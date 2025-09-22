Az alacsony kockázatú DeFi lehet az Ethereum „Google keresője”

Utoljára frissítve: Szeptember 22, 2025

Buterin az alacsony kockázatú DeFi-t (decentralizált pénzügyek) a Google keresőjéhez hasonlította. Szerinte olyan stabil bevételi pillért jelenthet, ami képes finanszírozni az Ethereum teljes ökoszisztémáját – hasonlóan ahhoz, ahogy a Google hirdetési bevételei táplálják a cég más üzletágait. Az Ethereum társalapítója szerint ezek az alacsony kockázatú DeFi-protokollok biztosíthatják a hálózat hosszú távú fenntarthatóságát.

Főbb tudnivalók: Vitalik Buterin az alacsony kockázatú DeFi-t stabil bevételi forrásnak látja, amely az Ethereum ökoszisztémát támogatja anélkül, hogy sértené az alapelveket.

A Google keresőhöz hasonlítja a modellt, amely egyszerre biztosíthatja a növekedést és az ideológiai alapok megőrzését.

Emellett a kosárvaluták és a flatcoinok (inflációhoz kötött stabil érme) fejlesztését is támogatja, hogy csökkentsék a dollárhoz való túlzott kötődést.

A társalapító a Google keresőhöz hasonlította ezeket a megoldásokat. Ahogyan a keresőből származó hirdetési bevételek finanszírozzák a Google teljes birodalmát, úgy tarthatja életben az Ethereum ökoszisztémát a kiszámítható, stabil DeFi.

Profit és alapelvek egyensúlyban

Buterin szerint a modell lehetővé tenné, hogy az Ethereum egyszerre őrizze meg gazdasági erejét és kulturális értékeit – például a nem pénzügyi alkalmazásokon keresztül.

„A bevételtermelő alkalmazásnak nem kell a legforradalmibb vagy a legizgalmasabb Ethereum-appnak lennie. Elég, ha nem etikátlan, és nem vállalhatatlan” – fogalmazott.

Konkrét példaként az Aave stabilcoin-hitelezési kamatlábait említette: míg az USDT vagy az USDC hozama körülbelül 5%, a magasabb kockázatú eszközöknél ez meghaladja a 10%-ot.

Ezek a hozamok szerinte biztos alapot adhatnak anélkül, hogy az Ethereum értékrendjét feláldoznák.

Buterin szerint az Ethereum közössége már régóta két részre oszlik. Az egyik oldalon a spekulatív termékek, mint az NFT-k és a mémcoinok, a másikon pedig azok az alkalmazások, amelyek közelebb állnak a hálózat alapértékeihez.

Előbbiek magas díjakat termelnek, de kevés ideológiai elégedettséget hoznak, míg az utóbbiak gyakran nem rendelkeznek elegendő bevétellel a fennmaradáshoz. Buterin úgy véli, az alacsony kockázatú DeFi lehet a híd a két világ között.

A DeFi-szektor egyébként az elmúlt hónapokban ismét erősödni kezdett: a zárolt összérték (TVL) először lépte át a 100 milliárd dollárt 2022 eleje óta.

Low-risk defi used to be constrained by regulatory barriers and smart contract safety risks. Both problems have greatly improved.



For many people worldwide, defi today is in some cases already safer than tradfi. pic.twitter.com/ZC9NKF2DbA — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 21, 2025

Szabályozói lendület és Google-kritika

A 2022–2023-as medvepiac alatt a TVL jelentősen visszaesett, ám a közelmúlt szabályozói lépései – például a Digitális Eszközpiaci Átláthatósági Törvény (Digital Asset Market Clarity Act) – újraélesztették az érdeklődést.

Egy friss felmérés szerint az amerikaiak több mint 40%-a kipróbálná a DeFi-t, ha egyértelműbb szabályozási keretek lennének.

Buterin ugyanakkor a Google üzleti modelljét is kritizálta. Bár a vállalat értékes nyílt forráskódú projekteket adott a világnak (például a Chromiumot vagy a Gemini AI-t), hirdetési bevételre épülő működése szerinte súlyosan sérti a felhasználói adatvédelmet.

Az Ethereum decentralizált felépítése ezzel szemben lehetőséget kínál arra, hogy az anyagi siker etikus működéssel párosuljon. „Az Ethereum sokkal többre lehet képes” – írta.

Buterin nemcsak az alacsony kockázatú hitelezést szorgalmazza, hanem a kosárvaluták és a flatcoinok fejlesztését is. Ezek olyan digitális eszközök, amelyek nem kizárólag a dollárhoz, hanem fogyasztói árindexekhez vagy több fiat valutához kötődnek, ezzel csökkentik a dollárfüggőséget.

Az Ethereum-bevételek mélyrepülést hajtottak végre

Az optimista elképzelések ellenére az Ethereum hálózat bevételei augusztusban 44%-kal zuhantak vissza. A júliusi 25,6 millió dollárról 14,1 millió dollárra estek, noha az ETH árfolyama új történelmi csúcsra, 4.957 dollárra emelkedett.

A hálózati díjak is 20%-kal csökkentek havi szinten, ami nagyrészt a Dencun frissítés hosszú távú hatásainak tudható be. A layer-2 tranzakciók olcsóbbak lettek, de ez egyben csökkentette az Ethereum alaprétegének bevételeit is.

A visszaesés aggodalmat keltett az Ethereum gazdasági fenntarthatóságával kapcsolatban. Egyes elemzők az augusztusi adatokat a 2021 eleje óta látott leggyengébbek közé sorolják.

A kritikusok szerint a díjbevételek visszaesése gyengítheti az ETH alapvető gazdasági vonzerejét. Mások viszont úgy vélik, az Ethereum fokozatosan egy alapvető globális DeFi-réteggé válik, ahol az alacsonyabb költségek épp az elterjedést segítik.