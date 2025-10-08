Intézmények birtokolják az Ethereum 10%-át

Utoljára frissítve: Október 8, 2025

A vállalati tartalékok jelenleg mintegy 5,66 millió ETH-t (az összkínálat 4,68%-át) tartanak, míg a spot Ethereum ETF-ek további 6,92 millió ETH-t (5,72%) halmoztak fel. Úgy tűnik, hogy az Ethereum iránti intézményi kereslet új csúcsokat dönt. A vállalati pénztárak és a tőzsdén kereskedett alapok összesen több mint 12,58 millió ETH-t birtokolnak, ez nagyjából a teljes hálózati kínálat 10,4%-ának felel meg.

Főbb tudnivalók: Az intézmények és ETF-ek immár több mint 12,58 millió ETH-t tartanak, ami jelentős elmozdulás az Ethereum, mint vállalati eszköz irányába.

A spot Ether ETF-ek eddig 621 millió dolláros beáramlást értek el októberben – több mint kétszeresét a szeptemberi értéknek.

A SharpLink 839.000 ETH-t halmozott fel, és tervezi, hogy a hozam növelése érdekében stakeli eszközeit az Ethereum Linea hálózatán.

A StrategicETHReserve adatai szerint a vállalati tartalékok mintegy 5,66 millió ETH-t tartanak, míg a spot ETF-ek további 6,92 millió ETH-val rendelkeznek.

Ez jól mutatja az intézményi szereplők fokozódó érdeklődését az Ethereum iránt, hasonlóan ahhoz a trendhez, amit korábban a Bitcoin vállalati felhalmozásánál láthattunk.

621 millió dolláros beáramlás októberben

A SoSoValue adatai szerint az amerikai tőzsdéken jegyzett spot Ether ETF-ek októberben nettó 621,4 millió dolláros beáramlást regisztráltak. Ez több mint a duplája a szeptemberi 285,7 millió dollárnak.

Augusztusban a beáramlás még 3,9 milliárd dolláron tetőzött, ami arra utal, hogy tartós a befektetői étvágy az Ethereum iránt.

Kiemelkedő példa a SharpLink Gaming, amely a héten közölte: 839.000 ETH-t birtokol, mégpedig adósságmentes mérleggel.

A Nasdaq-on jegyzett cég (ticker: SBET) júniusban indította el Ethereum-kincstári stratégiáját, és azóta több mint 900 millió dolláros nem realizált nyereséget ért el.

A vállalat az elmúlt négy hónapban megduplázta ETH-kitettségét, és közleményében hangsúlyozta:

„Ekkora ereje van egy produktív, hozamot termelő eszköznek, mint az ETH.”

SharpLink’s unrealized profit now surpasses $900M since launching the ETH treasury strategy on June 2, 2025.



During that time, ETH concentration doubled, making every share more valuable.



With 839k ETH on our balance sheet and no debt, SharpLink’s in a strong position to keep… pic.twitter.com/4HlQWRZjvw — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) October 6, 2025

A SharpLink tervezi, hogy tokenizálja saját részvényeit (SBET) az Ethereum hálózatán. Emellett a birtokolt ETH egy részét leköti a Consensys által fejlesztett Linea Layer 2 hálózaton.

A vállalat elnöke, Joseph Lubin – aki egyben a Consensys alapítója is – szerint a Linea vonzó, kockázathoz igazított hozamokat kínálhat az intézményi befektetők számára.

„A SharpLink tovább fogja növelni az ETH-állományát” – mondta Lubin. Hozzátette, hogy a Linea staking révén „ez lehet a legjobb hely az ether kamatoztatására a Layer 2 ökoszisztémában.”

XWIN Finance: a 10.000 dolláros Ethereum reális cél

Az XWIN Finance kripto fedezeti alap elemzése szerint az Ethereum ára akár 10.000 dollárig is emelkedhet ebben a ciklusban. Ezt a globális likviditási trendek is alátámasztják.

A világ M2 pénzkínálata rekordmagasságokba emelkedik, és az ETH tőzsdei készletei meredeken csökkennek. Elemzők szerint az Ethereum egy „újraértékelési fázisba” lépett – hasonlóan ahhoz, amit a Bitcoin esetében láthattunk korábbi likviditási hullámok idején.

Míg a Bitcoin több mint 130%-ot emelkedett 2022 óta az M2 bővülés hatására, addig az Ethereum mindössze 15%-kal tudott erősödni.

Az ETH tőzsdei készletei 2022 óta több mint 25%-kal estek. A negatív nettó áramlás pedig arra utal, hogy az érméket lekötik vagy hideg tárcákba helyezik, csökkentve az eladói nyomást. Eközben az intézményi kereslet is erősödik: a Coinbase Premium Index ismét pozitívba fordult, ami a nagyobb vásárlói aktivitást jelzi.

Történelmileg az ETH akkor teljesít felül, amikor a Bitcoin dominanciája 60% alá csökken, ami gyakran tőkeforgást indít el az altcoinok irányába.

A korai jelek a 2020-2021-es ciklushoz hasonlítanak, ezért az XWIN szerint 2025 lehet az Ethereum áttörésének éve, ahol a 10.000 dolláros árfolyamot a strukturális likviditás hajthatja.

A BitMEX társalapítója, Arthur Hayes is hasonlóan vélekedik: szerinte a 10.000 dolláros ETH 2025 végére teljesen reális forgatókönyv.

Hayes júliusi blogbejegyzésében kifejtette, hogy ezt a potenciális árfolyamrobbanást Donald Trump gazdaságpolitikájához és egy „háborús gazdaság” felé történő elmozduláshoz köti.