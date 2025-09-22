Az alacsony kockázatú DeFi lehet az Ethereum „Google keresője”
Buterin az alacsony kockázatú DeFi-t (decentralizált pénzügyek) a Google keresőjéhez hasonlította. Szerinte olyan stabil bevételi pillért jelenthet, ami képes finanszírozni az Ethereum teljes ökoszisztémáját – hasonlóan ahhoz, ahogy a Google hirdetési bevételei táplálják a cég más üzletágait. Az Ethereum társalapítója szerint ezek az alacsony kockázatú DeFi-protokollok biztosíthatják a hálózat hosszú távú fenntarthatóságát.
Főbb tudnivalók:
- Vitalik Buterin az alacsony kockázatú DeFi-t stabil bevételi forrásnak látja, amely az Ethereum ökoszisztémát támogatja anélkül, hogy sértené az alapelveket.
- A Google keresőhöz hasonlítja a modellt, amely egyszerre biztosíthatja a növekedést és az ideológiai alapok megőrzését.
- Emellett a kosárvaluták és a flatcoinok (inflációhoz kötött stabil érme) fejlesztését is támogatja, hogy csökkentsék a dollárhoz való túlzott kötődést.
A társalapító a Google keresőhöz hasonlította ezeket a megoldásokat. Ahogyan a keresőből származó hirdetési bevételek finanszírozzák a Google teljes birodalmát, úgy tarthatja életben az Ethereum ökoszisztémát a kiszámítható, stabil DeFi.
Profit és alapelvek egyensúlyban
Buterin szerint a modell lehetővé tenné, hogy az Ethereum egyszerre őrizze meg gazdasági erejét és kulturális értékeit – például a nem pénzügyi alkalmazásokon keresztül.
„A bevételtermelő alkalmazásnak nem kell a legforradalmibb vagy a legizgalmasabb Ethereum-appnak lennie. Elég, ha nem etikátlan, és nem vállalhatatlan” – fogalmazott.
Konkrét példaként az Aave stabilcoin-hitelezési kamatlábait említette: míg az USDT vagy az USDC hozama körülbelül 5%, a magasabb kockázatú eszközöknél ez meghaladja a 10%-ot.
Ezek a hozamok szerinte biztos alapot adhatnak anélkül, hogy az Ethereum értékrendjét feláldoznák.
Buterin szerint az Ethereum közössége már régóta két részre oszlik. Az egyik oldalon a spekulatív termékek, mint az NFT-k és a mémcoinok, a másikon pedig azok az alkalmazások, amelyek közelebb állnak a hálózat alapértékeihez.
Előbbiek magas díjakat termelnek, de kevés ideológiai elégedettséget hoznak, míg az utóbbiak gyakran nem rendelkeznek elegendő bevétellel a fennmaradáshoz. Buterin úgy véli, az alacsony kockázatú DeFi lehet a híd a két világ között.
A DeFi-szektor egyébként az elmúlt hónapokban ismét erősödni kezdett: a zárolt összérték (TVL) először lépte át a 100 milliárd dollárt 2022 eleje óta.
Szabályozói lendület és Google-kritika
A 2022–2023-as medvepiac alatt a TVL jelentősen visszaesett, ám a közelmúlt szabályozói lépései – például a Digitális Eszközpiaci Átláthatósági Törvény (Digital Asset Market Clarity Act) – újraélesztették az érdeklődést.
Egy friss felmérés szerint az amerikaiak több mint 40%-a kipróbálná a DeFi-t, ha egyértelműbb szabályozási keretek lennének.
Buterin ugyanakkor a Google üzleti modelljét is kritizálta. Bár a vállalat értékes nyílt forráskódú projekteket adott a világnak (például a Chromiumot vagy a Gemini AI-t), hirdetési bevételre épülő működése szerinte súlyosan sérti a felhasználói adatvédelmet.
Az Ethereum decentralizált felépítése ezzel szemben lehetőséget kínál arra, hogy az anyagi siker etikus működéssel párosuljon. „Az Ethereum sokkal többre lehet képes” – írta.
Buterin nemcsak az alacsony kockázatú hitelezést szorgalmazza, hanem a kosárvaluták és a flatcoinok fejlesztését is. Ezek olyan digitális eszközök, amelyek nem kizárólag a dollárhoz, hanem fogyasztói árindexekhez vagy több fiat valutához kötődnek, ezzel csökkentik a dollárfüggőséget.
Az Ethereum-bevételek mélyrepülést hajtottak végre
Az optimista elképzelések ellenére az Ethereum hálózat bevételei augusztusban 44%-kal zuhantak vissza. A júliusi 25,6 millió dollárról 14,1 millió dollárra estek, noha az ETH árfolyama új történelmi csúcsra, 4.957 dollárra emelkedett.
A hálózati díjak is 20%-kal csökkentek havi szinten, ami nagyrészt a Dencun frissítés hosszú távú hatásainak tudható be. A layer-2 tranzakciók olcsóbbak lettek, de ez egyben csökkentette az Ethereum alaprétegének bevételeit is.
A visszaesés aggodalmat keltett az Ethereum gazdasági fenntarthatóságával kapcsolatban. Egyes elemzők az augusztusi adatokat a 2021 eleje óta látott leggyengébbek közé sorolják.
A kritikusok szerint a díjbevételek visszaesése gyengítheti az ETH alapvető gazdasági vonzerejét. Mások viszont úgy vélik, az Ethereum fokozatosan egy alapvető globális DeFi-réteggé válik, ahol az alacsonyabb költségek épp az elterjedést segítik.