támogatják az emelkedő forgatókönyvet. Az RSI újra emelkedik a túladott szintről, ami azt jelzi, hogy a vásárlók alacsonyabb árakon visszatérnek.

A MACD hisztogram is egy lehetséges aranykereszt felé halad, ami egy új emelkedő trend kezdetét jelezheti.

A korábbi keresleti zóna 0,29 dollárnál valószínű kitörési pont. Ha ez támaszszintté válik, a következő figyelendő elem a mintázat nyakvonala 0,48 dollárnál, ami megerősítené az emelkedő struktúrát.

Ha mindez megvalósul, az alakzat a Pudgy Penguins árát akár 0,60 dollárig is elviheti, ami a jelenlegi árhoz képest akár 28-szoros növekedést jelenthet.

Ugyanakkor ez a teljes emelkedés valószínűleg nem történik meg Halloween előtt. A keresletet ösztönző tényezők, például az amerikai kamatcsökkentések folytatása 2026-ig, valószínűleg szükségesek lesznek az emelkedéshez.

A közeli 0,29 dolláros szint viszont már egy sokkal reálisabb rövid távú cél.

Best Wallet: E ciklusban a HODL legokosabb módja

A kereskedők ismét kiveszik a PENGU-hoz hasonló nagy potenciálú tokeneket a tőzsdékről, és saját tárcába helyezik. Ebben a ciklusban sokan a Best Walletet ($BEST) választják a MetaMask vagy az Exodus helyett.

A különbség? A használhatóság.

A Best Wallet előnyt ad az „Upcoming Tokens” funkciójával, egy beépített szűrővel, amely kiemeli az ígéretes, korai fázisú projekteket, mielőtt azok reflektorfénybe kerülnek.

Ez nem csak egy újabb tárca. Kifejezetten a bikapiacra készült – felfedezés, tárolás és lehetőség egy helyen.

Persze nem áll meg a tárolásnál. A Best Card segítségével a felhasználók stabilcoinokat költhetnek bárhol, ahol Mastercardot elfogadnak, így a kriptó zökkenőmentesen beépül a mindennapi életbe.

Az előértékesítés eddig több mint 16,6 millió dollárt gyűjtött, és a lendület csak egyre nő.

A korai $BEST vásárlók előnyös pozícióba kerülnek a listázások előtt – és a következő piaci hullám előtt.

Pudgy Penguins: Fordulópont jöhet Halloweenkor?
2025-10-25
2025-10-25 12:38:00
