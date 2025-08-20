Peter Todd is beszállt: mémcoin-promó 5 ezer dollárnyi SOL-ért

Peter Todd elárulta, hogy egy ismeretlen Twitter-felhasználótól 5.000 dollárnyi Solanát kapott a token promóciójáért, amit azonnal Bitcoinra váltott.

Todd egy veterán Bitcoin-fejlesztő, aki már a Bitcoin korai fejlesztésében is részt vett. Augusztus 17-én az X-en ajánlotta a “HAHA” nevű Pump Fun tokent. Komoly vitát robbantott ki azzal, hogy állítólag 5 ezer dollárért reklámozta a Joker-tematikájú mém érmét. Az akció óriási árfolyam-ingadozást okozott és megosztotta a kriptós közösséget.

Posztjában ez állt: „Egy rossz nap… aztán egy jó árfolyam-emelkedés. Nevetve repülj a csúcsra. #HAHA”

Todd bevallotta: 5 ezer dollárnyi Solanát kapott a promócióért

Todd később nyíltan elmondta, hogy a posztért cserébe 5.000 dollár értékű Solanát kapott, amit azonnal átváltott Bitcoinra. Hozzátette: nem tudja, kitől jött a pénz, csupán úgy jellemezte a forrást, mint „egy ismeretlen Twitter-felhasználó”. A fejlesztő kiemelte: nem volt kötelessége reklámként feltüntetni a posztot, de önként döntött a transzparencia mellett.

„Sok országban törvény írja elő, hogy a fizetett hirdetéseket #Ad jelöléssel kell ellátni. És ez így korrekt. Nem kötöttek velem titoktartási szerződést az összeggel kapcsolatban, így nem volt okom eltitkolni azt” – magyarázta Todd.

A token árfolyama a bejegyzést követően azonnal 1500%-ot ugrott 0,00008 dollárig, majd perceken belül 95%-ot zuhant – egy tipikus rug pull (kimenekítéses átverés) mintájára, ami gyakran előfordul a Pump Fun platformon induló coinoknál.

Az érme értéke azonban 24 órán belül újabb fordulatot vett: közel 3900%-ot erősödött, 0,0002 dollárig, így a piaci kapitalizációja elérte a 225.000 dollárt.

Vajon Peter Todd lehet Satoshi Nakamoto?

Todd régóta ismert név a kriptovilágban. Leginkább a Bitcoin Core fejlesztésében betöltött szerepe miatt vált ismertté – például ő írta azt a kódot, amely módosította az OP_RETURN adathordozó méretét. Az évek során gyakran vállalt ellentétes álláspontot a skálázási vitákban és az iparági trendekben.

Az újabb botrány hátterében ott húzódnak a személyazonosságát övező, régóta fennálló találgatások. Cullen Hoback HBO-dokumentumfilmje, a Money Electric: The Bitcoin Mystery (magyarul: Digitális pénz: A Bitcoin rejtélye) például Toddot is a lehetséges Satoshi-jelöltek közé sorolta. Ezt a feltételezést Todd határozottan visszautasította.

A filmben Hoback többek között Todd tinédzserkori, digitális pénzekkel kapcsolatos kísérleteire és egy vitatott 2010-es fórumbejegyzésre hivatkozott, ahol állítólag összekeverte saját felhasználói fiókját Satoshiéval.

A rendező az időzített posztok mintázatát is említette, amelyek szerinte egy akadémiai naptárhoz igazodtak. A teóriát azonban a legtöbb kriptós szakértő spekulációnak tartja.

Todd mém érme promóciója éles reakciókat váltott ki. Egyesek hiteltelenséggel vádolták, míg mások dicsérték az őszinteségét, „10 pontos lépésnek” nevezve azt.

Todd láthatóan nem különösebben törődött a botránnyal. Az eset jól mutatja, milyen vékony a határvonal a hitelesség és a haszonszerzés között a kripto szabad szellemű világában.