Csendes intézményi roham – cél az 1 millió dolláros Bitcoin

Szerző Tóth-Giczei Beáta Utoljára frissítve: Augusztus 28, 2025

Egy erős hét után újra a figyelem kereszttüzébe került a kriptovaluta ETF-ekbe történő intézményi pénzáramlás. Hétfőn 219 millió dollár érkezett Bitcoin ETF-ekbe és 444 millió dollár Ether ETF-ekbe, összesen 663 millió dollár. Mivel erre hetek óta tartó visszaváltások és bizonytalanság után került sor, lehet, hogy a befektetők újrapozicionálása nyomán a hangulat kezd új irányt venni.

Az Ether ETF-ek voltak a legnagyobb nyertesek: a BlackRock ETHA 314,9 millió dollárt vonzott be, a Fidelity FETH 87,4 milliót, a Grayscale Ether Mini Trust pedig 53,2 milliót. A Bitwise, a 21Shares és az Invesco is hozzáadott a növekedéshez. Egyedül csak a Grayscale ETHE mutatott kiáramlást, mintegy 29,1 millió dollár értékben.

Az Ether ETF-ek a fellendülés jeleit mutatják, három egymást követő napon beáramlást könyvelhettek el. Forrás: Sosovalue

Ennek ellenére az Ether ETF-ek napi kereskedési értéke elérte a 3,75 milliárd dollárt, a teljes eszközállomány pedig a 28,8 milliárd dollárt. A Bitcoin ETF-ek kisebb, de jelentős növekedést jeleztek. A Fidelity FBTC kezdte a sort 65,6 millió dollárral, szorosan mögötte állt a BlackRock IBIT 63,4 millióval és az Ark 21Shares ARKB 61,2 millióval.

További támogatás jött a Bitwise, a VanEck és a Grayscale termékektől. Egyetlen Bitcoin ETF sem tapasztalt kiáramlást, a teljes kereskedési volumen 4,5 milliárd dollár volt, az eszközállomány pedig 143,6 milliárd dollár.

Bitcoin (BTC/USD) technikai kilátások: kitörés jöhet

A Bitcoin árfolyam-előrejelzése egyre inkább pozitív irányba fordul, hiszen az ETF-ekbe érkező intézményi pénzek ezt tükrözik. A BTC érme jelenleg 113 000 dollár körül mozog, miután megtartotta a 111 000 dolláros támaszt. A 2 órás grafikonon az eszköz egy csökkenő csatornában helyezkedik el, de a technikai jelek erősödő emelkedő lendületet mutatnak.

Bitcoin árfolyamgrafikon – Forrás: Tradingview

Az RSI 60 fölé kúszott, ami a növekvő kereslet hű jele, míg a MACD pozitívba fordult, ami emelkedő trendet mutat. Az érték most a 111 900 dolláros 50-SMA szintet teszteli, ami korábban több ízben is támasz és ellenállás volt. Ha az árfolyam sikeresen áttöri a 116 850 dollárt, az lényeges technikai mérföldkő volna, és bevezetné az utat a 120 900 dollár irányába.

A gyertyaminták is felhalmozásra utalnak. A hosszú kanócok a 111 000 dollár körüli szinteken vásárlási aktivitást bizonyítanak, míg a medvés gyertyák hiánya csökkenő eladási nyomást jelez. Amennyiben az érték magasabb mélypontokat tart 112 000 dollár fölött, az alátámasztja a hosszabb távú emelkedés lehetőségét egészen 124 500 dollárig.

Az intézmények hosszú távú növekedést jósolnak

A kereskedők számára tiszta az irány: ha az árfolyam 116 850 dollár fölé szárnyal, akkor elérkezhet a 120 900 és a 124 500 dolláros szint. Ha ez nem jön össze, akkor az ősi érme visszazuhanhat 108 695 dollárra. Az összkép viszont növekvő volatilitást mutat, ami nemsokára a bikák javára fordulhat.

Az ETF-ekbe érkező pénzek azt jelzik, hogy az intézményi tőke szép csendben hosszú távra pozicionál. Az elképzelés, miszerint a Bitcoin elérheti a hat számjegyű értéket vagy akár az 1 millió dollárt, továbbra is a folyamatos elfogadás függvénye.

Amint a likviditás visszatér, a Bitcoin készen állhat a következő nagyobb emelkedésre. Ez kedvező környezetet alakíthat ki az előértékesítési befektetők és a hosszú távú tartók számára.

A Bitcoin Hyper ($HYPER) mixeli a Bitcoin biztonságát és a Solana sebességét

A Bitcoin Hyper ($HYPER) az első Bitcoin-alapú Layer 2 kíván lenni, amit a Solana Virtual Machine (SVM) működtet. A projekt a Bitcoin ökoszisztéma bővítését tűzte ki maga elé gyors, olcsó okosszerződésekkel, decentralizált alkalmazásokkal és akár mém érmék alkotásával.

A Bitcoin biztonságát keresztezi a Solana nagy teljesítményű rendszerével. Így a projekt új lehetőségeket nyit meg, példának okáért a zökkenőmentes BTC-hidak és a skálázható dApp fejlesztés terén.

A csapat számára kiemelten fontos a bizalom és a skálázhatóság. Ezt bizonyítja, hogy a projektet a Coinsult auditálta, így a befektetők biztosak lehetnek az alapokban.

Az előértékesítés már több, mint 12,5 millió dollárt gyűjtött, és csak korlátozott mennyiség maradt elérhető. Jelenleg a HYPER érmék ára 0,012805 dollár, de az ICO előrehaladtával óhatatlanul emelkedni fog.

Vásárold meg a HYPER tokeneket a hivatalos Bitcoin Hyper honlapon kriptovalutával vagy bankkártyával.