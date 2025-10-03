Nyomulnak a Bitcoin bikák, de egy medvés alakzat árnyalja a képet

Október (vagy ahogy a kriptós közösség hívja: Uptober) elején egy rali emelte a BTC-t 121 ezer dollár fölé. Az árfolyam-előrejelzés szerint továbbra is erős a lendület, ugyanakkor egy medvés fordulat is bekövetkezhet. A Bitcoin árfolyama csütörtökön 121.086 dollárig emelkedett, ezzel héthetes csúcsot ért el, miközben az októberi “Uptober” rali újabb lendületet kapott. Jelen helyzetben a kriptovaluta 24 óra alatt 1,39%-ot erősödött, áttörte a 117.500 dolláros ellenállást, és elérte a szimbolikus 120.000 dolláros szintet.

Ezen az árszinten a Bitcoin piaci kapitalizációja 2,4 billió dollárra nőtt, meghaladva az Amazon értékét, míg a teljes kriptopiac mérete 4,14 billió dollárra bővült.

A rali az altcoinokra is átterjedt: az Ethereum, és a Solana egyaránt több, mint 2%-ot erősödött, a BNB 24 órás változása pedig épp 6,54%-os növekedés. Elemzők szerint a Fed várható kamatcsökkentése áll a háttérben. A gyengébb amerikai foglalkoztatási adatok miatt egyre nagyobb a spekuláció, hogy a döntéshozók már ebben a hónapban lazíthatnak a monetáris politikán. Ez tovább erősíti a Bitcoin vonzerejét, mint az infláció és a gazdasági bizonytalanság elleni fedezeti eszközt.

Forrás: CoinMarketCap

Október hagyományosan az egyik legerősebb hónap a Bitcoin számára, és a kereskedők arra számítanak, hogy a trend idén is folytatódhat. Ha az ár tartósan 120.000 dollár fölé kerül, az újabb erőteljes emelkedést indíthat el – akár a korábbi csúcsok felé is –, feltéve persze, hogy megmarad a lendület.

CME: 0-24-es kriptotőzsdei kereskedés 2026-ra

Az optimizmust tovább erősítette a CME Group bejelentése. 2026 elejére, szabályozói jóváhagyás függvényében, a Bitcoin és Ethereum határidős szerződések, illetve opciók kereskedése 0-24 órában elérhetővé válik. Jelenleg a CME hétvégén leáll a kripto határidős kereskedéssel, ami eltér a globális piac működésétől.

A változtatás célja az intézményi kereslet kielégítése a folyamatos kockázatkezelés iránt. Tim McCourt, a CME részvényekért és alternatív termékekért felelős globális vezetője szerint a lépés növeli a piac hatékonyságát. Emellett szűkíti az árkülönbségeket a piacok között, és gazdagítja a likviditást.

CME Group is taking crypto futures and options 24/7 starting early 2026



The exchange says demand from clients to manage risk “every day of the week” keeps growing, and crypto is the perfect testing ground for round-the-clock markets. pic.twitter.com/blAzbQbewM — Satoshi Club (@esatoshiclub) October 2, 2025

Elemzők úgy vélik, ez a döntés tovább erősíti a Bitcoin szerepét a hagyományos pénzügyi szektorban, és még több fedezeti alapot, valamint vagyonkezelőt ösztönözhet a belépésre. Az intézményi adaptáció régóta az egyik fő tényező a Bitcoin árfolyam-emelkedésében.

A digitális eszközök 0-24 órás működéséhez igazodva a CME felgyorsíthatja ezt a trendet, és új likviditást biztosíthat mind a spot, mind a derivatív piacok számára.

Svédország Bitcoin-tartalékot fontolgat – medvés alakzat rajzolódik ki

Eközben Svédország is vizsgálja egy nemzeti Bitcoin-tartalék kialakításának lehetőségét. Dennis Dioukarev és David Perez parlamenti képviselők azt javasolják, hogy az állam a lefoglalt Bitcoinnal hozzon létre tartalékot, amely védi az országot az inflációtól és a geopolitikai kockázatoktól.

Az elképzelés illeszkedik a nemzetközi trendekhez: az Egyesült Államokban is napirenden van a Bitcoin stratégiai eszközként való megítélése.

Egy svéd Bitcoin-tartalék példaértékű lenne Európában, hiszen tovább növelheti az eszköz hitelességét, és új intézményi tőkebeáramlást generálhatna.

Bitcoin árfolyam-grafikon – Forrás: Tradingview

Technikai szempontból azonban nem árt óvatosnak lenni. A jelenlegi emelkedő trend egy Bearish Butterfly alakzatot formál, amelynek lehetséges fordulópontja (PRZ – Potential Reversal Zone) 128.000-130.000 dollár közé esik. Rövid távon a momentum bikás marad, de a harmonikus alakzat arra utal, hogy magasabb szinteken erős eladói nyomás jelentkezhet.

Támaszszintek: 117.000 dollár, 113.500 dollár, 106.900 dollár

117.000 dollár, 113.500 dollár, 106.900 dollár Ellenállások: 124.600 dollár, 128.000-130.000 dollár (PRZ)

Egy tiszta kitörés 124.600 dollár fölé utat nyithat a PRZ irányába. Ugyanakkor a túlvett RSI (relatív erősség index) azt jelzi, hogy 130.000 dollár közelében nő a korrekció esélye. Ha a 117.000 dolláros szint nem marad tartósan, az árfolyam mélyebb támaszokat tesztelhet 113.500 és 106.900 dollárnál.

Bitcoin is forming a Bearish Butterfly pattern.



Resistance: $124.6K, PRZ $128K–$130K



Support: $117K / $113.5K / $106.9K



Momentum looks bullish short term, but caution: risk of reversal grows as price nears the PRZ. #BTC #Crypto pic.twitter.com/C4r5rWUm5B — Arslan Ali (@forex_arslan) October 3, 2025

A kereskedők számára egyértelmű: az “Uptober” lendülete erős, az intézményi kereslet fokozódik, a globális politikai környezet támogató. Ugyanakkor a technikai jelek óvatosságra intenek a magasabb szinteken, ahol fokozódhat a profitrealizálás veszélye.

