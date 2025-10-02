Gyenge dollár, erős Uptober – beindult a kriptós lendület

A Bitcoin csütörtökön 118 ezer dollár fölé emelkedett, ezzel felfelé húzta a kriptopiac egészét, és beindult a várva-várt októberi, „Uptober”-nek nevezett emelkedési hullám.

Az amerikai politikai zűrzavar miatt sokan inkább a Bitcoint választják fedezeti eszközként, de az elemzők figyelmeztetnek a növekvő piaci ingadozásra.

A világ legnagyobb kriptovalutája az elmúlt 24 órában 2,1%-ot erősödött, egészen 118 710 dollárig, de nemrég még az 118 856 dollárt is megérintette.

Ez a piaci fellendülés jelenleg 2,19%-kal emelte a teljes kriptovaluta-piaci értéket, ami így elérte a 4,07 billió dollárt. Az Ether 2,08%-kal 4386 dollárra ugrott, míg az XRP 1,86%-kal 2,98 dollárra emelkedett.

Ez a korai lendület megedzette a kereskedők hitét abban, hogy az október rendszerint erős hónap a digitális eszközök számára, és az Uptober tulajdonképpen évről évre visszatérő jelszóvá vált.

A kormányzati leállás miatti bizonytalanság a digitális eszközök felé tereli a befektetőket

A hirtelen emelkedés egy nehéz hét után következett be, amikor sok pozíciót zártak le, és olyan erős eladási nyomás volt érzékelhető, ami lenyomta az árakat. Elemzők szerint a hét eleji „bálnás” vásárlások indították útjára a fordulatot.

A hét elején az USA kormányzata hat év után először leállt, miután a törvényhozók nem tudtak elfogadni egy ideiglenes költségvetést. A leállás szerda éjfélkor kezdődött, és körülbelül 800 000 szövetségi alkalmazottat küldtek kényszerszabadságra. Emiatt várhatóan késni fognak fontos gazdasági adatok, például a munkaerőpiaci jelentések is.

Breaking News: The U.S. government has shut down, after Congress failed to pass a bill to keep federal funding flowing. Hundreds of thousands of workers are set to be sent home without pay, and a wide range of federal programs will be disrupted. https://t.co/q0caziSzXd pic.twitter.com/vEwubNgeNm — The New York Times (@nytimes) October 1, 2025

A bizonytalanság nem rontotta a hangulatot, sőt, a Bitcoin az állami működési diszfunkció idején ismét vonzóvá vált, mint egyfajta fedezeti eszköz. „A piacok utálják a bizonytalanságot, ezért az ingadozás nőni fog” – mondta Lucas Kiely, a Future Digital nevű digitális vagyonkezelő cég vezérigazgatója.

Hozzátette, hogy ha Washington nem oldja meg gyorsan a helyzetet, a kormányzat akár a szövetségi munkaerő csökkentését is javasolhatja, bár szerinte a Szenátus ezt megakadályozná, és hamar megállapodás születne.

Korlátozott hatósági működés szűkíti a likviditási lehetőségeket

A Bitcoinba áramló befektetések azt jelzik, hogy jól bírja az ilyen politikai patthelyzeteket. Amikor a hagyományos piacok gyengélkednek, a kereskedők gyakran választják a decentralizált eszközöket, és ez a leállás is ezt a nézetet erősítette.

Ugyanakkor szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ha túl sokáig tart a költségvetési vita, az visszavetheti a hosszabb távú elfogadottságot.

A szabályozási döntések késése – főleg az altcoin ETF-ek kapcsán – próbára teszi a befektetők türelmét. „Ha az SEC vagy a CFTC képtelen reagálni, nő a jogi kockázat, lassulnak az integrációs megállapodások, és szűkülnek a likviditási lehetőségek” – mondta Hedy Wang, a Block Street vezérigazgatója és társalapítója.

Wang szerint a munkaerőhiány lassíthatja a felügyeleti munkát, az ügynökségek közötti együttműködést és az államokkal való összehasonlító felülvizsgálatokat is. Ez azt jelenti, hogy az új kibocsátók tovább várnak az engedélyekre, a bankok pedig óvatosabbak lesznek a tesztfázisból való továbblépéssel. „Ez rövid távon visszafoghatja az elfogadást, még ha a hosszú távú keret stabil is marad” – tette hozzá.

A makrogazdasági nyomás plusz lendületet ad a kriptóknak, ez tényleg az Uptober időszaka

A fenti aggodalmak dacára a kereskedők a csütörtöki emelkedést a Bitcoin erejének bizonyítékaként értelmezték. Az Uptober körüli narratíva, amely évek óta tartó októberi nyereségekre építkezik, csak tovább fokozta a lendületet.

A rally mögött makrogazdasági tényezők is megbújnak. A gyengülő dollár – amit a politikai zűrzavar és a befektetői kockázatváltás is sújt – extra lökést adott a kriptóknak.

Ahogy a globális piacok ingadozásra készülnek, a digitális eszközök megerősítették szerepüket alternatív befektetésekként.

