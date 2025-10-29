[ÉLŐ] Kriptovaluta hírek 2025. október 29-én – Vörösbe boruló piac

Szerző Tóth-Giczei Beáta Szerző Tóth-Giczei Beáta A szerzőről 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... A szerző Share Kimásolva Utoljára frissítve: Október 29, 2025

Kövesd óráról órára a kriptovilág eseményeit 2025. október 29-én. Piaci mozgások, kriptovaluta hírek és még sok más!

Az elmúlt 24 órában a kriptovaluta-piac a legtöbb szektorban további eséseket mutatott. A Bitcoin 1,06%-ot esett 112 876 dollárra, míg az Ethereum 2,83%-kal csökkent, és 3994 dollár körül áll. A legtöbb szektor követte a csökkenést: a DeFi 1,88%-kal, a Layer 1 1,59%-kal, a Layer 2 pedig 3,19%-kal esett. Ugyanakkor a SocialFi szektor is egy enyhe, 1,1%-os csökkenést mutatott.

A mém tokenek, például a MemeCore (M) és az OFFICIAL TRUMP (TRUMP) is szembementek a trenddel, 3,66%-os, illetve 13,49%-os emelkedést produkálva. Eközben az on-chain adatok szerint a medvék erősödnek. Egy OG bálna, aki október 11-én 8,3 millió dollárt keresett a zuhanáson, új short pozíciókat nyitott Ethereumra, ami további esést jelezhet.

De mi történik még ma a kriptovilágban? Kövesd élő tudósításunkat, íme a legfrissebb kriptovaluta hírek.