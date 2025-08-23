A BitMEX társalapítója újra vásárolt: Az ETH 20 000 dollár felé tart?

Author Farkas Dániel Author Farkas Dániel About Author A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan... Read Author Share Copied Ellenőrizte Tóth-Giczei Beáta Author Tóth-Giczei Beáta About Author 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... Read Author Last updated: Augusztus 23, 2025

„Úgy gondolom, az ETH 10-20 ezer dollárig emelkedik a ciklus végéig” – nyilatkozta meglehetősen optimistán Arthur Hayes, a BitMEX egyik alapítója. Szerinte a világ második legnagyobb kriptója akár 20.000 dollárig is emelkedhet.

Egy friss interjúban Hayes elárulta, hogy visszavásárolt abból az ETH-ból, amit korábban eladott. „A grafikon egyértelműen felfelé mutat, nem érdemes a piaccal szembemenni” – mondta.

Arthur Hayes just admitted he bought back ETH because “the chart says it’s going higher.”



He sees Ethereum running up to $20K this cycle.



When asked $ETH vs $SOL?



He’s overweight $ETH 🚀 pic.twitter.com/Yd3q1t0aCe — SamAlτcoin.eth 🇺🇸 (@SamAltcoin_eth) August 21, 2025

„Úgy látom, az ETH 10 és 20 ezer dollár közötti tartományban lesz a ciklus végére. Ha egyszer kitör, akkor már szinte korlátlan tér nyílik meg az emelkedés előtt” – tette hozzá.

Az Ethereumot jelenleg felülsúlyozza a portfóliójában a Solanával (SOL) szemben. Úgy tűnik, hogy befektetési stratégiájában most egyértelműen az ETH-t részesíti előnyben.

„Az alapvető várakozásom az, hogy hatalmas bikapiac jön, és minden olyan eszköz, ami kapcsolódik ahhoz, amit Trump elnök fontosnak tart, nagyot fog menni.”

Hayes a múlt héten 8,4 millió dollár értékben vásárolt ETH-t, és ezzel 1.500 darabot halmozott fel. Emellett komoly pozíciót épített ki több blue-chip DeFi tokenben is, köztük az LDO, az ETHFI és a PENDLE coinokban.

Arthur Hayes: az Ethereum felülteljesíti a Solanát a bikapiac alatt

Amikor arról kérdezték, hogy a Solana vagy az Ethereum teljesíthet-e jobban a ciklus végéig, Hayes azt válaszolta, hogy szerinte mindkét eszköz emelkedő trendet mutat.

„Mindkettő fel fog menni, a kérdés csak az, melyik emelkedik nagyobbat” – fogalmazott.

Úgy véli, hogy a Solana valószínűleg nem előzi meg az Ethereumot a bikapiac során, de „nagyobb ármozgást” mutathat.

Küszöbön az ETH-kitörés? A BitMEX-es Arthur Hayes szerint igen

Az Ethereum árfolyama az elmúlt 24 órában 0,64%-kal esett, jelenleg 4.289 dollár körül mozog a CoinMarketCap adatai szerint. Azóta enyhén visszapattant, és a cikk írásakor 4.340 dolláron kereskednek vele.

A spot ETH ETF iránti erős kereslet és az intézményi beáramlások szintén hozzájárultak a mostani árfolyam-emelkedéshez. A legnagyobb befektetők közt olyan cégek szerepelnek, mint a Bitmine és a Sharplink Gaming. Ezek június óta több mint 2 millió ETH-t vásároltak

Az ETH az elmúlt 30 napban több mint 16%-ot erősödött. Múlt héten elérte a 4.700 dolláros lokális csúcsot, egyre közelebb kerülve az eddigi történelmi rekordhoz (ATH), a 4.891 dollárhoz.

A BitMEX-hez kötődő Hayes 20.000 dolláros jóslata egyáltalán nem tűnik irreálisnak. Főleg akkor nem, ha a makrogazdasági környezet és az ETF-kereslet egyszerre kedvez az Ethernek. A kriptoközösség addig is árgus szemekkel figyeli Hayes pénztárcájának mozgásait, leginkább azóta, hogy egyre több tőke áramlik a közepes kapitalizációjú Ethereum-ökoszisztéma tokenekbe.