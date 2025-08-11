BingX kriptotőzsde bónuszözön – akár 6,000 USDT

Last updated: Augusztus 11, 2025

A BingX kriptotőzsde új felhasználói egyszerű lépésekkel juthatnak hozzá ezekhez a jutalmakhoz. Ilyen a regisztráció, a személyazonosság igazolása, a befizetés és a kereskedés.

Ez a program része a BingX azon törekvésének, hogy több kereskedőt vonzzon, legyenek azok kezdők, vagy haladók. Már a regisztrációért is járhat egy mystery box, benne akár 30 USDT-vel. A személyazonossági igazolásért akár 500 USDT-t is kaphatunk, és az első befizetésért valamint a kereskedésért külön-külön akár 500 USDT is ütheti a markunk. Ezekkel az első lépésekkel összesen akár 1,500 USDT is megszerezhető. A jutalmakat a feladatok elvégzése után többnyire egy órán belül írják jóvá.

Aktív kereskedéssel még több bónuszt kaphatunk Azok a felhasználók, akik elérnek bizonyos kereskedési szinteket, akár 5,000 USDT bónuszt is nyerhetnek. A jutalom összege attól függ, mennyit fizetnek be és hogy milyen forgalmat bonyolítanak le. A bónusz 10, 20, 50, 120, 200, 800 és 5,000 USDT is lehet.

Példának okáért a 10 USDT bónuszhoz legalább 100 USDT befizetés és 500 USDT értékű határidős kereskedés szükséges.

Az 5,000 USDT bónuszhoz pedig már 100,000 USDT befizetés és 15,000,000 USDT kereskedési volumen kell. Ezeket a jutalmakat azért találták ki, hogy motiválják vele a platformon való rendszeres kereskedést.

Prémium zóna jutalmak

A BingX kriptotőzsde felületén találunk egy haladó jutalomrészt is, ahol rendszeres feladatok, airdropok és bónuszkuponok érhetők el. Például ha valaki befizet 200 USDT-t, kap egy 2 USDT értékű kupont. Ha pedig összesen 500 USDT értékben kereskedik spot piacon, újabb 2 USDT kuponnak örülhet.

Ezen túl időszakosan, néhány napig elérhetők airdrop lehetőségek is különböző kriptókra. Ezek a lehetőségek folyamatosan cserélődnek, így a felhasználók a start jutalmakon kívül is rendszeresen szerezhetnek új bónuszokat.

Azonnali és határidős kereskedés a BingX-en A BingX kriptotőzsde platformon megtalálod mind a spot (azonnali), mind a futures (határidős) kereskedést. Az azonnali kereskedés alatt a felhasználók direkt módon birtokolják a kriptoeszközöket, míg a határidős kereskedés lehetőséget nyújt arra, hogy tőkeáttétellel spekuláljanak az árfolyammozgásokra. A felhasználók több mint 1 000 kriptovalutával kereskedhetnek, ideértve a legismertebbeket, mint a BTC, az ETH és a SOL. De van van mód a kevésbé ismert tokenekkel való kereskedésre is, mint amilyen a ZORA, a FIRE és a FET. A platform egyes eszközökön akár 125-szörös tőkeáttételt is kínál, ami igen csábító lehet azoknak a kereskedőknek, akik magabiztosan kezelik a nagyobb kockázatot és a gyors pozícióváltásokat. A tőkeáttétel hatékony eszköz lehet a nyereség gyors növelésére, de nagy mértékben felnagyíthatja a veszteségeket is.

Másolásos kereskedés passzív bevételért cserébe

Azoknak a felhasználóknak, akik inkább nem kívánnak aktívan kereskedni, a BingX kriptotőzsde másolásos kereskedést nyújt. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy automatikusan kövessék és lemásolják a tapasztalt kereskedők lépéseit. A döntéshez olyan adatok állnak rendelkezésre, mint a hozam (ROI) és a nyerési arány. Pár vezető kereskedő 30 napos hozama meghaladja a 200%-ot, ami figyelemre méltó. Ugyanakkor lényeges, hogy mindenki alaposan megvizsgálja a választott kereskedő kockázati szintjét.

Ezen felül a BingX lekötési lehetőséget is kínál bizonyos kriptókra, rugalmas vagy fix feltételekkel. Például az ETH staking hozama 1,30% és 10% közötti, míg a SOL lekötés 3% és 20% közötti hozamot nyújt. Ez egy alacsony kockázatú mód arra, hogy a felhasználók passzív módon emeljék a portfóliójukat.