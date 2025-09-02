Bitcoin árfolyam-előrejelzés: nagybefektetői mozgás és felhalmozás – Jöhet a 250.000 dolláros árfolyam?

Utoljára frissítve: Szeptember 2, 2025

A Bitcoin jelenleg 109.380 dolláron forog, miközben a piaci kapitalizáció meghaladja a 2,18 billió dollárt, a napi kereskedési volumen pedig több mint 66 milliárd dollár. Bár az árfolyam egyelőre egy csökkenő trendcsatornában mozog, az intézményi beáramlás és a bálnák tevékenysége alapjaiban formálja át a legnagyobb kriptovaluta piacát.

A Metaplanet tovább bővíti Bitcoin-tartalékait

A japán Metaplanet befektetési társaság újabb 1.009 BTC-t vásárolt – nagyjából 112 millió dollár értékben –, így már 20.000 BTC felett van a cég készlete. A bővítés részeként 11,5 millió új részvényt is kibocsátottak, egy 65 millió dolláros megállapodás keretében az Evo Funddal.

A BitcoinTreasuries.net adatai szerint a Metaplanet immár Japán legnagyobb BTC-birtokosa, és a világranglista 5. helyén áll. Az átlagos vásárlási áruk érménként 102.607 dollár, így a cég jelenleg szerény nyereségben van. A részvényárfolyam ugyan június óta több mint 50%-ot esett, a Metaplanet célja év végére a 30.000 BTC elérése.

Ez az agresszív stratégia jól mutatja, hogy a vállalati mérlegek egyre nagyobb szerepet játszanak a Bitcoin iránti kereslet fenntartásában, ami még gyengébb piaci környezetben is erősíti a befektetői bizalmat.

Bitcoin az oktatásban

A Bitcoin használati köre is folyamatosan bővül: a Hongkongi Egyetem egy kísérleti programot indított, amely lehetővé teszi a tandíj BTC-ben történő befizetését. A tranzakciókat fintech (pénzügyi-technológiai) partnerek segítségével azonnal hongkongi dollárra váltják, csökkentve a költségeket és növelve a kényelmet.

Elemzők szerint ez a modell könnyen másolható más ázsiai egyetemeknél is, ami új szintre emeli a Bitcoin mindennapi felhasználhatóságát, és tovább erősíti a globális fizetőeszközként betöltött szerepét.

Egy 11 milliárdos BTC-bálna Etherre vált

Egy nagy kriptobálna, aki több mint 11 milliárd dollárnyi Bitcoint birtokol, portfóliója egy részét Etherbe mozgatta át. Az elmúlt héten 215 millió dollár értékben adott el BTC-t, majd vásárolt 886.371 ETH-t – közel 4 milliárd dollárért. Ezzel megelőzte a SharpLink vállalatot az Ethereum-tartalékok terén.

JUST IN: 🇺🇸 Publicly traded SharpLink Gaming buys another 11,259 $ETH worth $42.5 million. pic.twitter.com/camzdDAUtx — Whale Insider (@WhaleInsider) July 31, 2025

A lépés más nagybefektetőket is inspirált: kilenc bálna együtt 456 millió dollárnyi ETH-t vásárolt. Ezzel párhuzamosan az ETH spot ETF-ek mindössze öt nap alatt 1,8 milliárd dollár friss tőkét vonzottak, ami az intézményi érdeklődés növekedését mutatja.

Rövid távon ezek a mozgások nyomást gyakorolhatnak a Bitcoinra, de hosszabb távon nem kérdőjelezik meg az első számú értéktárolói pozícióját a piacon.

Technikai kilátások

A Bitcoin továbbra is egy csökkenő trendcsatornában mozog augusztus közepe óta. Az ellenállás zóna 111.350-113.500 dollár, a támasz 107.335 és 105.150 dollár között található. A 50 napos mozgóátlag (110.257 dollár) és a 200 napos mozgóátlag (112.814 dollár) komoly ellenállási zónát alkot.

Bitcoin árfolyamgrafikon – Forrás: Tradingview

A kis testű gyertyák bizonytalanságot mutatnak a 108.000 dollárról való felpattanás után. Az RSI (erősségi index) 49-en áll, semleges tartományban, de enyhe bikás eltéréssel, míg az MACD-indikátor lapos, egy lehetséges keresztet jelezve.

Egy 111.350 dollár feletti kitörés felfelé nyithatja az utat 115.700 dollárig. Ha a kitörés nem sikerül, az visszanyomhatja az árfolyamot 105.150 dollárig. A kereskedők long belépőket kereshetnek 111.350 dollár felett, stop-loss szintet pedig 109.000 dollár alatt érdemes elhelyezni.

A konszolidáció azt jelzi, hogy a volatilitás hamarosan megugorhat. Ha a lakossági és intézményi kereslet fennmarad, a Bitcoin újra tesztelheti a korábbi csúcsokat, sőt akár 130.000, majd később 250.000 dollár felé is elindulhat.

Bitcoin Hyper ($HYPER): Bitcoin biztonság, Solana sebesség

A Bitcoin Hyper ($HYPER) a világ első Bitcoin-alapú Layer 2-megoldásaként pozicionálja magát, amely a Solana Virtual Machine-re (SVM) épül. A cél: a Bitcoin-ökoszisztéma kibővítése villámgyors, olcsó okosszerződésekkel, dApp-okkal és akár mémcoinok létrehozásával.

A Bitcoin biztonságát ötvözve a Solana nagy teljesítményű keretrendszerével a projekt új lehetőségeket nyit, beleértve a zökkenőmentes BTC-hidakat és a skálázható dApp-fejlesztést.

A csapat nagy hangsúlyt fektet a bizalomra és a skálázhatóságra, a projektet a Coinsult auditálta, így a befektetők biztos alapokra támaszkodhatnak.

A lendület gyorsan épül: az előértékesítés már meghaladta a 13,2 millió dollárt, a tokenekből pedig egyre kevesebb elérhető. Jelenlegi áruk 0,012835 dollár, de ez a következő fázisban emelkedni fog.

A HYPER tokenek a Bitcoin Hyper hivatalos weboldalán vásárolhatók meg, kriptóval vagy bankkártyával.