Dél-Korea újabb lépést tesz a kriptoszektor reformja felé

Dél-Korea kormányzati célja: a digitális eszközök ökoszisztémájának kiépítése és a kriptopiac fejlesztése.

A kormány felgyorsítja a kriptobarát reformokat, beleértve a stabilcoinokra vonatkozó szabályozás kidolgozását is.

A Metro Seoul beszámolója szerint a dél-koreai Elnöki Államügyek Bizottság augusztus 13-án egy nyilvános tájékoztatón ismertette a terveit.

Körvonalazódó kriptoreform

A bizottság egy ötéves államigazgatási programot mutatott be, amely 123 kiemelt állami feladatot tartalmaz.

Ezek között szerepel a „digitális eszközök ökoszisztémájának kialakítása” és „a hazai kriptoeszköz-piac fejlesztése” is.

A kormányzat mindkettőt „kulcsfontosságú nemzeti célként” azonosította. Az új adminisztráció június elején lépett hivatalba, Lee Jae-myung elnök megválasztását követően.

President Lee Jae Myung on Wednesday laid out a sweeping five-year policy agenda, detailing 123 national tasks ranging from constitutional reform to industrial growth and market fairness. https://t.co/52cb7gzOvi — The Korea JoongAng Daily (@JoongAngDaily) August 13, 2025

Lee többször hangsúlyozta, hogy erősíteni kívánja a hazai kriptoszektort, a dereguláció és a stabilcoin-szabályozás pedig a prioritásai között szerepel.

Az elnök nyitottnak tűnik arra, hogy belföldi cégek wonhoz kötött stabilcoinokat bocsássanak ki. A vezető bankok és IT-vállalatok már több tucat kapcsolódó védjegyet jegyeztek be.

Más cégek sietve dolgoznak kriptós üzleti terveiken, felismerve, hogy ez lehetőséget adhat a nem pénzügyi vállalatoknak fejlett fizetési platformok fejlesztésére.

Lee egyik fontos választási ígérete azonban nem szerepel az ötéves tervben: a Pénzügyi Szolgáltatások Bizottságának (FSC) megszüntetése.

Az FSC Dél-Korea legfőbb pénzügyi felügyeleti szerve. Alárendelt szervezete, a Pénzügyi Információs Egység (FIU) engedélyezi és ellenőrzi a kriptotőzsdéket, illetve helyszíni vizsgálatokat végez.

Mindemellett felügyeli a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni előírások betartását.

A kormányzati komplexum épülete Szöulban, Dél-Koreában. (Forrás: Seoul Institute [CC BY 4.0])

FSC: Már nem a leghangosabb kritikus?

Az FSC korábban a kriptoszektor egyik leghangosabb kritikusa volt. Az elmúlt években – a kormányzati hozzáállás enyhülésével – már támogatóan nyilatkozott a reformokról.

Egy javaslat szerint az FSC felügyeleti feladatait a Pénzügyi Felügyeleti Szolgálathoz, szakpolitikai funkcióit pedig a Pénzügyminisztériumhoz helyezték volna át.

A testület megszüntetése azonban erős ellenállásba ütközött, még kormányzati körökben is. Bár hivatalos bejelentés nem érkezett a terv elvetéséről, az ötéves tervből való kihagyás arra utalhat, hogy háttérbe szorult.

A tervben egyáltalán nem esett szó a szabályozói átalakításról, sőt a 123 feladatból hetet kifejezetten az FSC-nek szántak.

A lap szerint a kriptoszektor reformja idén a kormány és a Nemzetgyűlés kiemelt fókusza, így a következő hetekben „várhatóan felgyorsul” az előkészítés.

„Ideje felzárkózni”

Politikai vezetők attól tartanak, hogy Dél-Korea lemarad a nemzetközi versenyben. Az elmúlt két évben a globális kriptopiac mintegy 262%-kal bővült.

Míg az Egyesült Államokban, az Európai Unióban és Japánban az intézményi terjeszkedés jelentősen felpörgette a szektort, ezzel szemben Szöul lemaradásban van. A lap szerint:

„A késlekedő intézményi reformok és a jogszabályok hiánya miatt a dél-koreai kriptoeszköz-piac versenyképessége jelentősen lemaradt.”

South Korea says President Lee Jae Myung to visit Japan this month https://t.co/PmtmRcPibF — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) August 13, 2025

Az FSC most elsődleges célként kezeli, hogy lehetővé tegye a vállalatok számára a kriptoeszközök vásárlását és értékesítését. Emellett „lazább szabályozási megközelítést” is szeretnének.

A hatóság korábban jelezte, hogy még az év vége előtt bevezethet bizonyos kriptoszabályozásokat.

A szervezet jövőjéről azonban nincs végleges döntés: a megszüntetéséről szóló vita „a jövőben bármikor újraindulhat” – írja a lap.

Pénzügyi szektorbeli források szerint a szabályozói struktúra átalakításáról szóló egyeztetések az év végéig elhúzódhatnak.

Közben a szöuli Gangnam kerület önkormányzata a közelmúltban bejelentette: az idei év első felében 144.057 dollár értékű elmaradt adót hajtott be. Az összeget kriptoeszközök lefoglalásával szedték be, olyan személyektől, akik nem fizettek adót.