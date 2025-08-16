Közeledik az altcoin-szezon, az Ethereum a fő mozgatórugó

Az Ethereum július óta 50%-ot emelkedett, a Coinbase szerint az intézményi kereslet növekedése és a „tokenizált valós eszköz” (RWA, azaz real-world asset) narratíva fűti a szélesebb altcoin-rallit. A Coinbase úgy véli, a kriptopiac egy nagyobb altcoin-szezon küszöbén áll, ahol az Ethereum iránti intézményi kereslet kulcsszerepet játszik. Az amerikai jegybank (Fed) szeptemberre várt kamatcsökkentése pedig új lendületet adhat a lakossági befektetők beáramlásának.

A tőzsde csütörtökön közzétett augusztusi piaci kitekintőjében arra emlékeztetett, hogy a piac eddig nagyrészt az év eleji előrejelzésük szerint alakult, amely 2025 második felére várt új csúcsokat. A vártnál kedvezőbb makrogazdasági környezet és az átláthatóbb szabályozási keretek erősítették a pozitív trendet.

A Bitcoin piaci dominanciája a májusi 65%-ról augusztusra 59%-ra csökkent. A Coinbase szerint ez a tőke altcoinokba való áramlásának korai jele. Ezzel párhuzamosan az altcoinok összesített piaci kapitalizációja július óta több mint 50%-kal 1,4 billió dollárra nőtt.

Ethereum-piaci kapitalizáció: +50% július óta, intézményi vásárlások hajtják

Az Altcoin Season Index – amely azt méri, hogy az altok felülteljesítik-e a Bitcoint – jelenleg a 40-es tartományban van. Ez messze van a 75-ös küszöbtől, amely teljes rotációt jelezne. Ennek ellenére a Coinbase szerint a feltételek szeptemberre egy szélesebb rali irányába mutatnak.

Az Ethereum a trend legnagyobb nyertese: piaci kapitalizációja július eleje óta 50%-kal nőtt. A növekedést a digitális eszközöket kezelő vállalatok kereslete, valamint a stabilcoinok és a valódi eszközökkel kapcsolatos narratíva erősödése hajtja.

A Bitmine Immersion Technologies önmagában 1,2 millió ETH-t vásárolt, miután 20 milliárd dollárt vont be, és további 24,5 milliárd dollár értékű vásárlási kapacitással rendelkezik. Ezzel megelőzte a korábbi vezető szereplőt, a Sharplink Gaminget, és a legnagyobb Ethereum-tartalék lett. A legdominánsabb intézményi befektetők együtt már közel 3 millió ETH-t tartanak, ami a teljes kínálat mintegy 2%-a.

Az Ethereumhoz szorosan kötődő tokenek – köztük az Arbitrum, Ethena, Lido DAO és Optimism – szorosan követték az ETH mozgását. Ezek közül csak a Lido mutatott kiugró erősödést: augusztusban 58%-ot emelkedett.

A Coinbase szerint a Lido szárnyalását nemcsak az ETH-kitettsége, hanem az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) augusztus eleji állásfoglalása is támogatta. Eszerint bizonyos feltételek mellett a likvid staking tokenek nem minősülnek értékpapírnak.

Még nem teljes az altcoin-szezon, de közelít

Bár jelenleg az intézményi tőkebeáramlás dominál az ETH-nál, a Coinbase szerint a lakossági befektetők tőkéje is készen áll a mozgásra. Az amerikai pénzpiaci alapokban több mint 7,2 billió dollár található – ez történelmi rekord.

A tőzsde ezt „az elmulasztott lehetőségek költségének” nevezi, amit a magas hagyományos értékelések, a kereskedelmi bizonytalanság és a növekedési kétségek okoznak. A várható Fed-kamatcsökkentés leredukálhatja a pénzpiaci alapok vonzerejét, és a tőkét a kriptóba és más kockázatosabb eszközökbe terelheti.

A cég likviditási indexe – amely a stabilcoin-kibocsátást, a kereskedési volumeneket, a megbízási könyvek likviditását és a szabad forgó készletet méri – hat hónapos csökkenés után ismét növekedésnek indult. A Coinbase szerint ez a likviditás visszatérésének egyik első jele a kriptopiacon.

„A 2025 harmadik negyedévére vonatkozó kilátásaink továbbra is pozitívak, bár az altcoin-szezonnal kapcsolatos véleményünk finomodott” – áll a jelentésben. „A Bitcoin-dominancia csökkenése ebben a szakaszban inkább egy korai tőkeátrendeződést jelez az altcoinok irányába, mintsem egy teljes altcoin-szezont.”

A Coinbase szerint, ha a Fed szeptemberben lazít, és a SEC is rugalmasabban áll bizonyos tokenmodellekhez, akkor fokozatosan körvonalazódnak egy nagyobb altcoin-szezon feltételei.