Árfolyam hírek

A PENGU felpörgött – Mi áll a háttérben?

Utoljára frissítve: 
PENGU árfolyam-előrejelzés

A Pudgy Penguins (PENGU) árfolyama 9,47%-ot ralizott az elmúlt héten, ezzel az egyik legjobban teljesítő mémcoin lett a piacon. A forgalom is alátámasztja a mozgást: hétfőn nézve az árfolyam 359%-kal emelkedett az előző 24 órához képest, és az elemzők szerint a trend folytatódhat.

A kereskedők egyre optimistábbak, szeptemberre már több árfolyam-célár is ismert. A tapasztalt befektetők ugyanakkor még kivárnak, és csak egy tiszta kitörés után nyitnának komolyabb pozíciót. A PENGU közelít a júliusi, 0,043 dolláros csúcshoz – ha ezt sikerül áttörnie, komoly emelkedés következhet.

A Solana-hálózat mém érméi már egy ideje lejtmenetben voltak, így a Pengu mostani emelkedése újra életet lehelhet ebbe a szegmensbe. Egyúttal mutatja azt is, hogy a Solana az elmúlt hetekben kifejezetten ellenállónak bizonyult.

Árfolyam-előrejelzés: Új történelmi csúcs jöhet szeptemberben?

A mostani vásárlási hullámot elsősorban az hajtja, hogy a kereskedők előre pozicionálnak az amerikai SEC 2025 október közepére várt döntése előtt. A döntés az első spot PENGU ETF sorsát érinti. A Canary Capital már beadta a kérelmet, a Bloomberg pedig arról ír, hogy az ETF-ek jóváhagyásának esélye nagyon magas. Ha a PENGU zöld utat kap, komoly tömegpiaci érdeklődés zúdulhat rá.

Pengu-árfolyam
Forrás: PENGUUSD / TradingView

A grafikon alapján a Pengu napok óta konszolidálódik, ami sokak szerint „csendes felhalmozás” a kitörés előtt. Az árfolyam áttörte a hosszú leszálló trendvonalat, és újra a júliusi rali megismétlésére készül.

Az első célár 0,038 dollár, de az igazi próbatétel a 0,045-0,05 dolláros zóna. Ha ezen átjut, akkor egyértelműen kitörésről beszélhetünk. Az RSI (relatív erősség index) jelenleg 49.755, ami semleges, de hagy teret a további emelkedésnek. A MACD (mozgóátlag-konvergencia/divergencia) lapos, ezért a tapasztalt kereskedők a kitörés megerősítésére várnak.

Most egy kulcstartományban van a piac: ha az árfolyam a trendvonal felett marad, akkor megindulhat a 0,045 dollár feletti szintek felé. Ha viszont visszacsúszik 0,031 alá, akkor könnyen leszállhat 0,029-0,027 dollár közé.

Vásárolj és stakelj Pengu tokent a Best Wallet-en

Best Wallet - főoldal

A PENGU kitörése most nagy figyelmet kap, de egy okos befektető nem csak a mémeket kergeti. Sokan már azt figyelik, hova áramlik át ez a hype. Jelenleg a fókusz egyre inkább a valódi hasznossággal bíró projektek felé tolódik.

Itt jön képbe a Best Wallet (BEST). A projekt már több mint $15.7M dollárt gyűjtött, és úgy tűnik, hogy valós érdeklődést generál. Egy decentralizált tárcát épít, amely leváltja a 2021-es nehézkes megoldásokat. Olyan funkciókkal érkezik, mint a tokencsere és a staking. A BEST tokenek működtetik a rendszert: alacsony díjak, különleges funkciók, és jelenleg 84%-os lekötési jutalom várja a felhasználókat.

Miközben a PENGU ralija megmutatja, hogy a Solana mém-szegmense még mindig erős, a befektetők egyre inkább a valódi használhatósággal rendelkező előértékesítési projektek felé fordulnak, mint például a Best Wallet. Ez a hype és az erős alapok kombinációja lehet a következő nagy árfolyam-emelkedés elindítója.

BEST token lekötés

A vásárlás is egyszerű: a BEST közvetlenül az appban is megvásárolható bankkártyával, vagy ETH/USDT swap segítségével. Ez már kevésbé tűnik rövid távú játéknek a mémekkel, sokkal inkább egy valódi hasznosságra épülő befektetésnek, komoly növekedési potenciállal.

Megnézem a BEST előértékesítési weboldalát
Altcoin hírek
Eric Trump szerint a kriptó mindent megváltoztat – Korea készen áll
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
2025-09-09 16:54:13
Altcoin hírek
A kriptopiac retteg – menekülés a kockázatos altcoinoktól
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-09-08 10:36:54
Farkas Dániel
A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan fejlődő piacát.
Olvass tovább
