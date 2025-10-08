Intézmények birtokolják az Ethereum 10%-át
A vállalati tartalékok jelenleg mintegy 5,66 millió ETH-t (az összkínálat 4,68%-át) tartanak, míg a spot Ethereum ETF-ek további 6,92 millió ETH-t (5,72%) halmoztak fel. Úgy tűnik, hogy az Ethereum iránti intézményi kereslet új csúcsokat dönt. A vállalati pénztárak és a tőzsdén kereskedett alapok összesen több mint 12,58 millió ETH-t birtokolnak, ez nagyjából a teljes hálózati kínálat 10,4%-ának felel meg.
Főbb tudnivalók:
- Az intézmények és ETF-ek immár több mint 12,58 millió ETH-t tartanak, ami jelentős elmozdulás az Ethereum, mint vállalati eszköz irányába.
- A spot Ether ETF-ek eddig 621 millió dolláros beáramlást értek el októberben – több mint kétszeresét a szeptemberi értéknek.
- A SharpLink 839.000 ETH-t halmozott fel, és tervezi, hogy a hozam növelése érdekében stakeli eszközeit az Ethereum Linea hálózatán.
A StrategicETHReserve adatai szerint a vállalati tartalékok mintegy 5,66 millió ETH-t tartanak, míg a spot ETF-ek további 6,92 millió ETH-val rendelkeznek.
Ez jól mutatja az intézményi szereplők fokozódó érdeklődését az Ethereum iránt, hasonlóan ahhoz a trendhez, amit korábban a Bitcoin vállalati felhalmozásánál láthattunk.
621 millió dolláros beáramlás októberben
A SoSoValue adatai szerint az amerikai tőzsdéken jegyzett spot Ether ETF-ek októberben nettó 621,4 millió dolláros beáramlást regisztráltak. Ez több mint a duplája a szeptemberi 285,7 millió dollárnak.
Augusztusban a beáramlás még 3,9 milliárd dolláron tetőzött, ami arra utal, hogy tartós a befektetői étvágy az Ethereum iránt.
Kiemelkedő példa a SharpLink Gaming, amely a héten közölte: 839.000 ETH-t birtokol, mégpedig adósságmentes mérleggel.
A Nasdaq-on jegyzett cég (ticker: SBET) júniusban indította el Ethereum-kincstári stratégiáját, és azóta több mint 900 millió dolláros nem realizált nyereséget ért el.
A vállalat az elmúlt négy hónapban megduplázta ETH-kitettségét, és közleményében hangsúlyozta:
„Ekkora ereje van egy produktív, hozamot termelő eszköznek, mint az ETH.”
A SharpLink tervezi, hogy tokenizálja saját részvényeit (SBET) az Ethereum hálózatán. Emellett a birtokolt ETH egy részét leköti a Consensys által fejlesztett Linea Layer 2 hálózaton.
A vállalat elnöke, Joseph Lubin – aki egyben a Consensys alapítója is – szerint a Linea vonzó, kockázathoz igazított hozamokat kínálhat az intézményi befektetők számára.
„A SharpLink tovább fogja növelni az ETH-állományát” – mondta Lubin. Hozzátette, hogy a Linea staking révén „ez lehet a legjobb hely az ether kamatoztatására a Layer 2 ökoszisztémában.”
XWIN Finance: a 10.000 dolláros Ethereum reális cél
Az XWIN Finance kripto fedezeti alap elemzése szerint az Ethereum ára akár 10.000 dollárig is emelkedhet ebben a ciklusban. Ezt a globális likviditási trendek is alátámasztják.
A világ M2 pénzkínálata rekordmagasságokba emelkedik, és az ETH tőzsdei készletei meredeken csökkennek. Elemzők szerint az Ethereum egy „újraértékelési fázisba” lépett – hasonlóan ahhoz, amit a Bitcoin esetében láthattunk korábbi likviditási hullámok idején.
Míg a Bitcoin több mint 130%-ot emelkedett 2022 óta az M2 bővülés hatására, addig az Ethereum mindössze 15%-kal tudott erősödni.
Az ETH tőzsdei készletei 2022 óta több mint 25%-kal estek. A negatív nettó áramlás pedig arra utal, hogy az érméket lekötik vagy hideg tárcákba helyezik, csökkentve az eladói nyomást. Eközben az intézményi kereslet is erősödik: a Coinbase Premium Index ismét pozitívba fordult, ami a nagyobb vásárlói aktivitást jelzi.
Történelmileg az ETH akkor teljesít felül, amikor a Bitcoin dominanciája 60% alá csökken, ami gyakran tőkeforgást indít el az altcoinok irányába.
A korai jelek a 2020-2021-es ciklushoz hasonlítanak, ezért az XWIN szerint 2025 lehet az Ethereum áttörésének éve, ahol a 10.000 dolláros árfolyamot a strukturális likviditás hajthatja.
A BitMEX társalapítója, Arthur Hayes is hasonlóan vélekedik: szerinte a 10.000 dolláros ETH 2025 végére teljesen reális forgatókönyv.
Hayes júliusi blogbejegyzésében kifejtette, hogy ezt a potenciális árfolyamrobbanást Donald Trump gazdaságpolitikájához és egy „háborús gazdaság” felé történő elmozduláshoz köti.