BTC $107,387.35 -3.49%
ETH $3,759.64 -4.75%
SOL $183.28 -5.79%
PEPE $0.0000064 -9.38%
SHIB $0.0000095 -6.91%
DOGE $0.18 -6.93%
XRP $2.45 -6.51%
Cryptonews Árfolyam hírek

ADA árfolyam-előrejelzés: 1 dollár a láthatáron?

Szerző
Tóth-Giczei Beáta
Szerző
Tóth-Giczei Beáta
A szerzőről

10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

A szerző
Utoljára frissítve: 
ADA árfolyam

Kriptoelemzők szerint az ADA kitörhet a szimmetrikus háromszögből és emelkedő trendbe léphet.

A Cardano célja az 1 dolláros ár, miközben az ADA próbál kitörni egy három hónapos szimmetrikus háromszög mintából. Az elemzők szerint ha ez megtörténik, véget vethet a hosszú ideje tartó felhalmozási időszaknak. Mivel az alapok igen erősek, az ár akár 60%-kal is emelkedhet, és az ADA novemberben elérheti az 1 dolláros lélektani szintet.

Jelenleg a Cardano ára 0,608 dollár, ami 5,7%-os napi csökkenést jelent, és a havi veszteség már meghaladja a 22,4%-ot.

A Cardano napi 1,4 milliárd dolláros forgalma megerősíti a felhalmozási trendet

A visszaesés ellenére az ADA kereskedése továbbra is élénk, és a napi forgalom meghaladja az 1 milliárd dollárt. Ez azt mutatja, hogy a piac továbbra is érdeklődik.

ADA
Forrás: Coingecko

Az ADA jelenleg a 11. legnagyobb kriptovaluta, piaci értéke 22,3 milliárd dollár.

Az ármozgásokat leszámítva a Cardano alapjai is erősödnek.

A blokklánc fejleszti elképzelését a bizalomról és biztonságról az Internet of Things (IoT) területén, különösen most, hogy a mesterséges intelligencia lehetővé teszi a gépek közötti online kommunikációt és tranzakciókat.

A dubaji Blockchain Life Forum rendezvényen Frederik Gregaard, a Cardano Alapítvány vezérigazgatója kiemelte ezt a küldetést, és így nyilatkozott:

Ahhoz, hogy valódi bőséget teremtsünk, tanulnunk kell a Bitcointól, és el kell fogadnunk a víziót – egy decentralizált világot, ahol az együttműködés ösztönzőként szolgál, és a bizalom kriptográfián keresztül épül.

Cardano árfolyam-előrejelzés: Novemberben megismétlődhet az ADA 261%-os emelkedése

Az elmúlt években novemberben az ADA kiemelkedően teljesített: 2023-ban 188%-kal, 2024-ben pedig 261%-kal emelkedett.

imtylerburke
Forrás: X/IMTYLERBURKE

Ha a történelem ismétli önmagát, ez a technikai helyzet és a piaci optimizmus újabb nagy emelkedést hozhat az év végére.

A Cardano/USDT napi grafikonja szerint az ADA most egy fontos támasz zónában mozog, ami 0,595–0,65 dollár között van. Ez a zóna korábban támaszként működött júliustól október elejéig, még mielőtt az ár letört.

Miután az ADA megküzdött a középső ellenállási zónával (0,75–0,85 dollár), az eladási nyomás fokozódott, és az ár 0,64, majd 0,61 dollárra esett vissza.

realsniperclub
Forrás: X/RealSniperClub

Most az ADA egy lehetséges fordulatot végez a támasz zónából, és célja visszatérni a 0,75–0,85 dolláros ellenállási szinthez.

Ehhez azonban az aktuális támasz szintnek stabilan kell tartania magát.

Ha az ADA itt ki tud alakítani egy bázist, és a vásárlók határozottan belépnek, akkor van esély egy enyhülő emelkedésre az ellenállási zónák irányába.

A PEPENODE már közel 2 millió dollárt gyűjtött, hogy böngészőből is lehessen kriptót bányászni

Ha a Cardano árfolyama fordul, akkor a régi kriptók, mint például a PEPE, és más hasonló tokenek is jól teljesíthetnek.

A legjobb módja annak, hogy ezeket a mozgásokat időben elkapjuk, ha figyeljük az új előértékesítéseket, amiket a befektetők gyorsan felvásárolnak.

Az egyik legnépszerűbb előértékesítés most a PEPENODE token. Ez egy PEPE-szerű mémérme, ami 2025 augusztusában indult, és már majdnem 2 millió dollárt gyűjtött.

A Pepenode (PEPENODE) egy új mine-to earn mémérme, ami mindenki számára megkönnyíti a kriptóbányászatot.

PEPENODE

A PEPENODE egy egyszerű online játékká alakítja a bányászatot. Tehát nem kell hozzá drága számítógép, csak egy kriptotárca és egy internetes böngésző.

A PEPENODE tokenekkel virtuális bányász csomópontokat vásárolhatsz, ezek működnek digitális bányászgépként. Azért, hogy nagyobb teljesítményt érjenek el, a vezérlőpulton fejlesztheted őket.

Az $PEPENODE előértékesítés során azonnal elkezdhetsz keresni, ha elindítod a virtuális bányász rendszeredet vagy lekötöd a tokenjeidet.

Egy $PEPENODE token jelenleg 0,0011227 dollárba kerül, így ez jó belépési pont lehet, mielőtt a kínálat csökken és az árak esetleg emelkednek.

A PEPENODE tokeneket USDT-vel, BNB-vel vagy SOL-lal vásárolhatod meg a hivatalos előértékesítési weboldalon.

Nézd meg a PEPENODE oldalát
ADA árfolyam-előrejelzés: 1 dollár a láthatáron?
2025-10-30 15:32:12
[ÉLŐ] Kriptovaluta hírek 2025. október 29-én – Vörösbe boruló piac
2025-10-29 09:42:13
A KCEX akár 21 000 USD bónuszt nyújt az új kereskedőknek
2025-10-28 08:43:00
A Bitcoin új lendületben – Globális enyhülés, kriptós emelkedés
2025-10-27 14:09:34
Pudgy Penguins: Fordulópont jöhet Halloweenkor?
2025-10-25 12:38:00
CZ kegyelme felháborodást váltott ki, Trumpot korrupcióval vádolják
2025-10-24 14:58:48
Szerezz 50%-os bónuszt az első Weex befizetésedre!
2025-10-25 07:43:00

Ne maradj le!

Altcoin hírek
[ÉLŐ] Kriptovaluta hírek 2025. október 29-én – Vörösbe boruló piac
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
2025-10-29 09:42:13
Hírek
A KCEX akár 21 000 USD bónuszt nyújt az új kereskedőknek
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
2025-10-28 08:43:00
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre inkább érdeklik a kriptovaluták és a pénzügyek, szívesen tanul és ír róluk.
Olvass tovább
Crypto News in numbers
editors
Szerzők listája + Még 66 szerző
2M+
Active Monthly Users Around the World
250+
Guides and Reviews Articles
8
Years on the Market
70
International Team Authors