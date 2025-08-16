BTC $117,672.46 -1.03%
Altcoin hírek

Botrány egy cseh Bitcoin-adomány körül

Farkas Dániel
Farkas Dániel
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
Last updated: 
Büntetés adomány miatt

A Nemzeti Szervezett Bűnözés Elleni Központ megerősítette, hogy csütörtökön házkutatásokat tartott. A razzia során a cseh hatóságok őrizetbe vették a korábban kábítószer-kereskedelem miatt elítélt Tomas Jirikovskyt. Az intézkedés egy 45 millió dolláros Bitcoin-adomány ügyében folyó vizsgálat része. Az adomány, amelyet az Igazságügyi Minisztérium kapott, idén év elején komoly politikai botrányt váltott ki.

Főbb tudnivalók:

  • A cseh rendőrség letartóztatta az elítélt drogkereskedőt, Tomas Jirikovskyt, egy 45 millió dolláros Bitcoin-adomány ügyében.
  • Az adományt a korábbi igazságügyi miniszter, Pavel Blazek mindenféle ellenőrzés nélkül fogadta el, ami politikai vihart kavart.
  • Az új igazságügyi miniszter, Eva Decroix részletes időrendi áttekintést készül közzétenni az ügyről.

A Nemzeti Szervezett Bűnözés Elleni Központ csütörtökön házkutatásokat tartott, és vagyontárgyakat foglalt le a pénzmosás és kábítószer-kereskedelem gyanújával indult nyomozás részeként.

Az ügyet az olmützi Főügyészség felügyeli, és nemrég különválasztották egy tavasz óta folyó, szélesebb körű vizsgálattól.

Az adomány kapcsán Breclavban csaptak le a rendőrök

A helyi sajtó szerint Jirikovsky – aki 468 bitcoint adományozott az igazságügyi minisztériumnak – Breclavban, egy ingatlanban történt rajtaütés során került őrizetbe.

A kriptovaluta idén év elején érkezett a minisztériumhoz, és az akkori igazságügyi miniszter, Pavel Blazek minden előzetes forrásellenőrzés nélkül fogadta el.

Blazek májusban lemondott, miután kiderült, hogy az adomány egy olyan személytől származott, aki a dark weben működő bűnszervezet vezetője, és már börtönbüntetést is kapott kábítószer-kereskedelem miatt.

Egy júliusi audit – melyet az új miniszter, Eva Decroix rendelt el – arra a következtetésre jutott, hogy a minisztériumnak a magas kockázatok miatt soha nem lett volna szabad elfogadnia a kriptós adományt.

A botrány megrázta a cseh politikai életet. Júniusban Petr Fiala miniszterelnök jobbközép koalíciója épphogy túlélte az ellenzék által kezdeményezett bizalmatlansági szavazást. 98 képviselő támogatta a kormány maradását, míg 94 a leváltására szavazott.

Az ellenzéki ANO párt azóta további lemondásokat követel, többek között Zbynek Stanjura pénzügyminiszter távozását is.

Az ügyészség szerint a csütörtöki házkutatások célja „az ügy tisztázása” és személyek, valamint vagyontárgyak biztosítása volt. További részleteket azonban nem árultak el a nyomozás védelme érdekében.

Decroix, aki májusban vette át a minisztérium vezetését, a héten nyilvánosságra akar hozni egy bővített időrendi összefoglalót. A dokumentum több mint 8.000 bejegyzést tartalmaz, és mindez az októberi parlamenti választások közeledtével, a fokozódó közfigyelem közepette jelenik meg.

Hackelés és csalások: 2,2 milliárd dolláros veszteség a kripto­befektetőknek 2025 első felében

A CertiK legújabb biztonsági jelentése szerint a kriptobefektetők több mint 2,2 milliárd dollárt veszítettek hackelés, csalások és adatszivárgások miatt 2025 első hat hónapjában. A veszteségek fő okai tárcafeltörések és adathalász-támadások voltak.

Csak a tárcafeltörések 1,7 milliárd dolláros kárt okoztak 34 incidens során, míg az adathalász csalások 132 támadással több mint 410 millió dollárt vittek el.

Két jelentős eset – a Bybit februári, 1,5 milliárd dolláros feltörése és a Cetus Protocol elleni, 225 millió dolláros támadás májusban – önmagában 1,78 milliárd dollárt tett ki a teljes veszteségből.

Ezek nélkül az összeg nagyjából 690 millió dollár lenne, ami jobban illeszkedik az előző évek trendjéhez.

Az Ethereum maradt a legfőbb célpont, amely 1,6 milliárd dollárnál is nagyobb veszteséget szenvedett el 175 incidens során.

A jelentés kiemeli az adathalász módszerek növekvő kifinomultságát és a folyamatosan fennálló társadalmi manipulációs kockázatokat. A felhasználóknak javasolják a linkek ellenőrzését, a gyanús oldalak elkerülését, valamint hardveres tárcák használatát a biztonság fokozása érdekében.

Árfolyam hírek
Mit lép a Bitcoin a technikai és makrogazdasági hatások közepette?
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
2025-08-15 12:38:19
Altcoin hírek
A Solana ETF-ek sorsa októberig parkolópályán pihen
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
2025-08-15 10:18:41
Farkas Dániel
A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan fejlődő piacát.
Read More
