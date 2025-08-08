Az XRP-bálnák stratégiát váltottak – vége a zuhanásnak?

Az XRP-bálnák tegnap ismét elkezdték értékesíteni tokenjeiket, ami a januári -48%-os korrekciót idézi. Közben dupla csúcs formálódott a 3,60 dolláros ellenállási szintnél.

Az XRP 90 napos mozgóátlagon számolt „bálnaforgalma” – vagyis a jelentősebb mennyiségű tranzakciók nettó iránya – ismét negatív tartományba került. Ez arra utalt, hogy a nagybefektetők újra eladási hullámot indítottak. A múltban ez jellemzően árfolyamgyengülést, medvés ármozgást vetített előre.

A CryptoQuant adatai szerint hasonló minta volt megfigyelhető január-február során, amikor az XRP 3,45 dollár környékén tetőzött. Ezt követően intenzív eladói nyomás miatt 1,77 dollárig süllyedt februárban – ez közel 50%-os korrekciót jelentett.

Az XRP-bálnák aktivitása a januári összeomlásra emlékeztetett

A token jelenleg 3,33 dollár körül mozog, miután júliusban elérte a 3,66 dolláros csúcsot, majd augusztus elején 2,72 dollárra esett vissza. Technikai szerkezete alapján további csökkenés lehetősége sincs kizárva.

A „The Enigma Trader” néven publikáló CryptoQuant elemző kiemelte: amíg napi szinten nem látszik legalább 5 millió XRP-nyi pozitív bálnaforgalom, a piaci szerkezet alapjai nem állnak helyre.

Whale Flows Turn Deeply Negative, XRP Faces Renewed Distribution Pressure



“A comparable pattern unfolded in January–February, when a local price top coincided with sustained whale distribution and a subsequent correction.” – By @EnigmaTrader369 pic.twitter.com/pKvZiQrhKX — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) August 7, 2025

Az XRP-bálnák részéről jelenleg nincs jele következetes felhalmozásnak – ez azonban kulcsfontosságú lenne egy tartós trendfordulóhoz.

Az XRP most kritikus ponthoz érkezett: eldőlhet, hogy a medvés trend veszi át végleg az irányítást, vagy a bikás irány képes lesz megvédeni a kulcsfontosságú 2,80 dolláros támaszt.

A kereskedési aktivitás tegnapi csökkenése után emelkedés látszik: az elmúlt 24 órában az árfolyam 10,58%-kal emelkedett, és a spot volumen is több, mint 189%-kal növekedett.

A Coinglass adatai alapján tegnap még megfigyelhettük azt, hogy a derivatív piac nyomás alá került: az összforgalom 33,09%-kal csökkent, miközben a short pozíciók aránya 3,80%-kal nőtt. Péntek délelőttre viszont az összeforgalom 214,93%-kal nőtt, és a a short pozíciók aránya is több lett 19,24%-kal.

Forrás: Coinglass

Tegnap még az XRP ellen spekuláló kereskedők nyitott pozíciói jelentősen megemelkedtek, a kapcsolódó kereskedési aktivitás pedig meghaladta a 7,3 milliárd dollárt.

Az eladói nyomást tovább fokozta, hogy a Ripple társalapítója, Chris Larsen a közelmúltban 175 millió dollár értékben adott el XRP-t. Akkor úgy tűnt, hogy ez újabb akadályt jelenthet az árfolyam számára a 3,20 dolláros ellenállási zóna áttöréséhez.

Chris Larsen, Ripple co-founder, sold nearly $200M $XRP in 10 days.



Still buying?

You might be his exit liquidity.



He’s unloading heavy be cautious! ⚠️ pic.twitter.com/mCiBl8jRrZ — ManLy (@ManLyNFT) July 25, 2025

Mindazonáltal az XRP korábban is átvészelt már hasonlóan súlyos medvés ciklusokat, és néhány intézményi fejlemény is némi bizakodásra adhat okot.

Technikai elemzés: Dupla csúcs a 3,60 dolláros szinten

Csütörtökön nézve a 4 órás XRP/USDT grafikonon jól kirajzolódott egy dupla csúcs alakzat a 3,60 dolláros ellenállásnál.

Ez a szint már kétszer is megakasztotta az emelkedést, és komoly akadályt jelent a további árfolyam-növekedés előtt.

A sikertelen kitörési próbálkozásokat követően az árfolyam visszahúzódott a 2,70 dolláros zónáig – júliusban innen indult el a legutóbbi emelkedés.

A zóna erős támaszként szolgált, mivel a legutóbbi mozgások során sorozatban alakultak ki magasabb mélypontok, ami azt jelzi, hogy a vevői oldal továbbra is aktívan tartotta a szintet.

Forrás: TradingView

Az RSI-index csütörtökön 51 körül állt, ami semleges piaci környezetet jelzett – nem volt megfigyelhető túlvett vagy túladott állapot. Ez a pozíció nyitva hagyta a lehetőséget mind a további emelkedésre, mind a csökkenésre.

Azonban a 2,70 dollárról való visszapattanás, és az azt követő magasabb aljak kialakulása arra utalt, hogy újra gyülekezik a vételi nyomás.

Tegnap a szakértők úgy vélték, hogyha az XRP képes lesz tartósan a 2,90-3,00 dolláros sáv fölött maradni, nő az esélye annak, hogy újra megkísérelje áttörni a 3,60 dolláros dupla csúcsot.

Ha az árfolyam egyértelműen túlhalad ezen a szinten és tartósan fölötte is zár, az erőteljes bikás folytatást válthat ki. Ellenkező esetben újabb tesztelés jöhet a 2,70 dolláros támaszszinten.

