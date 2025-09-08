A kriptopiac retteg – menekülés a kockázatos altcoinoktól

A Crypto Fear & Greed Index 44 pontra esett, miután napokig a „semleges” tartományban mozgott. A kriptopiac hétvégére óvatos üzemmódba váltott, a befektetői hangulat pedig több mutató alapján is a „félelem” szintre süllyedt.

Főbb tudnivalók: A kriptós hangulat a hétvégén a „félelem” tartományba zuhant, miközben a kereskedők inkább a nagyobb piaci szereplők – BTC, ETH és XRP – felé fordultak.

Elemzők szerint az altcoin-szezon valószínűleg csak az év későbbi szakaszában tér vissza, a forgalom visszaesése és a növekvő kockázatkerülés miatt.

Vannak, akik továbbra is optimisták, és úgy vélik, az altcoinok jelentősen alulértékeltek, ráadásul a mostani ciklus eltérhet a korábbi felezési mintáktól.

Vasárnap a Crypto Fear & Greed Index 44 pontra süllyedt, megszakítva a napok óta tartó „semleges” hangulatot.

A kereskedők elfordulnak a kisebb altcoinoktól – előtérben a Bitcoin, az Ether és az XRP

A Santiment adatszolgáltató jelentése szerint a kereskedők egyre inkább háttérbe szorítják a kevésbé ismert altcoinokat, és inkább a vezető eszközökre – Bitcoin (BTC), Ether (ETH) és XRP – koncentrálnak.

„A nagykapitalizációjú tokenekre irányuló erős fókusz a kriptopiac óvatosabb, kockázatkerülő magatartására utalhat” – áll a Santiment szombati elemzésében.

A trendváltás közepette nő az érdeklődés az altcoin-szezon lehetősége iránt.

A Bitfinex elemzői szerint az alacsonyabb piaci értékű tokenek lendületének visszatérése csak további kripto-ETF-ek bevezetésével várható az év második felében.

A CoinMarketCap adatai alapján a Bitcoin árfolyama az elmúlt hónapban 4,78%-ot esett, míg az Ether 2,43%-ot erősödött. A szélesebb altcoin-piac továbbra is nyomás alatt van, bár elszigetelt erősödések látszanak.

Az Altcoin Season Index (melyet a CoinMarketCap tett közzé) vasárnap 56-on állt, hétfpre pedig 55-re váltott. Ez technikailag „altcoin-szezont” jelez, de még mindig bizonytalan piaci környezetet tükröz.

A mutató a legjobb 100 altcoin teljesítményét méri a Bitcoinhoz képest egy 90 napos időszakban.

„Ez az utolsó tisztulás az altcoinok piacán” – véli Rekt Fencer kereskedő, utalva a csökkenő forgalomra és a növekvő feszültségre.

🚨 THIS IS THE FINAL SHAKEOUT FOR ALTCOINS



Alts are more OVERSOLD than during:



COVID

FTX Crash

Tariff War



No one believes anymore



That’s exactly why the altseason is coming pic.twitter.com/7VTU742qmU — Rekt Fencer (@rektfencer) September 6, 2025

A kriptopiac rövid távon bizonytalan a Bitcoin miatt

A Daan Crypto Trades nevű elemző szerint a BTC árfolyama „döntésképtelen”, és a havi mélypontok tesztelése sem kizárt.

„Ez pánikot kelthet, és felerősítheti a félelmet, hogy a Bitcoin elveszítheti a 100.000 dolláros szintet” – tette hozzá a kereskedő.

Michael van de Poppe, az MN Trading Capital alapítója vitatta a medvés hangulatot, és úgy véli, az altcoinok a korábbi ciklusokhoz képest rendkívül alulértékeltek.

A befektető szerint 2025 teljesen más piaci képet hozhat, mint a múltbeli trendek.

PlanC Bitcoin-elemző egyetértett ezzel a nézettel, és arra figyelmeztetett, hogy nem szabad határozott következtetéseket levonni mindössze három korábbi felezési ciklus alapján.

„Aki azt gondolja, hogy a Bitcoin idén év végén tetőzik, az nem érti a statisztikát vagy a valószínűséget” – írta az X-en.

Anyone who thinks Bitcoin has to peak in Q4 of this year does not understand statistics or probability.



The halving is completely irrelevant at this point, and there is zero fundamental reason—other than a psychological, self-fulfilling prophecy—for the peak to occur in Q4… — PlanC (@TheRealPlanC) September 5, 2025

Eric Trump: „Semmi kétségem, hogy a Bitcoin eléri az 1 millió dollárt”

Eric Trump, az American Bitcoin (ABTC) társalapítója és Donald Trump amerikai elnök fia szerint a Bitcoin árfolyama „kétségkívül” eléri az 1 millió dollárt a következő években.

Trump a kormányzati, vállalati és vagyonos befektetők növekvő keresletét nevezte meg fő hajtóerőként:

„Mindenki Bitcoint akar. Mindenki Bitcoint vásárol” – mondta. – „Ezért mondtam mindig, hogy a Bitcoin eléri az 1 millió dollárt. Semmi kétségem.”

Mike Novogratz, a Galaxy Digital vezérigazgatója azonban vitatta azokat az előrejelzéseket, amelyek szerint a Bitcoin a közeljövőben elérheti az 1 millió dollárt. Figyelmeztetett, hogy egy ilyen árfolyamugrás inkább az amerikai gazdaság összeomlását jelezné, semmint a kriptoszektor sikerét.

„Azoknak, akik a jövő évre várják az egymillió dolláros Bitcoin-árat, azt üzenem: srácok, ez csak akkor jöhetne össze, ha a gazdaságunk borzasztó állapotban lenne” – mondta Novogratz Natalie Brunell podcastjében.

„Inkább látnék egy alacsonyabb árfolyamú Bitcoint egy stabilabb Amerikában, mint fordítva.”