A kriptopiac megdermedt a félelemtől – újabb árzuhanás jön?

Szerző Tóth-Giczei Beáta Utoljára frissítve: Október 18, 2025

A kriptopiac mély félelembe süllyedt, a hangulat az elmúlt hét folyamán hirtelen kártyavárként összeomlott.

A Bitcoin 110 000 dollár körül ingadozott az USA és Kína közötti kereskedelmi feszültségek miatt.

Fontos tudnivalók: A kriptopiac hangulata extrém félelembe zuhant, az Alternative.me indexe 22-re esett.

Az USA és Kína közötti feszültségek közepette a Bitcoin 110 000 dollár körül ingadozott.

Hosszú távú befektetők 265 700 BTC-t adtak el az elmúlt hónapban, míg a túlzott mértékben tőkeáttételes kereskedők kénytelenek voltak 418 millió dollárnyi likvidálással szembesülni.

Az Alternative.me Fear & Greed Indexe szerint a kriptopiac hangulata 22-re esett (Extrém Félelem), míg egy hete még 64 volt (Kapzsiság).

Közben a CoinMarketCap Crypto Fear and Greed Indexe is visszatáncolt 28-ra (Félelem), míg múlt héten még 54-en állt (Semleges).

Dráma a kriptopiac színpadán: a Bitcoin megállt 110 ezer dollárnál

A hangulat sebes változása a globális piacok növekvő bizonytalanságát tükrözi.

A Bitcoin csütörtökön alig haladta meg a 110 000 dollárt, és nehezen tartotta a kulcsfontosságú szinteket. Az USA–Kína kereskedelmi feszültségek nagy mértékben csökkentették a kockázatvállalási kedvet.

A biztonság keresését az arany új rekordja is jelezte: az árfolyam meghaladta a 4 230 dollárt unciánként.

Közben az ETF-ek folyamatos kiáramlást mutattak. Az amerikai spot Bitcoin ETF-ek folytatva a több napos eladási hullámot, szerdán 94 millió dolláros kivonást mutattak.

A derivatívák adatai is növekvő eladási nyomásra utalnak, az elmúlt 24 órában a likvidálások összege meghaladta a 418 millió dollárt.

A long pozíciók több mint 2,4-szeresen haladták meg a shortokat, ami azt jelzi, hogy sok tőkeáttételes kereskedőt meglepetésként ért az árfolyam visszaesése.

The Fear and Greed Index is sitting at extreme fear and the VIX is at 25 while $SPY & $QQQ are still less than 3% from all time highs.



The data and the mood are telling two very different stories. pic.twitter.com/QutmyyEjV2 — Shay Boloor (@StockSavvyShay) October 16, 2025

A blokklánc adatok is óvatosságról tanúskodnak. A hosszú távú tárcák – amelyekben legalább 155 napja tartották a coinokat – körülbelül 265 700 BTC-t adtak el az elmúlt hónapban, ami január óta a legnagyobb kiáramlás.

Elemzők ezt profitrealizálásnak tartják a fokozott volatilitás közepette, ami azt jelzi, hogy még a tapasztalt befektetők is csökkentik a kitettségüket.

„Ez a lépés a tapasztalt befektetők óvatosságát tükrözi a volatilitás miatt, ami negatív képet fest a kriptóról” – mondta Milad Azar, az XTB MENA piaci elemzője.

A jelentések szerint a Bitcoin kritikus fordulóponthoz közeledhet. Tony „The Bull” Severino kereskedő szerint a következő 100 nap döntheti el, hogy a kriptó parabolikus emelkedésbe kezd, vagy véget ér a jelenlegi bikapiac.

Severino a Bollinger-szalag indikátorra hivatkozott a heti grafikonon, amely olyan szűk szintre húzódott össze, amit korábban még nem láttunk – ez gyakran éles ármozgásokat jelez előre.

Figyelmeztetett, hogy az ilyen helyzetekben gyakoriak a „hamis kitörések”. Megjegyezte, hogy a Bitcoin nem tudta erővel áttörni a felső sávot, miután rövid ideig elérte a 126 000 dollárt – ez egy lehetséges visszaesést jelezhet, mielőtt tartós emelkedés indulna.

A BitMEX elnöke szerint az Ethereum „megelőzheti” a Bitcoint, mint ahogy a részvények túlnőttek az aranyon 1971 után

Tom Lee, a BitMEX elnökeszerint az Ethereum idővel megelőzheti a Bitcoin kriptopiaci részesedését. Ez hasonló ahhoz, ahogy az amerikai részvények túlnőttek az aranyon az aranystandard megszűnése után 1971-ben .

Az ARK Invest vezérigazgatójával, Cathie Wooddal beszélgetve Lee az Ethereum jövőjét a „Nixon-sokk” utáni változáshoz hasonlította. Ekkor szakadt el az amerikai dollár teljesen az aranytól.

Lee szerint az aranytól való eltávolodás hatalmas keresletet teremtett a dollárhoz kötött pénzügyi termékek iránt, ami megalapozta a Wall Street uralmát.

„Ma a részvények piaci értéke 40 billió dollár, míg az aranyé csak 2 billió” – mondta, kiemelve, hogyan alakította át világszerte a pénzügyi innováció a dollár szerepét.