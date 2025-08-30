Alulértékelt a Bitcoin? A Wall Street már szimatol

A Bitcoin ára jelenleg 110 000 dollár körül mozog, és a JPMorgan szerint az aranyhoz képest alulértékelt lehet. Egy friss jelentésben a bank azt közölte, hogy mivel a Bitcoin volatilitása jelentősen csökkent, így közelebb került az aranyhoz.

A hat hónapos gördülő volatilitás 2025 elején még majdnem 60% volt, mostanra viszont 30%-ra zuhant vissza, ami rekord alacsony szint.

Mivel a volatilitása közelít az aranyéhoz, a Bitcoin már csak kétszer olyan ingadozó. Ilyen arány korábban még soha nem fordult elő. A JPMorgan becslése szerint, a volatilitás figyelembevételével a Bitcoin piaci értékének nagyjából 13%-kal kellene növekednie ahhoz, hogy elérje az arany 5 billió dolláros magánbefektetési szintjét. Ha sikerül neki, ez 126 000 dolláros árfolyamot jelentene.

Ez alapján a BTC per pillanat körülbelül 16 000 dollárral alulértékelt. Van tehát elegendő tér az emelkedésre, főleg, ha az intézmények tovább növelik a kitettségüket.

Felgyorsul a vállalati elfogadás

A Bitcoin jelenlegi útját az intézményi pénzmozgások határozzák meg. A vállalati pénztárak tulajdonában már ott van a teljes kínálat több mint 6%-a, amit a JPMorgan a jegybanki mennyiségi lazításhoz hasonlított, mivel ez csökkenti a kötvények volatilitását. Az indexbe való bejutás és a passzív tőkebeáramlás tovább edzi ezt a trendet.

Friss példák:

A Metaplanet (3350) bekerült az FTSE Russell közepes kapitalizációjú kategóriájába.

Miután 679 millió dollárért vásárolt Bitcoint,a Nasdaqon jegyzett Kindly MD (NAKA) bejelentette, hogy 5 milliárd dollárra emelné a tőkét

Közben olyan tapasztalt iparági szereplők által vezetett cégek, mint Adam Back, igyekeznek lépést tartani a MARA Holdings és Michael Saylor MicroStrategy (MSTR) vállalati bitcoin-pozícióival.

Ezek a lépések azt jelzik, hogy Wall Street egyre inkább hosszú távú digitális tartalékként néz a Bitcoinra – nemcsak kiegészítőként, hanem néha az arannyal versengve.

Bitcoin (BTC/USD) technikai kilátások: fontos szintek

Technikai szempontból nézve a Bitcoin még mindig egy csökkenő csatornában mozgolódik, amely augusztus közepe óta van jelen. Az árfolyam jelenleg a 111 332 dolláros 50 napos mozgóátlagot teszteli. Emellett a 113 427 dolláros ellenállás szintje egyfajta korlátként működik. A hosszú felső gyertya kanóc ezen a szinten tartós eladási nyomást jelenít meg.

📊 Bitcoin hovers near $110K, locked in a descending channel.

Resistance: $113.4K – breakout may target $116.8K–$120.9K

Support: $108.7K, with risk toward $105.1K–$101.5K

A decisive move is near—watch $113.4K for a bullish breakout. 🚀#Bitcoin #BTC #Crypto pic.twitter.com/G3IqR8nBG0 — Arslan Ali (@forex_arslan) August 29, 2025

A lendületmutatók óvatosságra intenek. Az RSI a túladott szint közelében, 35-ön áll, míg a MACD hisztogram negatív, és rövid távon medvés irányba billenti a képet. Ha az árfolyam áttöri a 113 427 dollárt, akkor van esély a 116 850 és 120 900 dolláros szintek felé való elmozdulásra.

Ha viszont képtelen megtartani a 108 695 dollárt, akkor megnyílhat az út a 105 150 dollár felé. A mélyebb támasz ekkor a 101 550 dollárnál található.

A kereskedők számára a helyzet egészen egyszerű: a hosszú pozíció akkor válhat vonzóvá, ha az érték áttöri a 113 427 dollárt. A célár 116 850–120 900 dollár között, a stop szint pedig 108 500 dollár alatt helyezkedik el.

Másrészt, ha az ár 108 500 alá zuhan, akkor a short pozíció célja a 105 150 dollár lehet. Előrenézve, az intézményi pénzmozgások és a csökkenő volatilitás még mindig esélyt adnak arra, hogy a BTC újra elérje a 130 000 dollárt. Ezzel megerősítik a JPMorgan véleményét, miszerint a Bitcoin még mindig alulértékeltnek számít az aranyhoz képest.