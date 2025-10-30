ADA árfolyam-előrejelzés: 1 dollár a láthatáron?
Kriptoelemzők szerint az ADA kitörhet a szimmetrikus háromszögből és emelkedő trendbe léphet.
A Cardano célja az 1 dolláros ár, miközben az ADA próbál kitörni egy három hónapos szimmetrikus háromszög mintából. Az elemzők szerint ha ez megtörténik, véget vethet a hosszú ideje tartó felhalmozási időszaknak. Mivel az alapok igen erősek, az ár akár 60%-kal is emelkedhet, és az ADA novemberben elérheti az 1 dolláros lélektani szintet.
Jelenleg a Cardano ára 0,608 dollár, ami 5,7%-os napi csökkenést jelent, és a havi veszteség már meghaladja a 22,4%-ot.
A Cardano napi 1,4 milliárd dolláros forgalma megerősíti a felhalmozási trendet
A visszaesés ellenére az ADA kereskedése továbbra is élénk, és a napi forgalom meghaladja az 1 milliárd dollárt. Ez azt mutatja, hogy a piac továbbra is érdeklődik.
Az ADA jelenleg a 11. legnagyobb kriptovaluta, piaci értéke 22,3 milliárd dollár.
Az ármozgásokat leszámítva a Cardano alapjai is erősödnek.
A blokklánc fejleszti elképzelését a bizalomról és biztonságról az Internet of Things (IoT) területén, különösen most, hogy a mesterséges intelligencia lehetővé teszi a gépek közötti online kommunikációt és tranzakciókat.
A dubaji Blockchain Life Forum rendezvényen Frederik Gregaard, a Cardano Alapítvány vezérigazgatója kiemelte ezt a küldetést, és így nyilatkozott:
Ahhoz, hogy valódi bőséget teremtsünk, tanulnunk kell a Bitcointól, és el kell fogadnunk a víziót – egy decentralizált világot, ahol az együttműködés ösztönzőként szolgál, és a bizalom kriptográfián keresztül épül.
Cardano árfolyam-előrejelzés: Novemberben megismétlődhet az ADA 261%-os emelkedése
Az elmúlt években novemberben az ADA kiemelkedően teljesített: 2023-ban 188%-kal, 2024-ben pedig 261%-kal emelkedett.
Ha a történelem ismétli önmagát, ez a technikai helyzet és a piaci optimizmus újabb nagy emelkedést hozhat az év végére.
A Cardano/USDT napi grafikonja szerint az ADA most egy fontos támasz zónában mozog, ami 0,595–0,65 dollár között van. Ez a zóna korábban támaszként működött júliustól október elejéig, még mielőtt az ár letört.
Miután az ADA megküzdött a középső ellenállási zónával (0,75–0,85 dollár), az eladási nyomás fokozódott, és az ár 0,64, majd 0,61 dollárra esett vissza.
Most az ADA egy lehetséges fordulatot végez a támasz zónából, és célja visszatérni a 0,75–0,85 dolláros ellenállási szinthez.
Ehhez azonban az aktuális támasz szintnek stabilan kell tartania magát.
Ha az ADA itt ki tud alakítani egy bázist, és a vásárlók határozottan belépnek, akkor van esély egy enyhülő emelkedésre az ellenállási zónák irányába.
A PEPENODE már közel 2 millió dollárt gyűjtött, hogy böngészőből is lehessen kriptót bányászni
Ha a Cardano árfolyama fordul, akkor a régi kriptók, mint például a PEPE, és más hasonló tokenek is jól teljesíthetnek.
A legjobb módja annak, hogy ezeket a mozgásokat időben elkapjuk, ha figyeljük az új előértékesítéseket, amiket a befektetők gyorsan felvásárolnak.
Az egyik legnépszerűbb előértékesítés most a PEPENODE token. Ez egy PEPE-szerű mémérme, ami 2025 augusztusában indult, és már majdnem 2 millió dollárt gyűjtött.
A Pepenode (PEPENODE) egy új mine-to earn mémérme, ami mindenki számára megkönnyíti a kriptóbányászatot.
A PEPENODE egy egyszerű online játékká alakítja a bányászatot. Tehát nem kell hozzá drága számítógép, csak egy kriptotárca és egy internetes böngésző.
A PEPENODE tokenekkel virtuális bányász csomópontokat vásárolhatsz, ezek működnek digitális bányászgépként. Azért, hogy nagyobb teljesítményt érjenek el, a vezérlőpulton fejlesztheted őket.
Az $PEPENODE előértékesítés során azonnal elkezdhetsz keresni, ha elindítod a virtuális bányász rendszeredet vagy lekötöd a tokenjeidet.
Egy $PEPENODE token jelenleg 0,0011227 dollárba kerül, így ez jó belépési pont lehet, mielőtt a kínálat csökken és az árak esetleg emelkednek.
A PEPENODE tokeneket USDT-vel, BNB-vel vagy SOL-lal vásárolhatod meg a hivatalos előértékesítési weboldalon.Nézd meg a PEPENODE oldalát