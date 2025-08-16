Botrány egy cseh Bitcoin-adomány körül

A Nemzeti Szervezett Bűnözés Elleni Központ megerősítette, hogy csütörtökön házkutatásokat tartott. A razzia során a cseh hatóságok őrizetbe vették a korábban kábítószer-kereskedelem miatt elítélt Tomas Jirikovskyt. Az intézkedés egy 45 millió dolláros Bitcoin-adomány ügyében folyó vizsgálat része. Az adomány, amelyet az Igazságügyi Minisztérium kapott, idén év elején komoly politikai botrányt váltott ki.

Főbb tudnivalók: A cseh rendőrség letartóztatta az elítélt drogkereskedőt, Tomas Jirikovskyt, egy 45 millió dolláros Bitcoin-adomány ügyében.

Az adományt a korábbi igazságügyi miniszter, Pavel Blazek mindenféle ellenőrzés nélkül fogadta el, ami politikai vihart kavart.

Az új igazságügyi miniszter, Eva Decroix részletes időrendi áttekintést készül közzétenni az ügyről.

A Nemzeti Szervezett Bűnözés Elleni Központ csütörtökön házkutatásokat tartott, és vagyontárgyakat foglalt le a pénzmosás és kábítószer-kereskedelem gyanújával indult nyomozás részeként.

Az ügyet az olmützi Főügyészség felügyeli, és nemrég különválasztották egy tavasz óta folyó, szélesebb körű vizsgálattól.

Az adomány kapcsán Breclavban csaptak le a rendőrök

A helyi sajtó szerint Jirikovsky – aki 468 bitcoint adományozott az igazságügyi minisztériumnak – Breclavban, egy ingatlanban történt rajtaütés során került őrizetbe.

A kriptovaluta idén év elején érkezett a minisztériumhoz, és az akkori igazságügyi miniszter, Pavel Blazek minden előzetes forrásellenőrzés nélkül fogadta el.

Blazek májusban lemondott, miután kiderült, hogy az adomány egy olyan személytől származott, aki a dark weben működő bűnszervezet vezetője, és már börtönbüntetést is kapott kábítószer-kereskedelem miatt.

Egy júliusi audit – melyet az új miniszter, Eva Decroix rendelt el – arra a következtetésre jutott, hogy a minisztériumnak a magas kockázatok miatt soha nem lett volna szabad elfogadnia a kriptós adományt.

A botrány megrázta a cseh politikai életet. Júniusban Petr Fiala miniszterelnök jobbközép koalíciója épphogy túlélte az ellenzék által kezdeményezett bizalmatlansági szavazást. 98 képviselő támogatta a kormány maradását, míg 94 a leváltására szavazott.

Policie dnes večer za dramatických okolností zasahovala v břeclavském domě, kde přebývá dárce miliardy v bitcoinech Tomáš Jiřikovský.https://t.co/hcIsZWo3mi pic.twitter.com/zsO3RKMCUL — Zdislava Pokorná (@zdislavapokorna) August 14, 2025

Az ellenzéki ANO párt azóta további lemondásokat követel, többek között Zbynek Stanjura pénzügyminiszter távozását is.

Az ügyészség szerint a csütörtöki házkutatások célja „az ügy tisztázása” és személyek, valamint vagyontárgyak biztosítása volt. További részleteket azonban nem árultak el a nyomozás védelme érdekében.

Decroix, aki májusban vette át a minisztérium vezetését, a héten nyilvánosságra akar hozni egy bővített időrendi összefoglalót. A dokumentum több mint 8.000 bejegyzést tartalmaz, és mindez az októberi parlamenti választások közeledtével, a fokozódó közfigyelem közepette jelenik meg.

