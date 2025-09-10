A PENGU felpörgött – Mi áll a háttérben?

A Pudgy Penguins (PENGU) árfolyama 9,47%-ot ralizott az elmúlt héten, ezzel az egyik legjobban teljesítő mémcoin lett a piacon. A forgalom is alátámasztja a mozgást: hétfőn nézve az árfolyam 359%-kal emelkedett az előző 24 órához képest, és az elemzők szerint a trend folytatódhat.

A kereskedők egyre optimistábbak, szeptemberre már több árfolyam-célár is ismert. A tapasztalt befektetők ugyanakkor még kivárnak, és csak egy tiszta kitörés után nyitnának komolyabb pozíciót. A PENGU közelít a júliusi, 0,043 dolláros csúcshoz – ha ezt sikerül áttörnie, komoly emelkedés következhet.

Let me get this straight, in the past 30 days:



– Total $PENGU mindshare just hit 200+ billion views.

– IglooAPAC gets introduced. Working on making Pudgy Penguins a powerhouse and household name in Asia (@PenguAsia)

– The Pudgy Penguins community takes over Thailand, Korea,… pic.twitter.com/Y03KCAXjfN — Shiv (@shivst3r) September 8, 2025

A Solana-hálózat mém érméi már egy ideje lejtmenetben voltak, így a Pengu mostani emelkedése újra életet lehelhet ebbe a szegmensbe. Egyúttal mutatja azt is, hogy a Solana az elmúlt hetekben kifejezetten ellenállónak bizonyult.

Árfolyam-előrejelzés: Új történelmi csúcs jöhet szeptemberben?

A mostani vásárlási hullámot elsősorban az hajtja, hogy a kereskedők előre pozicionálnak az amerikai SEC 2025 október közepére várt döntése előtt. A döntés az első spot PENGU ETF sorsát érinti. A Canary Capital már beadta a kérelmet, a Bloomberg pedig arról ír, hogy az ETF-ek jóváhagyásának esélye nagyon magas. Ha a PENGU zöld utat kap, komoly tömegpiaci érdeklődés zúdulhat rá.

Forrás: PENGUUSD / TradingView

A grafikon alapján a Pengu napok óta konszolidálódik, ami sokak szerint „csendes felhalmozás” a kitörés előtt. Az árfolyam áttörte a hosszú leszálló trendvonalat, és újra a júliusi rali megismétlésére készül.

Az első célár 0,038 dollár, de az igazi próbatétel a 0,045-0,05 dolláros zóna. Ha ezen átjut, akkor egyértelműen kitörésről beszélhetünk. Az RSI (relatív erősség index) jelenleg 49.755, ami semleges, de hagy teret a további emelkedésnek. A MACD (mozgóátlag-konvergencia/divergencia) lapos, ezért a tapasztalt kereskedők a kitörés megerősítésére várnak.

Most egy kulcstartományban van a piac: ha az árfolyam a trendvonal felett marad, akkor megindulhat a 0,045 dollár feletti szintek felé. Ha viszont visszacsúszik 0,031 alá, akkor könnyen leszállhat 0,029-0,027 dollár közé.

