A Polymarket fogadók szerint hosszú lesz a kormányzati leállás
A decentralizált előrejelző oldal, a Polymarket fogadói úgy gondolják, hogy az amerikai kormány szünete hosszú ideig is elhúzódhat. Egy új szavazásból az derül ki, hogy a többség úgy gondolja, hogy ez a szünet október közepénél is tovább fog tartani.
A Polymarket fogadói szerint meghosszabbodhat a kormány leállása
A „Mikor ér véget a kormány leállása?” című szavazás szerint a résztvevők 48%-a úgy gondolja, hogy október 15 lehet a legkorábbi időpont, amikor véget érhet a leállás.”
Eközben a fogadók 36%-a szerint október 10. és 14. között érhet véget a leállás.
Az október 6-9 között időszak csak 17%-ot kapott, míg az október 3-5 közötti mindössze 1%-ot.
Folytatódik a kongresszusi patthelyzet, még nem látni a végét
A Polymarket legfrissebb adatai egy nappal azután jelentek meg, hogy az amerikai kormány hivatalosan is leállt. Ez azt követően történt, hogy a republikánusok és a demokraták nem tudtak megegyezni a költségvetési törvényekről.
Miután szerdán megbukott egy szavazás, amely véget vethetett volna a leállásnak, a patthelyzet csütörtökön is folytatódott. Így a politikai válságra továbbra sincs megoldás.
„…Az elnök utasította a kabinetjét, és a Költségvetési Hivatal minden ügynökséggel közösen dolgozik azon, hogy megtalálják, hol lehet csökkenteni a kiadásokat. Úgy gondoljuk, hogy elbocsátások várhatók” – mondta Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője egy október 1-i nyilatkozatban.
Közben a kriptoszektor fontos szereplői arra kérik az amerikai törvényhozókat, hogy működjenek együtt annak érdekében, hogy ne álljanak le a fontos szabályozási kezdeményezések.
Szerdán a vezető kriptokereskedelmi szervezet, a Blockchain Association a közösségi médiában szólította fel a kongresszusi képviselőket, hogy találjanak közös nevezőt.
„A Kongresszusnak meg kell őriznie a lendületet. Arra biztatjuk őket, hogy dolgozzanak együtt, pártokon átívelően, ahogy azt a kriptopolitikában már sokszor megtették” – írta a szervezet.