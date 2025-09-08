BTC $112,300.10 1.18%
Altcoin hírek

A kriptopiac retteg – menekülés a kockázatos altcoinoktól

Szerző
Farkas Dániel
Szerző
Farkas Dániel
A szerzőről

A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan...

A szerző
Ellenőrizte
Tóth-Giczei Beáta
Szerző
Tóth-Giczei Beáta
A szerzőről

10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

A szerző
Utoljára frissítve: 
Kriptopiac kilátások

A Crypto Fear & Greed Index 44 pontra esett, miután napokig a „semleges” tartományban mozgott. A kriptopiac hétvégére óvatos üzemmódba váltott, a befektetői hangulat pedig több mutató alapján is a „félelem” szintre süllyedt.

Főbb tudnivalók:

  • A kriptós hangulat a hétvégén a „félelem” tartományba zuhant, miközben a kereskedők inkább a nagyobb piaci szereplők – BTC, ETH és XRP – felé fordultak.
  • Elemzők szerint az altcoin-szezon valószínűleg csak az év későbbi szakaszában tér vissza, a forgalom visszaesése és a növekvő kockázatkerülés miatt.
  • Vannak, akik továbbra is optimisták, és úgy vélik, az altcoinok jelentősen alulértékeltek, ráadásul a mostani ciklus eltérhet a korábbi felezési mintáktól.

Vasárnap a Crypto Fear & Greed Index 44 pontra süllyedt, megszakítva a napok óta tartó „semleges” hangulatot.

A kereskedők elfordulnak a kisebb altcoinoktól – előtérben a Bitcoin, az Ether és az XRP

A Santiment adatszolgáltató jelentése szerint a kereskedők egyre inkább háttérbe szorítják a kevésbé ismert altcoinokat, és inkább a vezető eszközökre – Bitcoin (BTC), Ether (ETH) és XRP – koncentrálnak.

„A nagykapitalizációjú tokenekre irányuló erős fókusz a kriptopiac óvatosabb, kockázatkerülő magatartására utalhat” – áll a Santiment szombati elemzésében.

A trendváltás közepette nő az érdeklődés az altcoin-szezon lehetősége iránt.

A Bitfinex elemzői szerint az alacsonyabb piaci értékű tokenek lendületének visszatérése csak további kripto-ETF-ek bevezetésével várható az év második felében.

A CoinMarketCap adatai alapján a Bitcoin árfolyama az elmúlt hónapban 4,78%-ot esett, míg az Ether 2,43%-ot erősödött. A szélesebb altcoin-piac továbbra is nyomás alatt van, bár elszigetelt erősödések látszanak.

Az Altcoin Season Index (melyet a CoinMarketCap tett közzé) vasárnap 56-on állt, hétfpre pedig 55-re váltott. Ez technikailag „altcoin-szezont” jelez, de még mindig bizonytalan piaci környezetet tükröz.

A mutató a legjobb 100 altcoin teljesítményét méri a Bitcoinhoz képest egy 90 napos időszakban.

„Ez az utolsó tisztulás az altcoinok piacán” – véli Rekt Fencer kereskedő, utalva a csökkenő forgalomra és a növekvő feszültségre.

A kriptopiac rövid távon bizonytalan a Bitcoin miatt

A Daan Crypto Trades nevű elemző szerint a BTC árfolyama „döntésképtelen”, és a havi mélypontok tesztelése sem kizárt.

„Ez pánikot kelthet, és felerősítheti a félelmet, hogy a Bitcoin elveszítheti a 100.000 dolláros szintet” – tette hozzá a kereskedő.

Michael van de Poppe, az MN Trading Capital alapítója vitatta a medvés hangulatot, és úgy véli, az altcoinok a korábbi ciklusokhoz képest rendkívül alulértékeltek.

A befektető szerint 2025 teljesen más piaci képet hozhat, mint a múltbeli trendek.

PlanC Bitcoin-elemző egyetértett ezzel a nézettel, és arra figyelmeztetett, hogy nem szabad határozott következtetéseket levonni mindössze három korábbi felezési ciklus alapján.

„Aki azt gondolja, hogy a Bitcoin idén év végén tetőzik, az nem érti a statisztikát vagy a valószínűséget” – írta az X-en.

Eric Trump: „Semmi kétségem, hogy a Bitcoin eléri az 1 millió dollárt”

Eric Trump, az American Bitcoin (ABTC) társalapítója és Donald Trump amerikai elnök fia szerint a Bitcoin árfolyama „kétségkívül” eléri az 1 millió dollárt a következő években.

Trump a kormányzati, vállalati és vagyonos befektetők növekvő keresletét nevezte meg fő hajtóerőként:

„Mindenki Bitcoint akar. Mindenki Bitcoint vásárol” – mondta. – „Ezért mondtam mindig, hogy a Bitcoin eléri az 1 millió dollárt. Semmi kétségem.”

Mike Novogratz, a Galaxy Digital vezérigazgatója azonban vitatta azokat az előrejelzéseket, amelyek szerint a Bitcoin a közeljövőben elérheti az 1 millió dollárt. Figyelmeztetett, hogy egy ilyen árfolyamugrás inkább az amerikai gazdaság összeomlását jelezné, semmint a kriptoszektor sikerét.

„Azoknak, akik a jövő évre várják az egymillió dolláros Bitcoin-árat, azt üzenem: srácok, ez csak akkor jöhetne össze, ha a gazdaságunk borzasztó állapotban lenne” – mondta Novogratz Natalie Brunell podcastjében.

„Inkább látnék egy alacsonyabb árfolyamú Bitcoint egy stabilabb Amerikában, mint fordítva.”

