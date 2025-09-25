2026-ban jön egy euróhoz kötött, MiCA által szabályozott stabilcoin

Kilenc európai bank összefogott, hogy elindítson egy euróhoz kötött, MiCA-szabályozott stabilcoint, amelyet 2026 második felére terveznek. Ennek érdekében új céget hoztak létre Hollandiában, ott működik majd a stabilcoin-projekt.

A céljuk az, hogy a Holland Nemzeti Bank engedélyezze őket elektronikus pénzintézetként. Nyitottak más bankok csatlakozására is.

A Bloomberg jelentése szerint a konzorciumban az ING, a Banca Sella, a KBC, a Danske Bank, a DekaBank, az UniCredit, a SEB, a CaixaBank és a Raiffeisen Bank International vesz részt. A stabilcoint az EU kriptoeszközökre vonatkozó MiCA (Markets in Crypto Assets) szabályozása szerint fogják kezelni.

A stabilcoin törekvése, hogy „európai alternatívát kínáljon az eddig amerikai dominanciájú stabilcoin-piacokon, ezzel támogatva Európa fizetések terén való önállóságát” – áll a hivatalos közleményben.

Euróhoz kötött stabilcoin – Alternatíva az amerikai dominanciával szemben

A bankok szerint az új stabilcoin hozzájárul Európa önállóságához a fizetések terén – olvasható a közös közleményben.

„Úgy véljük, hogy ez az irány iparági összefogást igényel, és fontos, hogy a bankok egységes szabványokat alkalmazzanak” – mondta Floris Lugt, az ING digitális eszközökért felelős vezetője.

Erre a lépésre pár hónappal azután került sor, hogy életbe lépett a MiCA szabályozás. Áprilisban jelent meg egy beszámoló arról, hogy az ING több más bankkal együtt euró alapú stabilcoin indítását tervezi.

Közben a francia Société Générale kripto részlege, az SG FORGE már útjára indított egy euróhoz kötött stabilcoint a Stellar blokkláncon.

A bank ezen a héten bejelentette, hogy együttműködik a Bullish Europe-pal. Céljuk, hogy elindítsák az első amerikai dollárhoz kötött stabilcoint, melyet USD CoinVertible (USDCV) néven, a MiCA szabályozás alatt jegyeznek.

Ez a stabilcoin gyors tranzakciókat kínál majd alacsony költséggel, lehetővé téve a nap 24 órájában elérhető határokon átnyúló fizetéseket, a digitális eszközök elszámolását és egyebeket.

Európa felgyorsítja a stabilcoinok szélesebb körű bevezetését, segítője a MiCA

A globális piacot egyre inkább az amerikai dollárhoz kötött stabilcoinok uralják, amelyek a teljes stabilcoin-piaci érték 99%-át teszik ki.

Az Európai Központi Bank (ECB) szerint az euróalapú stabilcoinok még mindig kis szereplők. Olyannyira, hogy piaci értékük kevesebb mint 350 millió euró ( 410 millió dollár).

Forrás: ECB

Ezért Christine Lagarde, az ECB elnöke nemrég szigorúbb szabályokat sürgetett a az EU-n kívüli stabilcoin kibocsátókra vonatkozóan. Célja, hogy bezárják a MiCA szabályozásban lévő hézagokat.

Megjegyzése azt követően hangzott el, hogy az Egyesült Államok elfogadott egy átfogó stabilcoin-törvényt – a GENIUS Act-et – és egyre nagyobb nyomás nehezedik az EU-ra a digitális euró kifejlesztésével kapcsolatban.