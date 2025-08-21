Labubu baba: 120-szoros emelkedés egy mémcoinnal

Last updated: Augusztus 21, 2025

A világhírű Labubu baba már nemcsak a boltokban hódít: a hozzá kapcsolódó, nem hivatalos mémcoin rövid időre 75 millió dolláros piaci kapitalizációt ért el.

Főbb tudnivalók: A LABUBU mémcoin 2025-ben több mint 120-szoros emelkedést produkált, meglovagolva a Labubu baba körüli hype-ot.

A token a közösségi alapú érmék új hullámának része, olyan projektekkel együtt, mint a VINE vagy a LAUNCHCOIN.

Bár nincs hivatalos kapcsolata a Pop Mart játékgyártóval, a LABUBU erős rajongói bázisának és kulturális jelentőségének köszönhetően (különösen Ázsiában) gyorsan népszerűvé vált.

A jövője attól függ, hogy a kereskedők kitartanak-e mellette, vagy a hype elhal, ahogy az gyakran történik a mémcoinok világában.

A Labubu babák mindenhol ott vannak — gyűjtők polcain, divatblogokon és a közösségi médiában is. A játék 2024 végén azonban kilépett a popkultúrából és belépett a kripto világába. Ekkor indult a LABUBU mémcoin, amely rövid idő alatt több mint 120-szoros ralit produkált.

Bár azóta a token árfolyama lecsillapodott, felemelkedése jól mutatja, hogyan alakítják át az internetes trendek és a közösségi felhajtás a mémcoinok piacát.

A LABUBU 2025 márciusában startolt, és kezdetben közel 15 millió dolláros piaci kapitalizációig emelkedett. Egy korrekció után a kapitalizáció 20 millió dollár körül stabilizálódott, majd hosszabb lejtmenet következett — sokan már temették a projektet.

Nyár elején azonban váratlan fordulat következett: a LABUBU szinte a semmiből ugrott fel közel 75 millió dollárig. Ez 12.000%-os növekedést jelentett a lokális mélyponthoz képest. Azóta visszahúzódott, de a piaci kapitalizációja még mindig 8-10 millió dollár körül mozog.

Forrás: DEXScreener

Így jutott el a virálissá vált Labubu baba a kriptóig, és lett rövid időre a nyár egyik legforróbb mémcoinja.

A Labubu-közösség indította be a rallit?

2025 egyik legérdekesebb kriptós trendje a közösségi tokenek felemelkedése — olyan mémcoinoké, amelyek nem a hasznosságuk, hanem a rajongói bázis ereje miatt nőnek.

A trend valószínűleg a Vine (VINE) tokennel indult, amely a TikTok elődjének számító videós app inspirációjára született. A 2025 januárjában indult VINE a nosztalgiára épített „Do it for the Vine” szlogennel és egy régebbi Elon Musk-poszttal gyorsan népszerű lett. Mint sok mémcoin, ez is összeomlott, majd Musk júliusi bejelentésével új életet kapott — ekkorra az AI-láz is ráerősített.

Forrás: DEXScreener

Nem sokkal később jött a Launch Coin (LAUNCHCOIN), amely májusban 50-szeres emelkedést produkált. Bár a Believe.app köré épült, nem a platform hivatalos tokenje. A Believe koncepciója egyszerű: ötletek tokenizálása. Ám a sikerhez közösség kell.

A Believe 2025 januárjában indult, éppen akkor, amikor a közösségi tokenek igazán lendületet kaptak. Ugyanekkor, a trend felfutásával indult el csendben a LABUBU is. Nem egy apphoz vagy mémkutyához kapcsolódott, hanem egy valós játékhoz, amelynek szenvedélyes rajongótábora volt.

A LABUBU különleges szereplője lett az új mémcoin-hullámnak. Nem egy viccből vagy tweetből indult, hanem már eleve felismerhető márkát tudhatott magáénak. Ez különleges előnyt adott neki a közösségi tokenek mezőnyében.

Az aktivitás legnagyobb része az X-en zajlik. A Labubu-rajongói oldala már több mint 16.000 követővel bír, köztük mémcoin-influenszerekkel is. A közösség napi szinten posztol és osztja újra a tartalmakat.

