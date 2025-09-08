A kriptopiac retteg – menekülés a kockázatos altcoinoktól
A Crypto Fear & Greed Index 44 pontra esett, miután napokig a „semleges” tartományban mozgott. A kriptopiac hétvégére óvatos üzemmódba váltott, a befektetői hangulat pedig több mutató alapján is a „félelem” szintre süllyedt.
Főbb tudnivalók:
- A kriptós hangulat a hétvégén a „félelem” tartományba zuhant, miközben a kereskedők inkább a nagyobb piaci szereplők – BTC, ETH és XRP – felé fordultak.
- Elemzők szerint az altcoin-szezon valószínűleg csak az év későbbi szakaszában tér vissza, a forgalom visszaesése és a növekvő kockázatkerülés miatt.
- Vannak, akik továbbra is optimisták, és úgy vélik, az altcoinok jelentősen alulértékeltek, ráadásul a mostani ciklus eltérhet a korábbi felezési mintáktól.
Vasárnap a Crypto Fear & Greed Index 44 pontra süllyedt, megszakítva a napok óta tartó „semleges” hangulatot.
A kereskedők elfordulnak a kisebb altcoinoktól – előtérben a Bitcoin, az Ether és az XRP
A Santiment adatszolgáltató jelentése szerint a kereskedők egyre inkább háttérbe szorítják a kevésbé ismert altcoinokat, és inkább a vezető eszközökre – Bitcoin (BTC), Ether (ETH) és XRP – koncentrálnak.
„A nagykapitalizációjú tokenekre irányuló erős fókusz a kriptopiac óvatosabb, kockázatkerülő magatartására utalhat” – áll a Santiment szombati elemzésében.
A trendváltás közepette nő az érdeklődés az altcoin-szezon lehetősége iránt.
A Bitfinex elemzői szerint az alacsonyabb piaci értékű tokenek lendületének visszatérése csak további kripto-ETF-ek bevezetésével várható az év második felében.
A CoinMarketCap adatai alapján a Bitcoin árfolyama az elmúlt hónapban 4,78%-ot esett, míg az Ether 2,43%-ot erősödött. A szélesebb altcoin-piac továbbra is nyomás alatt van, bár elszigetelt erősödések látszanak.
Az Altcoin Season Index (melyet a CoinMarketCap tett közzé) vasárnap 56-on állt, hétfpre pedig 55-re váltott. Ez technikailag „altcoin-szezont” jelez, de még mindig bizonytalan piaci környezetet tükröz.
A mutató a legjobb 100 altcoin teljesítményét méri a Bitcoinhoz képest egy 90 napos időszakban.
„Ez az utolsó tisztulás az altcoinok piacán” – véli Rekt Fencer kereskedő, utalva a csökkenő forgalomra és a növekvő feszültségre.
A kriptopiac rövid távon bizonytalan a Bitcoin miatt
A Daan Crypto Trades nevű elemző szerint a BTC árfolyama „döntésképtelen”, és a havi mélypontok tesztelése sem kizárt.
„Ez pánikot kelthet, és felerősítheti a félelmet, hogy a Bitcoin elveszítheti a 100.000 dolláros szintet” – tette hozzá a kereskedő.
Michael van de Poppe, az MN Trading Capital alapítója vitatta a medvés hangulatot, és úgy véli, az altcoinok a korábbi ciklusokhoz képest rendkívül alulértékeltek.
A befektető szerint 2025 teljesen más piaci képet hozhat, mint a múltbeli trendek.
PlanC Bitcoin-elemző egyetértett ezzel a nézettel, és arra figyelmeztetett, hogy nem szabad határozott következtetéseket levonni mindössze három korábbi felezési ciklus alapján.
„Aki azt gondolja, hogy a Bitcoin idén év végén tetőzik, az nem érti a statisztikát vagy a valószínűséget” – írta az X-en.
Eric Trump: „Semmi kétségem, hogy a Bitcoin eléri az 1 millió dollárt”
Eric Trump, az American Bitcoin (ABTC) társalapítója és Donald Trump amerikai elnök fia szerint a Bitcoin árfolyama „kétségkívül” eléri az 1 millió dollárt a következő években.
Trump a kormányzati, vállalati és vagyonos befektetők növekvő keresletét nevezte meg fő hajtóerőként:
„Mindenki Bitcoint akar. Mindenki Bitcoint vásárol” – mondta. – „Ezért mondtam mindig, hogy a Bitcoin eléri az 1 millió dollárt. Semmi kétségem.”
Mike Novogratz, a Galaxy Digital vezérigazgatója azonban vitatta azokat az előrejelzéseket, amelyek szerint a Bitcoin a közeljövőben elérheti az 1 millió dollárt. Figyelmeztetett, hogy egy ilyen árfolyamugrás inkább az amerikai gazdaság összeomlását jelezné, semmint a kriptoszektor sikerét.
„Azoknak, akik a jövő évre várják az egymillió dolláros Bitcoin-árat, azt üzenem: srácok, ez csak akkor jöhetne össze, ha a gazdaságunk borzasztó állapotban lenne” – mondta Novogratz Natalie Brunell podcastjében.
„Inkább látnék egy alacsonyabb árfolyamú Bitcoint egy stabilabb Amerikában, mint fordítva.”