[ÉLŐ] Kriptovaluta hírek 2025. október 29-én – Vörösbe boruló piac

Utoljára frissítve: 
Élő kriptovaluta hírek

Kövesd óráról órára a kriptovilág eseményeit 2025. október 29-én. Piaci mozgások, kriptovaluta hírek és még sok más!

Az elmúlt 24 órában a kriptovaluta-piac a legtöbb szektorban további eséseket mutatott. A Bitcoin 1,06%-ot esett 112 876 dollárra, míg az Ethereum 2,83%-kal csökkent, és 3994 dollár körül áll. A legtöbb szektor követte a csökkenést: a DeFi 1,88%-kal, a Layer 1 1,59%-kal, a Layer 2 pedig 3,19%-kal esett. Ugyanakkor a SocialFi szektor is egy enyhe, 1,1%-os csökkenést mutatott.

A mém tokenek, például a MemeCore (M) és az OFFICIAL TRUMP (TRUMP) is szembementek a trenddel, 3,66%-os, illetve 13,49%-os emelkedést produkálva. Eközben az on-chain adatok szerint a medvék erősödnek. Egy OG bálna, aki október 11-én 8,3 millió dollárt keresett a zuhanáson, új short pozíciókat nyitott Ethereumra, ami további esést jelezhet.

De mi történik még ma a kriptovilágban? Kövesd élő tudósításunkat, íme a legfrissebb kriptovaluta hírek.

[ÉLŐ] Kriptovaluta hírek 2025. október 29-én – Vörösbe boruló piac
2025-10-29 09:42:13
A Bitcoin új lendületben – Globális enyhülés, kriptós emelkedés
2025-10-27 14:09:34
Pudgy Penguins: Fordulópont jöhet Halloweenkor?
2025-10-25 12:38:00
CZ kegyelme felháborodást váltott ki, Trumpot korrupcióval vádolják
2025-10-24 14:58:48
Szerezz 50%-os bónuszt az első Weex befizetésedre!
2025-10-25 07:43:00
Kripto vs. MI: munkahelyek tűntek el, de a piac visszavágott
2025-10-23 13:17:24
A kriptopiac javul, bár az USA–Kína feszültség továbbra is érezhető
2025-10-22 09:28:27

A KCEX akár 21 000 USD bónuszt nyújt az új kereskedőknek
2025-10-28 08:43:00
Bitcoin hírek
A Bitcoin új lendületben – Globális enyhülés, kriptós emelkedés
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-10-27 14:09:34
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre inkább érdeklik a kriptovaluták és a pénzügyek, szívesen tanul és ír róluk.
