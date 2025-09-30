A Solana szintet lép: a Firedancer frissítéssel a BTC trónjára vágyik

A Jump Crypto Firedancer csapata tegnap mutatta be a SIMD-0370 javaslatot, ami nagy változást hozhat a Solana számára. A terv szerint megszüntetik a fix számítási egység (CU) blokklimitet, és helyette a validátorok teljesítménye határozza majd meg a kapacitást. Ha elfogadják, ez nagyobb áteresztőképességet és jobb skálázhatóságot hozhat, ami tovább emelheti a Solana árfolyam-előrejelzését.

Magát a Firedancer-t a Jump Crypto fejleszti, ugyanaz a csapat, amely támogatja a Forward Industries-t, a legnagyobb Solana digitális kincstárat. A FORD már több mint 1,58 milliárd SOL-t halmozott fel, ami a teljes kínálat több mint 5%-a – ez erős bizalmat jelez az ökoszisztéma iránt.

Hogyan működik ez a frissítés a Solanán?

Jelenleg minden Solana blokk fix számítási korlát alatt működik, ami 60 millió CU, és a SIMD-0286 szerint hamarosan 100 millióra nő, függetlenül attól, hogy milyen erős a validátor hardvere. Ez a korlát visszafogja a sebesebb validátorokat, és egy szám alapján korlátozza a hálózatot, nem pedig a valódi kapacitása szerint.

Az új Alpenglow frissítés ezt úgy változtatja meg, hogy a validátorok szavazhatnak a blokkok kihagyásáról, ha nem tudják időben feldolgozni őket. Ez csökkenti a torlódást és elkerüli a felesleges adatküldést, így hatékonyabbá válik a rendszer.

Ez egy teljesítményalapú körforgást indít útjára, ahol a blokkgyártók több tranzakciót csomagolnak be, hogy magasabb díjakat keressenek, míg a blokkokat kihagyó validátorok jutalmakat veszítenek, ami arra ösztönzi őket, hogy frissítsék a hardvereiket és a szoftvereiket. Minél erősebb a validátorok csoportja, annál jobban tud skálázódni a hálózat.

A Firedancer erre az ötletre épít

A SIMD-0370 javaslat lehetővé tenné, hogy a blokkgyártók annyi tranzakciót csomagoljanak be, amennyit a gépük csak elbír. Azok a validátorok, akik képtelenek követni a tempót, egyszerűen kihagyják a blokkot, de a lánc ettől még zavartalanul működik tovább. A terv célja, hogy egy „teljesítménykörforgást” teremtsen, ahol a fejlesztések növelik az egész hálózat alapkapacitását.

Viszont az ötlet nem győzött meg mindenkit. Roger Wattenhoffer, az Anza kutatási vezetője figyelmeztetett, hogy a blokklimit eltörlése technikai kockázatokat hozhat, és a hálózatot a központosítás felé tolhatja. Ugyanakkor megjegyezte, hogy ezek a problémák megoldhatók.

Mivel az Alpenglow célja a 100 ms véglegesség, a Firedancer pedig akár 1 millió TPS-t ígér, a Solana válhat a piac leggyorsabb blokkláncává. Ehhez jön még a stabilcoin piac növekedése 5 milliárdról 12 milliárd dollárra – a Wall Street már figyel, és az árfolyamra nehezedő nyomás tovább nőhet.

Solana árfolyam – előrejelzés: nagy változás jön, de merre?

Miután visszapattant a 200 dollár alatti támaszról, és kitört a visszahúzódó csatornából, a Solana most az emelkedő csatornája alján van. Ez fontos döntési ponthoz vezette a piacot. A 200 dolláros zóna kulcsfonotsságú szintként működik, amit a vevők újra megvédtek.

Ha ez a szint kitart, az árfolyam visszapattanhat 230–255 dollárig, és ha igazán beindul a lendület, akár a 330–350 dolláros tartományba is eljuthat.

Ha az érme 200 dollár alá esik, a következő támaszok 190 és 175 dollárnál vannak, ami megtörné a pozitív szerkezetet. Az RSI – miután közel volt a túladott szinthez – visszakúszott 45 fölé. A MACD viszont továbbra is negatív, tehát a lendület még nem fordult meg teljesen.

Összességében a Solana árfolyamának alakulása attól függ, hogy a 200 dolláros szint kitart-e. Ha igen, megnyílik az út 255 és 330 dollár felé, ha nem, akkor 175 dollár lehet a következő megálló.

Snorter: az egyik legjobb kereskedő bot a Solana láncon meghaladta a 4 millió dolláros mérföldkövet – még mindig jó az ára?

A Solana frissítései, mint az Alpenglow és a Firedancer, olyan sebességet hoznak a láncba, amire eddig még nem volt példa – ez 100 ms véglegesség és akár 1 millió tranzakció másodpercenként. Ez a teljesítmény minden bizonnyal felpörgeti a kereskedést a Solanán. Több tranzakció, nagyobb volatilitás, több lehetőség – a kereskedőknek olyan eszközökre lesz szükségük, amelyek bírják a tempót.

Itt kerül a képbe a Snorter Bot. A Telegramon belül működik, és mivel aktívan kiszűri a késéseket és a zavaró tényezőket, így azonnal reagálhatsz. Miközben a Solana gyorsul, a Snorter villámgyors végrehajtással, MEV-védelemmel, honey-pot ellenőrzéssel és akár 114%-os staking hozammal tartja a lépést. Biztonságosan kereskedhetsz, hozamot termelhetsz, és még véletlenül sem maradsz le a piaci mozgásokról.

Ahogy a Solana növekszik, a hatékony botok iránti kereslet robbanásszerűen nő. A kereskedők nem kívánnak lemaradni, hiszen a blokkok gyorsan megtelnek, és a lehetőségek pillanatok alatt eltűnnek. A Snorter az egyik legjobb választás, amely a kereskedést, a szkennelést és a lekötést egyetlen letisztult rendszerben kínálja.

Az előértékesítési számok már híven bizonyítják a népszerűséget. A Snorter 0,099 dollárról indult, és gyorsan több mint 2 milliót gyűjtött az előértékesítésén. Most pedig már a nagy befektetők és kisbefektetők csatlakozásával 4,17 millió dollár fölött jár a gyűjtése.

