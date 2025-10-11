Euróalapú stabilcoinok az amerikai dollár ellen

Európának meg kell védenie monetáris szuverenitását saját, euróhoz kötött stabilcoinok létrehozásával. Enélkül fennáll a veszélye, hogy a digitális pénzügyi irányítás az Egyesült Államok kezébe kerül.

Egy magas rangú uniós tisztviselő az euróalapú stabilcoinok bevezetését sürgette. Ennek célja, hogy az Európai Unió kihívót állíthasson a dollárhoz kötött tokenek globális dominanciájával szemben.

Pierre Gramegna, az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) ügyvezető igazgatója szerint Európának fel kell gyorsítania saját stabilcoin-kibocsátási erőfeszítéseit, és meg kell erősítenie digitális pénzügyi szuverenitását.

„Európának nem szabad az amerikai dollárhoz kötött stabilcoinoktól függnie, amelyek jelenleg uralják a piacot” – mondta Gramegna a csütörtöki meghallgatáson. Az ülés az euróövezet gazdasági kilátásairól szólt, ahol a digitális eszközök is terítékre kerültek.

Az igazgató hozzátette: „A stabilcoinok a képlet elkerülhetetlen részévé váltak. Egy gyorsan változó pénzügyi környezetben Európának mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy elősegítse a belföldi kibocsátású, euróban denominált stabilcoinok létrejöttét.”

Digitális euró: lendületben a projekt, az amerikai kriptopiaci fölény ellensúlyozására

Gramegna kijelentései egyre erősödő aggodalmak közepette hangzottak el. Az Egyesült Államok a GENIUS nevű szabályozási keret bevezetésével jelentős előnyre tett szert a digitális valuták piacán. Ez az új keretrendszer látványos növekedést hozott a dollárfedezetű stabilcoinok – például az USDC és az USDT – forgalmában.

Az európai döntéshozók attól tartanak, hogy a dollárhoz kötött amerikai tokenek tartós dominanciája alááshatja az EU pénzügyi rendszerének és fizetési infrastruktúrájának függetlenségét.

Paschal Donohoe, az Eurogroup elnöke támogatta Gramegna felhívását a pénzügyi innováció erősítésére. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a fizetési rendszerek modernizálásában az Európai Központi Bank (EKB) digitális euró projektje is kulcsszerepet játszhat.

„A digitális euró továbbra is előnyt jelenthet az európai kereskedelem számára” – mondta Donohoe.

Hamarosan jöhet a digitális euró?

A digitális euró körüli munka valóban felgyorsult. Piero Cipollone, az EKB igazgatósági tagja szerint a központi bank akár 2029-re is bevezetheti a digitális eurót. Mindez annak függvénye, hogy az uniós tagállamok közötti egyeztetések milyen ütemben haladnak.

The digital euro could become a reality in 2029 as efforts intensify to get the long-running project off the ground, according to European Central Bank Executive Board member Piero Cipollone https://t.co/NmFu8GHuEF — Bloomberg (@business) September 23, 2025

Cipollone „jelentős áttörésnek” nevezte a legutóbbi tárgyalásokat. Az euróövezeti pénzügyminiszterek a bankbetétek védelme érdekében megállapodtak a lakossági digitális pénztárcák egyenlegkorlátairól.

Elmondása szerint jövő májusra az Európai Parlament várhatóan kialakítja hivatalos álláspontját a digitális euró jogi keretrendszeréről. Még idén októberben közzéteszik a legfrissebb haladási jelentést és lezajlanak az újabb egyeztetések.

A tagállamok még az év végéig politikai megállapodásra juthatnak.

A digitális euró célja, hogy csökkentse Európa függését a fizetési szolgáltatóktól – mint például a Visa vagy a PayPal –, és mérsékelje a dollárhoz kötött stabilcoinok befolyását az uniós piacon.

Ennek ellenére számos technikai és szabályozási kérdés továbbra is nyitott. Ide tartozik az adatvédelem biztosítása és a bankok egymás mellett való élésének kérdése. Emellett az sem eldöntött, hogy a digitális euró nyilvános blokkláncon – például az Ethereumon vagy a Solanán – működjön-e.

