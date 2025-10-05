BTC $124,747.59 1.99%
ETH $4,586.02 2.08%
SOL $236.16 3.30%
PEPE $0.000010 0.73%
SHIB $0.000012 1.42%
DOGE $0.26 3.98%
XRP $3.05 1.76%
Cryptonews Blokklánc hírek

A Polymarket fogadók szerint hosszú lesz a kormányzati leállás

Szerző
Tóth-Giczei Beáta
Szerző
Tóth-Giczei Beáta
A szerzőről

10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

A szerző
Utoljára frissítve: 
Fehér Ház

A decentralizált előrejelző oldal, a Polymarket fogadói úgy gondolják, hogy az amerikai kormány szünete hosszú ideig is elhúzódhat. Egy új szavazásból az derül ki, hogy a többség úgy gondolja, hogy ez a szünet október közepénél is tovább fog tartani.

A Polymarket fogadói szerint meghosszabbodhat a kormány leállása

A „Mikor ér véget a kormány leállása?” című szavazás szerint a résztvevők 48%-a úgy gondolja, hogy október 15 lehet a legkorábbi időpont, amikor véget érhet a leállás.”

Eközben a fogadók 36%-a szerint október 10. és 14. között érhet véget a leállás.

Az október 6-9 között időszak csak 17%-ot kapott, míg az október 3-5 közötti mindössze 1%-ot.

Polymarket szavazás
Forrás: Polymarket

Folytatódik a kongresszusi patthelyzet, még nem látni a végét

A Polymarket legfrissebb adatai egy nappal azután jelentek meg, hogy az amerikai kormány hivatalosan is leállt. Ez azt követően történt, hogy a republikánusok és a demokraták nem tudtak megegyezni a költségvetési törvényekről.

Miután szerdán megbukott egy szavazás, amely véget vethetett volna a leállásnak, a patthelyzet csütörtökön is folytatódott. Így a politikai válságra továbbra sincs megoldás.

„…Az elnök utasította a kabinetjét, és a Költségvetési Hivatal minden ügynökséggel közösen dolgozik azon, hogy megtalálják, hol lehet csökkenteni a kiadásokat. Úgy gondoljuk, hogy elbocsátások várhatók” – mondta Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője egy október 1-i nyilatkozatban.

Közben a kriptoszektor fontos szereplői arra kérik az amerikai törvényhozókat, hogy működjenek együtt annak érdekében, hogy ne álljanak le a fontos szabályozási kezdeményezések.

Szerdán a vezető kriptokereskedelmi szervezet, a Blockchain Association a közösségi médiában szólította fel a kongresszusi képviselőket, hogy találjanak közös nevezőt.

„A Kongresszusnak meg kell őriznie a lendületet. Arra biztatjuk őket, hogy dolgozzanak együtt, pártokon átívelően, ahogy azt a kriptopolitikában már sokszor megtették” – írta a szervezet.

A Polymarket fogadók szerint hosszú lesz a kormányzati leállás
2025-10-05 07:48:00
Solana árfolyam-előrejelzés: elérheti az 500 dollárt?
2025-10-04 06:51:00
Nyomulnak a Bitcoin bikák, de egy medvés alakzat árnyalja a képet
2025-10-03 10:39:38
DOGE árfolyam: mi jön az ETF-kérelmek visszavonása után?
2025-10-01 13:03:58
A Solana szintet lép: a Firedancer frissítéssel a BTC trónjára vágyik
2025-09-30 13:47:26
Miért emelkednek ma a kriptók?
2025-09-29 15:34:39
Dogecoin árfolyam-előrejelzés: nyilvános cég vásárolt be
2025-09-28 09:00:00

Ne maradj le!

Árfolyam hírek
Solana árfolyam-előrejelzés: elérheti az 500 dollárt?
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-10-04 06:51:00
Árfolyam hírek
Nyomulnak a Bitcoin bikák, de egy medvés alakzat árnyalja a képet
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-10-03 10:39:38
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre inkább érdeklik a kriptovaluták és a pénzügyek, szívesen tanul és ír róluk.
Olvass tovább
Crypto News in numbers
editors
Szerzők listája + Még 66 szerző
2M+
Active Monthly Users Around the World
250+
Guides and Reviews Articles
8
Years on the Market
70
International Team Authors