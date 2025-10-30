ADA árfolyam-előrejelzés: 1 dollár a láthatáron?

Szerző Tóth-Giczei Beáta Szerző Tóth-Giczei Beáta A szerzőről 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... A szerző Share Kimásolva Utoljára frissítve: Október 30, 2025

Kriptoelemzők szerint az ADA kitörhet a szimmetrikus háromszögből és emelkedő trendbe léphet.

A Cardano célja az 1 dolláros ár, miközben az ADA próbál kitörni egy három hónapos szimmetrikus háromszög mintából. Az elemzők szerint ha ez megtörténik, véget vethet a hosszú ideje tartó felhalmozási időszaknak. Mivel az alapok igen erősek, az ár akár 60%-kal is emelkedhet, és az ADA novemberben elérheti az 1 dolláros lélektani szintet.

Jelenleg a Cardano ára 0,608 dollár, ami 5,7%-os napi csökkenést jelent, és a havi veszteség már meghaladja a 22,4%-ot.

A Cardano napi 1,4 milliárd dolláros forgalma megerősíti a felhalmozási trendet

A visszaesés ellenére az ADA kereskedése továbbra is élénk, és a napi forgalom meghaladja az 1 milliárd dollárt. Ez azt mutatja, hogy a piac továbbra is érdeklődik.

Az ADA jelenleg a 11. legnagyobb kriptovaluta, piaci értéke 22,3 milliárd dollár.

Az ármozgásokat leszámítva a Cardano alapjai is erősödnek.

A blokklánc fejleszti elképzelését a bizalomról és biztonságról az Internet of Things (IoT) területén, különösen most, hogy a mesterséges intelligencia lehetővé teszi a gépek közötti online kommunikációt és tranzakciókat.

A dubaji Blockchain Life Forum rendezvényen Frederik Gregaard, a Cardano Alapítvány vezérigazgatója kiemelte ezt a küldetést, és így nyilatkozott:

Ahhoz, hogy valódi bőséget teremtsünk, tanulnunk kell a Bitcointól, és el kell fogadnunk a víziót – egy decentralizált világot, ahol az együttműködés ösztönzőként szolgál, és a bizalom kriptográfián keresztül épül.

"To create true abundance, we must learn from Bitcoin and embrace the vision—a decentralized world where collaboration is intrinsically incentivized, and trust is built through cryptography."



Today, live from @BlLife_Forum in Dubai, CEO @F_Gregaard spoke on how this vision… pic.twitter.com/UHT70duYiT — Cardano Foundation (@Cardano_CF) October 28, 2025

Cardano árfolyam-előrejelzés: Novemberben megismétlődhet az ADA 261%-os emelkedése

Az elmúlt években novemberben az ADA kiemelkedően teljesített: 2023-ban 188%-kal, 2024-ben pedig 261%-kal emelkedett.

Ha a történelem ismétli önmagát, ez a technikai helyzet és a piaci optimizmus újabb nagy emelkedést hozhat az év végére.

A Cardano/USDT napi grafikonja szerint az ADA most egy fontos támasz zónában mozog, ami 0,595–0,65 dollár között van. Ez a zóna korábban támaszként működött júliustól október elejéig, még mielőtt az ár letört.

Miután az ADA megküzdött a középső ellenállási zónával (0,75–0,85 dollár), az eladási nyomás fokozódott, és az ár 0,64, majd 0,61 dollárra esett vissza.

Most az ADA egy lehetséges fordulatot végez a támasz zónából, és célja visszatérni a 0,75–0,85 dolláros ellenállási szinthez.

Ehhez azonban az aktuális támasz szintnek stabilan kell tartania magát.

Ha az ADA itt ki tud alakítani egy bázist, és a vásárlók határozottan belépnek, akkor van esély egy enyhülő emelkedésre az ellenállási zónák irányába.

A PEPENODE már közel 2 millió dollárt gyűjtött, hogy böngészőből is lehessen kriptót bányászni

Ha a Cardano árfolyama fordul, akkor a régi kriptók, mint például a PEPE, és más hasonló tokenek is jól teljesíthetnek.

A legjobb módja annak, hogy ezeket a mozgásokat időben elkapjuk, ha figyeljük az új előértékesítéseket, amiket a befektetők gyorsan felvásárolnak.

Az egyik legnépszerűbb előértékesítés most a PEPENODE token. Ez egy PEPE-szerű mémérme, ami 2025 augusztusában indult, és már majdnem 2 millió dollárt gyűjtött.

A Pepenode (PEPENODE) egy új mine-to earn mémérme, ami mindenki számára megkönnyíti a kriptóbányászatot.

A PEPENODE egy egyszerű online játékká alakítja a bányászatot. Tehát nem kell hozzá drága számítógép, csak egy kriptotárca és egy internetes böngésző.

A PEPENODE tokenekkel virtuális bányász csomópontokat vásárolhatsz, ezek működnek digitális bányászgépként. Azért, hogy nagyobb teljesítményt érjenek el, a vezérlőpulton fejlesztheted őket.

Az $PEPENODE előértékesítés során azonnal elkezdhetsz keresni, ha elindítod a virtuális bányász rendszeredet vagy lekötöd a tokenjeidet.

Egy $PEPENODE token jelenleg 0,0011227 dollárba kerül, így ez jó belépési pont lehet, mielőtt a kínálat csökken és az árak esetleg emelkednek.

A PEPENODE tokeneket USDT-vel, BNB-vel vagy SOL-lal vásárolhatod meg a hivatalos előértékesítési weboldalon.