BREAKING: E.U. CONSIDERING RUNNING DIGITAL EURO ON A PUBLIC BLOCKCHAIN SUCH AS SOLANA OR ETHEREUM RATHER THAN A PRIVATE ONE DUE TO CONCERN OVER COMPETITIVENESS – PER FT SOURCES pic.twitter.com/WTHL040BvD — DEGEN NEWS (@DegenerateNews) August 22, 2025

A kezdeményezés támogatói szerint az eurós stabilcoinok és a digitális euró együtt megerősíthetik Európa pozícióját a globális pénzügyi versenyben. A kritikusok viszont attól tartanak, hogy a szabályozás elhúzódása tovább növelheti az Egyesült Államok előnyét a digitális fizetések jövőjének alakításában.

Európai stabilcoinok az amerikai dollár ellen

Az európai döntéshozók és pénzintézetek egyre intenzívebben dolgoznak az euróhoz kötött stabilcoinok fejlesztésén. Ezzel ellensúlyoznák az amerikai dollárhoz kötött tokenek túlsúlyát.

Jürgen Schaaf, az EKB tanácsadója júliusban szorosabb globális együttműködést sürgetett a stabilcoin-szabályozásban. A szakember figyelmeztetett, hogy az amerikai és európai jogi keretek közötti különbségek tovább erősíthetik a dollár fölényét.

Forrás: EKB

Az EKB hivatalos blogján Schaaf a „megfelelően szabályozott, euróalapú stabilcoinok” mellett érvelt. Ezek szerinte erősíthetik Európa monetáris függetlenségét – amennyiben stabil és biztonságos keretek között épülnek fel.

Schaaf kiemelte, hogy az Egyesült Államok GENIUS Act nevű törvénye alapjaiban összhangban van az EU MiCA (Markets in Crypto-Assets) rendeletével. Véleménye szerint azonban bizonyos pontokon enyhébb annál. Hozzátette: egységes nemzetközi szabványokra van szükség, hogy elkerüljék a piac széttöredezését és a szabályozási kiskapukat.

A tanácsadó megjegyzései összecsengenek az Olasz Nemzeti Bank elnökének, Fabio Panettának a korábbi aggodalmaival. A vezető rámutatott: a MiCA hatályba lépése ellenére az euró stabilcoinok piaci jelenléte továbbra is elenyésző.

Panetta szerint a digitális euró segíthet áthidalni ezt a hiányt. Schaaf pedig hangsúlyozta, hogy a magánszektor innovációja és a blokklánc-technológia (DLT) kiegészítheti a központi banki fejlesztéseket.

Az EKB már két DLT-alapú kísérleti projektet is jóváhagyott, Pontes és Appia néven. Ezek célja a nagyobb összegű és határokon átnyúló fizetések hatékonyságának javítása.

Ezzel párhuzamosan Európa kilenc legnagyobb bankja – köztük az ING, az UniCredit, a CaixaBank és a Danske Bank – bejelentette, hogy 2026-ban közösen indítanak eurófedezetű stabilcoint.

🇪🇺 Nine European banks will launch a MiCA-regulated, euro-backed stablecoin that will contribute to Europe’s strategic autonomy in payments.#EURStablecoin #MiCARegulationhttps://t.co/FEUGRf7hgS — Cryptonews.com (@cryptonews) September 25, 2025

A konzorcium a MiCA-keretrendszer alapján kíván engedélyt szerezni, és gyorsabb, olcsóbb, a nap 24 órájában elérhető határon átnyúló fizetéseket ígér.

A kezdeményezés jól mutatja Európa eltökéltségét abban, hogy csökkentse függését az amerikai stabilcoinoktól, amelyek jelenleg a világpiac mintegy 99%-át uralják.

Az EKB adatai szerint az euróhoz kötött tokenek forgalomban lévő összértéke 350 millió euró alatt marad – ezt a lemaradást most az európai szabályozók és bankok egyaránt igyekeznek ledolgozni.