Forrás: X

Bár a token jelenleg korrekciós szakaszban van, sokan újabb ralit várnak. Többen a profilképüket is a Labubu babára cserélték — ez klasszikus közösségi tokenes jelenség.

$Labubu looks bullish. We have exited the downtrend. I see a cup and handle pattern, after which I expect further growth pic.twitter.com/GTopKaRQQd — Sweet chilipizdrick (@protatip908) August 17, 2025

Ázsia: játékok és kriptó találkozása

A blokkláncadatokból nem látszik, hol élnek a LABUBU-befektetők, de a baba gyökerei egyértelműen Ázsiához köthetők. A hongkongi származású alkotó, Kasing Lung 2015-ben megálmodott karakterét a kínai játékóriás Pop Mart tette globális sikerré. A félig cuki, félig hátborzongató dizájn különösen Kelet-Ázsiában lett népszerű.

A kriptovilágban az ázsiai piac továbbra is az egyik legaktívabb és legbefolyásosabb. Számos nagy tőzsde innen indult, és 2025-ben több sikeres projekt is erre a régióra fókuszált. Jó példa erre a nyár egyik slágere, a Pudgy Penguins (PENGU), amely erős közösséget épített Ázsiában, különösen Koreában.

Anyong haseyo 안녕하세요@pengukorea first pickleball meetup. Definitely not the last. pic.twitter.com/phyryykqjt — PENGU Asia (@PenguAsia) August 19, 2025

A Pudgy Penguins brand ráadásul a valós játékpiacra is belépett, plüssökkel és gyűjtői figurákkal egészítve ki az NFT-kollekcióját. Ez a hibrid modell — félig Web3, félig merchandising — erős piaci jelenlétet biztosít. A csapat főként Koreára összpontosítva indított nagyszabású kampányt, ahol a projekt egyre nagyobb lendületet szerez.

Where should Pengu go next? pic.twitter.com/Tj52sT6SI6 — Pudgy Penguins (@pudgypenguins) August 18, 2025

A LABUBU-nak nincs ekkora háttértámogatása. A token nem hivatalos Pop Mart-termék, és nem áll mögötte vállalati promóció. Úgy tűnik, pusztán rajongói projekt, ami megmagyarázhatja a kihívásokat: például az érmét még mindig nem listázta sem a CoinGecko, sem a CoinMarketCap, ami arra utalhat, hogy hiányzik a fejlesztői háttér vagy a formális infrastruktúra.

Játékokból tokenek: merre tovább?

A LABUBU története túlmutat egy mémcoin születésén. Rávilágít a 2025-ben kibontakozó nagyobb trendre: a közösségi tokenek térnyerésére. Ezek nem fejlett technológiára vagy valódi felhasználásra épülnek, hanem rajongásra, kultúrára és jól ismert szimbólumokra — jelen esetben játékokra.

A LABUBU és a PENGU is ebben az időszakban indult, és jól példázzák, hogyan kapcsolódhat a kriptó a nosztalgiához és identitáshoz, nemcsak a funkcionalitáshoz. Nem kell feltétlenül egy forradalmi applikáció a sikerhez — néha elég egy kiváló ötlet és egy aktív közösség.

A trendet erősítette, hogy 2025-ben a Hello Kitty is újra felkapott lett popkulturális együttműködések révén. Néhány hónappal később megszületett a közösségi indítású KITTY mémcoin, amely szintén nem hivatalos brand-token.

Finally at peace ⊹₊⟡⋆



────୨ৎ──── pic.twitter.com/hEsqyQCmQS — Fans Hello Kitty 🎀 (@HKittyOnSol) August 12, 2025

A közösségi tokenek világában ugyanakkor komoly kockázatok is vannak. Bár a lelkes rajongói bázis folyamatosan posztol és épít, az új tőke beáramlása a friss érdeklődéstől függ. Ha a kereskedők eltűnnek, a növekedés megállhat, a hype pedig elhalványulhat.

A LABUBU és a KITTY egyelőre nincs jelen nagyobb tőzsdéken, piaci kapitalizációjuk kicsi, ami visszafoghatja a növekedést — vagy épp segítheti őket, hogy csendben túléljék a következő hullámig.