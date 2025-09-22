BTC $112,186.17 -2.78%
ETH $4,153.93 -7.19%
SOL $217.21 -8.48%
PEPE $0.0000095 -9.22%
SHIB $0.000011 -6.55%
DOGE $0.23 -9.38%
XRP $2.83 -5.11%
Cryptonews Ethereum hírek

Az alacsony kockázatú DeFi lehet az Ethereum „Google keresője”

Szerző
Farkas Dániel
Szerző
Farkas Dániel
A szerzőről

A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan...

A szerző
Ellenőrizte
Tóth-Giczei Beáta
Szerző
Tóth-Giczei Beáta
A szerzőről

10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

A szerző
Utoljára frissítve: 
Vitalik Buterin - Ethereum

Buterin az alacsony kockázatú DeFi-t (decentralizált pénzügyek) a Google keresőjéhez hasonlította. Szerinte olyan stabil bevételi pillért jelenthet, ami képes finanszírozni az Ethereum teljes ökoszisztémáját – hasonlóan ahhoz, ahogy a Google hirdetési bevételei táplálják a cég más üzletágait. Az Ethereum társalapítója szerint ezek az alacsony kockázatú DeFi-protokollok biztosíthatják a hálózat hosszú távú fenntarthatóságát.

Főbb tudnivalók:

  • Vitalik Buterin az alacsony kockázatú DeFi-t stabil bevételi forrásnak látja, amely az Ethereum ökoszisztémát támogatja anélkül, hogy sértené az alapelveket.
  • A Google keresőhöz hasonlítja a modellt, amely egyszerre biztosíthatja a növekedést és az ideológiai alapok megőrzését.
  • Emellett a kosárvaluták és a flatcoinok (inflációhoz kötött stabil érme) fejlesztését is támogatja, hogy csökkentsék a dollárhoz való túlzott kötődést.

A társalapító a Google keresőhöz hasonlította ezeket a megoldásokat. Ahogyan a keresőből származó hirdetési bevételek finanszírozzák a Google teljes birodalmát, úgy tarthatja életben az Ethereum ökoszisztémát a kiszámítható, stabil DeFi.

Profit és alapelvek egyensúlyban

Buterin szerint a modell lehetővé tenné, hogy az Ethereum egyszerre őrizze meg gazdasági erejét és kulturális értékeit – például a nem pénzügyi alkalmazásokon keresztül.

„A bevételtermelő alkalmazásnak nem kell a legforradalmibb vagy a legizgalmasabb Ethereum-appnak lennie. Elég, ha nem etikátlan, és nem vállalhatatlan” – fogalmazott.

Konkrét példaként az Aave stabilcoin-hitelezési kamatlábait említette: míg az USDT vagy az USDC hozama körülbelül 5%, a magasabb kockázatú eszközöknél ez meghaladja a 10%-ot.

Ezek a hozamok szerinte biztos alapot adhatnak anélkül, hogy az Ethereum értékrendjét feláldoznák.

Buterin szerint az Ethereum közössége már régóta két részre oszlik. Az egyik oldalon a spekulatív termékek, mint az NFT-k és a mémcoinok, a másikon pedig azok az alkalmazások, amelyek közelebb állnak a hálózat alapértékeihez.

Előbbiek magas díjakat termelnek, de kevés ideológiai elégedettséget hoznak, míg az utóbbiak gyakran nem rendelkeznek elegendő bevétellel a fennmaradáshoz. Buterin úgy véli, az alacsony kockázatú DeFi lehet a híd a két világ között.

A DeFi-szektor egyébként az elmúlt hónapokban ismét erősödni kezdett: a zárolt összérték (TVL) először lépte át a 100 milliárd dollárt 2022 eleje óta.

Szabályozói lendület és Google-kritika

A 2022–2023-as medvepiac alatt a TVL jelentősen visszaesett, ám a közelmúlt szabályozói lépései – például a Digitális Eszközpiaci Átláthatósági Törvény (Digital Asset Market Clarity Act) – újraélesztették az érdeklődést.

Egy friss felmérés szerint az amerikaiak több mint 40%-a kipróbálná a DeFi-t, ha egyértelműbb szabályozási keretek lennének.

Buterin ugyanakkor a Google üzleti modelljét is kritizálta. Bár a vállalat értékes nyílt forráskódú projekteket adott a világnak (például a Chromiumot vagy a Gemini AI-t), hirdetési bevételre épülő működése szerinte súlyosan sérti a felhasználói adatvédelmet.

Az Ethereum decentralizált felépítése ezzel szemben lehetőséget kínál arra, hogy az anyagi siker etikus működéssel párosuljon. „Az Ethereum sokkal többre lehet képes” – írta.

Buterin nemcsak az alacsony kockázatú hitelezést szorgalmazza, hanem a kosárvaluták és a flatcoinok fejlesztését is. Ezek olyan digitális eszközök, amelyek nem kizárólag a dollárhoz, hanem fogyasztói árindexekhez vagy több fiat valutához kötődnek, ezzel csökkentik a dollárfüggőséget.

Az Ethereum-bevételek mélyrepülést hajtottak végre

Az optimista elképzelések ellenére az Ethereum hálózat bevételei augusztusban 44%-kal zuhantak vissza. A júliusi 25,6 millió dollárról 14,1 millió dollárra estek, noha az ETH árfolyama új történelmi csúcsra, 4.957 dollárra emelkedett.

A hálózati díjak is 20%-kal csökkentek havi szinten, ami nagyrészt a Dencun frissítés hosszú távú hatásainak tudható be. A layer-2 tranzakciók olcsóbbak lettek, de ez egyben csökkentette az Ethereum alaprétegének bevételeit is.

A visszaesés aggodalmat keltett az Ethereum gazdasági fenntarthatóságával kapcsolatban. Egyes elemzők az augusztusi adatokat a 2021 eleje óta látott leggyengébbek közé sorolják.

A kritikusok szerint a díjbevételek visszaesése gyengítheti az ETH alapvető gazdasági vonzerejét. Mások viszont úgy vélik, az Ethereum fokozatosan egy alapvető globális DeFi-réteggé válik, ahol az alacsonyabb költségek épp az elterjedést segítik.

Az alacsony kockázatú DeFi lehet az Ethereum „Google keresője”
2025-09-22 10:36:30
Grayscale ETP start – az SEC engedélye új korszakot nyithat
2025-09-21 11:12:00
Elindult a DOJE ETF – A DOGE lesz az új Bitcoin?
2025-09-19 09:15:28
Ez az ETP lőheti ki a Bitcoin árfolyamát 120 ezer dollárig
2025-09-20 08:09:00
Kamatcsökkentés után: 3+1 kriptovaluta, amire érdemes figyelni
2025-09-18 10:42:16
Bitcoin és kriptovaluta hírek: Frissítések 2025. szeptember 17-re
2025-09-17 08:09:39
Így alakulhat az XRP, a PUMP, és a Hyperliquid árfolyama
2025-09-16 11:56:44

Ne maradj le!

Altcoin hírek
Grayscale ETP start – az SEC engedélye új korszakot nyithat
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
2025-09-21 11:12:00
Árfolyam hírek
Ez az ETP lőheti ki a Bitcoin árfolyamát 120 ezer dollárig
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-09-20 08:09:00
Farkas Dániel
A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan fejlődő piacát.
Olvass tovább
Crypto News in numbers
editors
Szerzők listája + Még 66 szerző
2M+
Active Monthly Users Around the World
250+
Guides and Reviews Articles
8
Years on the Market
70
International Team Authors