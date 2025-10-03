BTC $122,362.09 1.59%
Cryptonews Árfolyam hírek

Nyomulnak a Bitcoin bikák, de egy medvés alakzat árnyalja a képet

Szerző
Farkas Dániel
Szerző
Farkas Dániel
A szerzőről

A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan...

A szerző
Ellenőrizte
Tóth-Giczei Beáta
Szerző
Tóth-Giczei Beáta
A szerzőről

10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

A szerző
Utoljára frissítve: 
Bitcoin árfolyam-előrejelzés

Október (vagy ahogy a kriptós közösség hívja: Uptober) elején egy rali emelte a BTC-t 121 ezer dollár fölé. Az árfolyam-előrejelzés szerint továbbra is erős a lendület, ugyanakkor egy medvés fordulat is bekövetkezhet. A Bitcoin árfolyama csütörtökön 121.086 dollárig emelkedett, ezzel héthetes csúcsot ért el, miközben az októberi “Uptober” rali újabb lendületet kapott. Jelen helyzetben a kriptovaluta 24 óra alatt 1,39%-ot erősödött, áttörte a 117.500 dolláros ellenállást, és elérte a szimbolikus 120.000 dolláros szintet.

Ezen az árszinten a Bitcoin piaci kapitalizációja 2,4 billió dollárra nőtt, meghaladva az Amazon értékét, míg a teljes kriptopiac mérete 4,14 billió dollárra bővült.

A rali az altcoinokra is átterjedt: az Ethereum, és a Solana egyaránt több, mint 2%-ot erősödött, a BNB 24 órás változása pedig épp 6,54%-os növekedés. Elemzők szerint a Fed várható kamatcsökkentése áll a háttérben. A gyengébb amerikai foglalkoztatási adatok miatt egyre nagyobb a spekuláció, hogy a döntéshozók már ebben a hónapban lazíthatnak a monetáris politikán. Ez tovább erősíti a Bitcoin vonzerejét, mint az infláció és a gazdasági bizonytalanság elleni fedezeti eszközt.

Forrás: CoinMarketCap

Október hagyományosan az egyik legerősebb hónap a Bitcoin számára, és a kereskedők arra számítanak, hogy a trend idén is folytatódhat. Ha az ár tartósan 120.000 dollár fölé kerül, az újabb erőteljes emelkedést indíthat el – akár a korábbi csúcsok felé is –, feltéve persze, hogy megmarad a lendület.

CME: 0-24-es kriptotőzsdei kereskedés 2026-ra

Az optimizmust tovább erősítette a CME Group bejelentése. 2026 elejére, szabályozói jóváhagyás függvényében, a Bitcoin és Ethereum határidős szerződések, illetve opciók kereskedése 0-24 órában elérhetővé válik. Jelenleg a CME hétvégén leáll a kripto határidős kereskedéssel, ami eltér a globális piac működésétől.

A változtatás célja az intézményi kereslet kielégítése a folyamatos kockázatkezelés iránt. Tim McCourt, a CME részvényekért és alternatív termékekért felelős globális vezetője szerint a lépés növeli a piac hatékonyságát. Emellett szűkíti az árkülönbségeket a piacok között, és gazdagítja a likviditást.

Elemzők úgy vélik, ez a döntés tovább erősíti a Bitcoin szerepét a hagyományos pénzügyi szektorban, és még több fedezeti alapot, valamint vagyonkezelőt ösztönözhet a belépésre. Az intézményi adaptáció régóta az egyik fő tényező a Bitcoin árfolyam-emelkedésében.

A digitális eszközök 0-24 órás működéséhez igazodva a CME felgyorsíthatja ezt a trendet, és új likviditást biztosíthat mind a spot, mind a derivatív piacok számára.

Svédország Bitcoin-tartalékot fontolgat – medvés alakzat rajzolódik ki

Eközben Svédország is vizsgálja egy nemzeti Bitcoin-tartalék kialakításának lehetőségét. Dennis Dioukarev és David Perez parlamenti képviselők azt javasolják, hogy az állam a lefoglalt Bitcoinnal hozzon létre tartalékot, amely védi az országot az inflációtól és a geopolitikai kockázatoktól.

Az elképzelés illeszkedik a nemzetközi trendekhez: az Egyesült Államokban is napirenden van a Bitcoin stratégiai eszközként való megítélése.

Egy svéd Bitcoin-tartalék példaértékű lenne Európában, hiszen tovább növelheti az eszköz hitelességét, és új intézményi tőkebeáramlást generálhatna.

Bitcoin árfolyam-grafikon
Bitcoin árfolyam-grafikon – Forrás: Tradingview

Technikai szempontból azonban nem árt óvatosnak lenni. A jelenlegi emelkedő trend egy Bearish Butterfly alakzatot formál, amelynek lehetséges fordulópontja (PRZ – Potential Reversal Zone) 128.000-130.000 dollár közé esik. Rövid távon a momentum bikás marad, de a harmonikus alakzat arra utal, hogy magasabb szinteken erős eladói nyomás jelentkezhet.

  • Támaszszintek: 117.000 dollár, 113.500 dollár, 106.900 dollár
  • Ellenállások: 124.600 dollár, 128.000-130.000 dollár (PRZ)

Egy tiszta kitörés 124.600 dollár fölé utat nyithat a PRZ irányába. Ugyanakkor a túlvett RSI (relatív erősség index) azt jelzi, hogy 130.000 dollár közelében nő a korrekció esélye. Ha a 117.000 dolláros szint nem marad tartósan, az árfolyam mélyebb támaszokat tesztelhet 113.500 és 106.900 dollárnál.

A kereskedők számára egyértelmű: az “Uptober” lendülete erős, az intézményi kereslet fokozódik, a globális politikai környezet támogató. Ugyanakkor a technikai jelek óvatosságra intenek a magasabb szinteken, ahol fokozódhat a profitrealizálás veszélye.

Maxi Doge ($MAXI) előértékesítés: mém-token edzőtermi energiával

A Maxi Doge ($MAXI) egy mémalapú token, amely kifejezetten a kockázatfüggő, „degen” kereskedőknek készült. Olyanoknak, akik az 1000x tőkeáttétellel és az állandó hajtással érzik igazán elemükben magukat. A $MAXI azonban nem csupán egy mémcoin. A token egy közösség által vezérelt kultúrát képvisel, amely ötvözi a kereskedés intenzitását az edzőtermi hangulattal, a koffein energiájával és a versengő összetartással.

A projekt túlmutat egy egyszerű mém érmén: staking jutalmakat, kereskedési versenyeket és gamifikált partnereseményeket kínál a közösség számára. A token okosszerződését a SolidProof és a Coinsult is auditálta, ami további biztonságot ad a befektetőknek.

Maxi Doge előértékesítés

Az előértékesítés lendületesen halad: eddig több mint 2,7 millió dollárt gyűjtöttek, és a token ára jelenleg 0,0002605 dollár. Az ár az értékesítés előrehaladtával emelkedni fog, így a korai beszállók előnyben részesülnek.

Mit kínál a $MAXI a befektetőknek?

  • Dinamikus hozamú staking jutalmakat
  • Kereskedési versenyeket ranglistás díjakkal
  • Közösségi eseményeket és jövőbeli integrációkat

A tokent a Maxi Doge hivatalos weboldalán vásárolhatod meg ETH, BNB, USDT, USDC vagy bankkártya használatával.

Megnézem a Maxi Doge weboldalát
Nyomulnak a Bitcoin bikák, de egy medvés alakzat árnyalja a képet
2025-10-03 10:39:38
