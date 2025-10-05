A Polymarket fogadók szerint hosszú lesz a kormányzati leállás

A decentralizált előrejelző oldal, a Polymarket fogadói úgy gondolják, hogy az amerikai kormány szünete hosszú ideig is elhúzódhat. Egy új szavazásból az derül ki, hogy a többség úgy gondolja, hogy ez a szünet október közepénél is tovább fog tartani.

A Polymarket fogadói szerint meghosszabbodhat a kormány leállása

A „Mikor ér véget a kormány leállása?” című szavazás szerint a résztvevők 48%-a úgy gondolja, hogy október 15 lehet a legkorábbi időpont, amikor véget érhet a leállás.”

Eközben a fogadók 36%-a szerint október 10. és 14. között érhet véget a leállás.

Az október 6-9 között időszak csak 17%-ot kapott, míg az október 3-5 közötti mindössze 1%-ot.

Forrás: Polymarket

Folytatódik a kongresszusi patthelyzet, még nem látni a végét

A Polymarket legfrissebb adatai egy nappal azután jelentek meg, hogy az amerikai kormány hivatalosan is leállt. Ez azt követően történt, hogy a republikánusok és a demokraták nem tudtak megegyezni a költségvetési törvényekről.

Miután szerdán megbukott egy szavazás, amely véget vethetett volna a leállásnak, a patthelyzet csütörtökön is folytatódott. Így a politikai válságra továbbra sincs megoldás.

„…Az elnök utasította a kabinetjét, és a Költségvetési Hivatal minden ügynökséggel közösen dolgozik azon, hogy megtalálják, hol lehet csökkenteni a kiadásokat. Úgy gondoljuk, hogy elbocsátások várhatók” – mondta Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője egy október 1-i nyilatkozatban.

Közben a kriptoszektor fontos szereplői arra kérik az amerikai törvényhozókat, hogy működjenek együtt annak érdekében, hogy ne álljanak le a fontos szabályozási kezdeményezések.

Szerdán a vezető kriptokereskedelmi szervezet, a Blockchain Association a közösségi médiában szólította fel a kongresszusi képviselőket, hogy találjanak közös nevezőt.

1/ Bipartisan momentum is building in Washington around digital asset policy. For the first time in our industry’s history, lawmakers, regulators, and industry are working together to create clear rules of the road. 🧵 pic.twitter.com/k4RwnTKumI — Blockchain Association (@BlockchainAssn) October 1, 2025

„A Kongresszusnak meg kell őriznie a lendületet. Arra biztatjuk őket, hogy dolgozzanak együtt, pártokon átívelően, ahogy azt a kriptopolitikában már sokszor megtették” – írta a szervezet.