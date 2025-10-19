Az ingatlanmágnás Grant Cardone rákapott a Bitcoinra

Szerző Tóth-Giczei Beáta Szerző Tóth-Giczei Beáta A szerzőről 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... A szerző Share Kimásolva Utoljára frissítve: Október 19, 2025

Grant Cardone ingatlanbefektető újra vásárlási lázban ég, és a Bitcoin árfolyam-előrejelzés fordulatot jelez a 103 ezer dolláros zuhanás után.

A Bitcoin jelenleg körülbelül 105 173 dolláron áll, 4,91%-ot esett az elmúlt 24 órában, piaci értéke pedig közel 2,1 billió dollár. Miközben a legutóbbi eladási hullám után sok befektető visszavonul, Grant Cardone agresszív vásárlásba fogott.

Cége, a Cardone Capital ezen a héten újabb 200 BTC-t vett, pár nappal azután, hogy már 300 BTC-t vásárolt. Ez bizalmat jelez, miközben mások inkább kivárnak.

CardoneCapital just confirmed another 200 BTC after buying 300 last week. pic.twitter.com/Yth5lzjzQI — Grant Cardone (@GrantCardone) October 16, 2025

A Bitcoin Magazine friss interjújában Cardone a BTC-t „vagyon-szorzónak” nevezte, és a pénzt a figyelemhez hasonlította – mindkettőt meg kell ragadni, tárolni és megsokszorozni ahhoz, hogy értéket teremtsünk.

Szerinte a készpénz megtartása veszteséges: „A megtakarítás nem őrzi meg az értékét, mert folyamatosan csökken,” mondta, és azt állítja, hogy a hagyományos pénz idővel felőrli a vagyont.

A Grant Cardone trükk: az ingatlan és a BTC kombinálása

Grant Cardone befektetési stratégiája erősen eltér a megszokottól. Nem közvetlenül vásárol kriptót, hanem a bevételt termelő ingatlanokból származó pénzt használja BTC vásárlásra. A havi bérleti díjakat BTC-be fekteti, így a bérlők közvetetten hozzájárulnak a digitális eszközalaphoz.

Minden alap körülbelül 15%-os BTC-arányról indul, majd fokozatosan 50/50 arányra nő az ingatlan és kripto között néhány év alatt. Ez a módszer ötvözi az ingatlan stabil hozamait a Bitcoin hosszú távú növekedési lehetőségével – Cardone szerint ez jobb lehet, mint a hagyományos portfóliók.

„A bérlőink veszik meg a befektetők Bitcoinját,” magyarázta. „Ez ingatlan, ami össze van kapcsolva a Bitcoinnal, nem pedig azzal fedezve.”

Ez a struktúra lehetővé teszi a befektetőknek, hogy BTC-be fektessenek anélkül, hogy a tárcákat vagy a tárolást kezelniük kellene. Emiatt sokan a „MicroStrategy ingatlanos változatának” tartják.

Bitcoin árfolyam-előrejelzés: Háromszög-törés után 103 ezer dollár

A BTC/USD tovább esett, elérve a várt 105 000 és 103 500 dolláros támaszszinteket. Az esés egy megerősített háromszög-törés után következett, ami rövid távú irányváltást jelez.

A BTC továbbra is egy csökkenő csatornában mozog, a 20 és 50 periódusos exponenciális mozgóátlagok (EMA) lefelé mutatnak, ami fokozza a nyomást.

Bitcoin Árfolyam Grafikon – Forrás: Tradingview

Az RSI 25 körül alakul, ami túladott állapotot jelez, és enyhülésre utalhat. Mégis, amíg nincs megerősített emelkedés, a BTC valószínűleg irányválasztás előtt áll, és103 500 – 107 400 dollár között mozog. Ellenállás 107 500 és 110 800 dollárnál van; ha nem sikerül áttörni, az ár visszaeshet 101 600–99 000 dollár közé.

A kereskedők ezt a sávot figyelik stabilitás szempontjából. Bár a rövid távú hangulat továbbra is óvatos, az intézményi vásárlások és a túladott jelek arra utalnak, hogy így a negyedik negyedév felé haladva ez a korrekció lehet a következő emelkedés alapja.

Bitcoin Hyper: A BTC következő evolúciója a Solanán?

A Bitcoin Hyper ($HYPER) új korszakot hoz a Bitcoin ökoszisztémába. Miközben a BTC továbbra is a biztonság aranyszabványa, a Bitcoin Hyper hozzáadja azt, ami eddig hiányzott: a Solana sebességét.

Ez az első Bitcoin-alapú Layer 2, amit a Solana Virtual Machine (SVM) működtet. Ötvözi a Bitcoin stabilitását a Solana nagy teljesítményű rendszerével. Az eredmény: villámgyors, olcsó okosszerződések, decentralizált alkalmazások és akár mém tokenek létrehozása – mindezt a Bitcoin biztonságával.

A Coinsult által auditált projekt a bizalomra és a skálázhatóságra épít, és az elfogadottság napról napra nő. A lendület már most erős. Az előértékesítés meghaladta a 24 millió dollárt, a tokenek ára pedig csak 0,013125 dollár a következő emelés előtt.

Egyre inkább nő a Bitcoin aktivitás és az igény a hatékony BTC-alapú alkalmazásokra. A Bitcoin Hyper abban nagyon jó, hogy hídként emelkedik ki a két legnagyobb kriptós ökoszisztéma között.

Ha a Bitcoin volt az alap, a Bitcoin Hyper lehet az, ami újra gyorssá, rugalmasabbá és szórakoztatóvá teszi.

Irány a Bitcoin Hyper ($HYPER) oldala