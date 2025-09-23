Lord Miles eltűnése: Halál vagy átverés? A Polymarket lázban ég

Állítólag a sivatagi 40 napos böjtje közben meghalt a népszerű YouTuber, Lord Miles. Igaz, ez sokak számára hihetetlen.

Azt már megszoktuk, hogy a kriptós hírek gyakran furcsák — de ez a történet most különösen bizarr.

„Lord Miles” magát egy olyan felfedezőnek vallja, aki „a világ legextrémebb helyeire utazik.”

Mintegy 177 000 feliratkozója van YouTube-on, és korábbi videóiban azt állította, hogy nyolc hónapot töltött egy tálibok által működtetett afganisztáni börtönben.

Ez csak Lord Miles újabb meséje volna?

Ahogy sok influencernek, Milesnak is egyre nagyobb kihívást jelentett fenntartania a közönsége figyelmét. Ez az út vezetett a legújabb próbájához, egy 40 napos böjthöz a világ egyik legforróbb sivatagában.

A tartalomgyártó naponta posztolt a kihívásról, mely szabályai szerint semmilyen ételt vagy kalóriát nem fogyasztott.

Lord Miles szponzora a Duel nevű szerencsejáték-oldal, és a Polymarket felhasználói a kihívás bejelentése óta fogadhattak arra, hogy a 26 éves férfi teljesíti-e a küldetést.

Eleinte a többség úgy vélte, hogy ez túl nehéz lesz a számára, és kevesebb mint 25% esélyt adtak neki a sikerre. De amint a kihívás augusztus végén elstartolt, az esélyek felkúsztak egészen 75%-ig, a kereskedési volumen pedig elérte a 8,8 millió dollárt.

Ám csütörtök este minden összeomlott, amikor „Monarch” — a Duel alapítója — posztolt az X-en. Azt állította, „megerősítették”, hogy Lord Miles meghalt a böjt közben, hozzátéve, hogy „megrendült és mélyen elszomorította a halálhíre.”

Miles kómába esett, amikor a kórházi személyzet glükózinfúziót adott neki az engedélye nélkül. Ez nem lett volna szabad megtörténjen, mivel már több mint 20 napja böjtölt. A teste sokkot kapott, és néhány órával később halottnak nyilvánították a rijádi King Faisal kórházban.

In August, Duel decided to sponsor Lord Miles for his Desert Fasting Bet with Polymarket. My team just informed me that his death is confirmed. I am horrified and deeply saddened by the news of his passing.

A few hours ago Miles fell into a coma as the hospital staff gave him a…



— Monarch (@Monarch) September 18, 2025

Monarch kifejtette, hogy mindenki tisztában volt a mutatvány kockázataival, de „álmaiban sem gondolta volna”, hogy ez megtörténhet.

A Polymarket fogadói kételkednek

A hírre a Polymarket esélyei hirtelen zuhanni kezdtek. Hat órán belül a 40 napos böjt sikeres teljesítésének esélye 68%-ról 18%-ra zuhant vissza.

Ez azt jelentette, hogy azok, akik kriptóval fogadtak a pozitív kimenetelre, sok pénzt veszíthettek. Furcsa mód viszont a piac elkezdett magához térni, jelenleg körülbelül 26%-on áll az esély.

Ez több szempontból is problémás. Egyrészt előfordulhat, hogy a Polymarket felhasználói ténylegesen arra fogadnak, hogy valaki meghalt-e. Másrészt viszont néhány részvényvásárló úgy gondolja, hogy átverhették őket. Harmadrészt jó tudni, hogy Lord Miles már korábban is csinált hasonlót. Egy fogadó, „ExShinra” ezt írta:

lol ti nyilván nem ismeritek Miles-t régóta. Ő a trollok királya. A fő trükkmester. Állítólag már több mint 5 alkalommal „meghalt” a karrierje során, és mindig meggyőzően lol.

Lord Miles szeptember 17. óta, vagyis egy nappal a Monarch bejelentése előtt már nem tett ki új posztot az X-en. Korábban napi rendszerességgel streamelt a YouTube-on és a pump.fun-on a kihívás alat. Eleinte azt mondták, hogy a közvetítést két órára karbantartás miatt szüneteltetik — de azóta sem tért vissza.

Feltűnt egy másik gyanús elem is. Az X-en @PixOnChain rámutatott egy tárcára, amely 4 500 Polymarket részvényt vásárolt arra fogadva, hogy Miles nem fejezi be a kihívást — átlagosan 0,32 dolláros áron. Mostanra ezek értéke 0,71 dollár lett… ez 1 755 dolláros potenciális nyereséget jelent.

umm… this is kinda wild



1. `0x2132…53f` – looks clean



2. `0xe644…8b8` – this one gets interesting

scrolling through txs, i found a $500…



1. `0x2132…53f` – looks clean

2. `0xe644…8b8` – this one gets interesting



— Pix🔎 (@PixOnChain) September 19, 2025

A szóban forgó tárca birtokosa az apheli0n.eth nevű felhasználó, és a blokklánc-nyomozó szerint ő korábban szoros kapcsolatban állt Lord Miles-szal. Gyanúját megosztva @PixOnChain így fogalmazott:

nem állítok semmit biztosra, de ha ez egy filmforgatókönyv lenne, túl nyilvánvaló lenne. vagy egy őrült véletlen… vagy valami sokkal jobban kitervelt dolog Miles részéről.

Nagyon gyanús. És bár ez az ügylet nem hozott óriási hasznot, az X-en már gyűrűznek a vádak, hogy mindez egy nagyobb átverés része lehet. Páran egyenesen „az egyik legnagyobb csalásnak” nevezik az előrejelző piacokon.

Az igazságra előbb-utóbb fény derül, de ha ez valóban piaci manipuláció volt, Lord Miles sok rajongót veszíthet el.