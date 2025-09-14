Készen állnak az ETH bikák, hogy feljebb tolják az árat?

Szeptember 14, 2025

Az Ethereum (ETH) ismét a figyelem középpontjába került, hiszen az árfolyam 4600 dollár körül jár. Nem is olyan régen, szeptember elején az érme még 4070 dollárról indult meg felfelé. A második legnagyobb kriptó egy hét leforgása alatt mintegy 7,37%-ot emelkedett, és már igen közel menetel az 5000 dolláros mérföldkőhöz.

Cikkünk sorainak írásakor az ETH piaci értéke 555,93 milliárd dollár, napi forgalma pedig 28,24 milliárd dollár.

Az ETH iránti optimizmust a kínálati szűkösség növeli

Az egyik leglényegesebb pozitív tényező az Ethereum esetében a kínálati szűkösség. A tőzsdéken elérhető ETH mennyisége 18,8 millióra csökkent, ami a legalacsonyabb szint 2016 óta. Közben a lekötési aktivitás megnőtt: már több mint 36 millió ETH van lekötve, ami a teljes kínálat kb. 30%-a.

ETH is leaving EXCHANGES at the fastest pace ever!🚨



Reserves just plunged to 17.2M ETH!



🔸 ~25M in 2023

🔸 Down 30%+ in <2 years



➡️ The sell-side inventory is evaporating. pic.twitter.com/TbJkRACHB9 — Leon Waidmann 🔥 (@LeonWaidmann) September 10, 2025

Ez csökkenti a forgalomban lévő kínálatot, apasztja a likviditást, és felfelé tolja az értéket. Elemzők szerint a nagyobb befektetők és az intézmények is csendben gyűjtik az ETH-t, ami emeli a bizalmat az Ethereum hosszú távú kilátásai felé.

A kínálati oldal legfontosabb adatai:

Tőzsdei tartalék: 18,8 millió ETH, a legalacsonyabb 2016 óta

Lekötött ETH: több mint 36 millió, a teljes kínálat kb. 30%-a

A nagy befektetők vásárlásai erősítik az intézményi bizalmat

Az Ethereum (ETH/USD) technikai kilátásai: A bikák célja az 5 ezer dollár

Technikai szempontból nézve az Ethereum árfolyamának előrejelzése enyhén pozitív. Az ETH egy emelkedő csatornában mozgolódik, ahol az árfolyam egyre magasabb mélypontokat üt meg, és teszteli a csatorna felső határát.

A 4450 dollár fölötti kitörést hosszú zöld gyertyák erősítették meg, ami egy pozitív mintát jelez előre.

ETH árfolyam-grafikon – Forrás: Tradingview

A lendületjelzők tovább árnyalják a képet. Az RSI 69-ről 60-ra csökkent, így van bőven tér az oldalazásra anélkül, hogy gyengülne a piac. Itt kialakulhat egy „spinning top” vagy „Doji” gyertya, ami a piac következő lépés előtti bizonytalanságát jelezheti.

Ethereum holds $4,640 after a 13% surge in 2 weeks. Price is pressing against the channel top, with support at $4,425 & resistance at $4,760. A break above could target $4,945. RSI cooling signals consolidation before the next leg. #ETH #Ethereum pic.twitter.com/VKDvJpvFoH — Arslan Ali (@forex_arslan) September 14, 2025

Támogatási szintek: 4550 és 4425 dollár (50-naposSMA)

Ellenállási szintek: 4760, 4945 és 5135 dollár

Hosszú távú támasz: 200-napos mozgóátlag 3994 dollárnál

Ha az ETH napi zárása 4760 dollár fölé szárnyal, akkor majdnem biztos, hogy eléri a 4945-öt, aztán az 5135-öt, ahol egykor megrekedt az emelkedés. A hangulat még mindig pozitív, amit az alap-, és a technikai tényezők is támogatnak.

Piaci hangulat és árfolyam-előrejelzés

A legutolsó emelkedés előtt az Ethereum On-Balance Volume (OBV) mutatója jelezte a felhalmozást. A forgalom 24 óra alatt 12,26%-kal nőtt, elérve a 43,4 milliárd dollárt, ami alátámasztotta a lendületet.

A kereskedőknek kiváló belépési pont lehet 4600 dollár fölött, stop megbízással 4425 dollár alatt. A célárak: előbb 4760, majd 4945, végül 5135 dollár.

A most érkezők számára a lényeg egyszerű: az ETH egy emelkedő csatornában tartózkodik, és amíg az ár az átlagok fölött marad, jó esély van az 5000 dollár fölé való emelkedésre.

Mivel az intézmények vásárolnak, a tőzsdei készletek csökkennek, és a technikai mutatók is erősek, az Ethereum nagy mozgás előtt állhat.

