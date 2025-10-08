BTC $121,833.67 -0.68%
Altcoin hírek

Intézmények birtokolják az Ethereum 10%-át

Utoljára frissítve: 
Ethereum hírek

A vállalati tartalékok jelenleg mintegy 5,66 millió ETH-t (az összkínálat 4,68%-át) tartanak, míg a spot Ethereum ETF-ek további 6,92 millió ETH-t (5,72%) halmoztak fel. Úgy tűnik, hogy az Ethereum iránti intézményi kereslet új csúcsokat dönt. A vállalati pénztárak és a tőzsdén kereskedett alapok összesen több mint 12,58 millió ETH-t birtokolnak, ez nagyjából a teljes hálózati kínálat 10,4%-ának felel meg.

Főbb tudnivalók:

  • Az intézmények és ETF-ek immár több mint 12,58 millió ETH-t tartanak, ami jelentős elmozdulás az Ethereum, mint vállalati eszköz irányába.
  • A spot Ether ETF-ek eddig 621 millió dolláros beáramlást értek el októberben – több mint kétszeresét a szeptemberi értéknek.
  • A SharpLink 839.000 ETH-t halmozott fel, és tervezi, hogy a hozam növelése érdekében stakeli eszközeit az Ethereum Linea hálózatán.

A StrategicETHReserve adatai szerint a vállalati tartalékok mintegy 5,66 millió ETH-t tartanak, míg a spot ETF-ek további 6,92 millió ETH-val rendelkeznek.

Ez jól mutatja az intézményi szereplők fokozódó érdeklődését az Ethereum iránt, hasonlóan ahhoz a trendhez, amit korábban a Bitcoin vállalati felhalmozásánál láthattunk.

621 millió dolláros beáramlás októberben

A SoSoValue adatai szerint az amerikai tőzsdéken jegyzett spot Ether ETF-ek októberben nettó 621,4 millió dolláros beáramlást regisztráltak. Ez több mint a duplája a szeptemberi 285,7 millió dollárnak.

Augusztusban a beáramlás még 3,9 milliárd dolláron tetőzött, ami arra utal, hogy tartós a befektetői étvágy az Ethereum iránt.

Kiemelkedő példa a SharpLink Gaming, amely a héten közölte: 839.000 ETH-t birtokol, mégpedig adósságmentes mérleggel.

A Nasdaq-on jegyzett cég (ticker: SBET) júniusban indította el Ethereum-kincstári stratégiáját, és azóta több mint 900 millió dolláros nem realizált nyereséget ért el.

A vállalat az elmúlt négy hónapban megduplázta ETH-kitettségét, és közleményében hangsúlyozta:

„Ekkora ereje van egy produktív, hozamot termelő eszköznek, mint az ETH.”

A SharpLink tervezi, hogy tokenizálja saját részvényeit (SBET) az Ethereum hálózatán. Emellett a birtokolt ETH egy részét leköti a Consensys által fejlesztett Linea Layer 2 hálózaton.

A vállalat elnöke, Joseph Lubin – aki egyben a Consensys alapítója is – szerint a Linea vonzó, kockázathoz igazított hozamokat kínálhat az intézményi befektetők számára.

„A SharpLink tovább fogja növelni az ETH-állományát” – mondta Lubin. Hozzátette, hogy a Linea staking révén „ez lehet a legjobb hely az ether kamatoztatására a Layer 2 ökoszisztémában.”

XWIN Finance: a 10.000 dolláros Ethereum reális cél

Az XWIN Finance kripto fedezeti alap elemzése szerint az Ethereum ára akár 10.000 dollárig is emelkedhet ebben a ciklusban. Ezt a globális likviditási trendek is alátámasztják.

A világ M2 pénzkínálata rekordmagasságokba emelkedik, és az ETH tőzsdei készletei meredeken csökkennek. Elemzők szerint az Ethereum egy „újraértékelési fázisba” lépett – hasonlóan ahhoz, amit a Bitcoin esetében láthattunk korábbi likviditási hullámok idején.

Míg a Bitcoin több mint 130%-ot emelkedett 2022 óta az M2 bővülés hatására, addig az Ethereum mindössze 15%-kal tudott erősödni.

Az ETH tőzsdei készletei 2022 óta több mint 25%-kal estek. A negatív nettó áramlás pedig arra utal, hogy az érméket lekötik vagy hideg tárcákba helyezik, csökkentve az eladói nyomást. Eközben az intézményi kereslet is erősödik: a Coinbase Premium Index ismét pozitívba fordult, ami a nagyobb vásárlói aktivitást jelzi.

Történelmileg az ETH akkor teljesít felül, amikor a Bitcoin dominanciája 60% alá csökken, ami gyakran tőkeforgást indít el az altcoinok irányába.

A korai jelek a 2020-2021-es ciklushoz hasonlítanak, ezért az XWIN szerint 2025 lehet az Ethereum áttörésének éve, ahol a 10.000 dolláros árfolyamot a strukturális likviditás hajthatja.

A BitMEX társalapítója, Arthur Hayes is hasonlóan vélekedik: szerinte a 10.000 dolláros ETH 2025 végére teljesen reális forgatókönyv.

Hayes júliusi blogbejegyzésében kifejtette, hogy ezt a potenciális árfolyamrobbanást Donald Trump gazdaságpolitikájához és egy „háborús gazdaság” felé történő elmozduláshoz köti.

