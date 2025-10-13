Medvés hangulatot hozhat a Bitcoin Core v30 frissítése?

Az október 12-én kiadott Bitcoin Core v30 eltörölte a 80 bájtos OP_RETURN korlátot, és tranzakciónként 100 000 bájtra növelte az alapértelmezett adatmennyiséget. Így egy tranzakcióba már majdnem 4 MB tetszőleges adatot lehet tenni, több OP_RETURN kimenettel együtt.

Ez újraéleszti a régi, blokkméret körüli vitákat, és megosztja a fejlesztőket a Bitcoin céljáról. A vitatott frissítés megosztotta a közösséget. Eric Gens például a spam kockázatok és a lehetséges jogi felelősség miatt „a legszigorúbb figyelmeztetést” adta ki a verzió futtatása ellen.

Ugyanakkor a Blockstream vezérigazgatója, Adam Back megvédte a frissítést, szerinte fontos biztonsági javításokat tartalmaz „a világ 200 legjobb szakemberétől”.

A Bitcoin Core v30 technikai változásai filozófiai vitát indítottak a Bitcoin céljáról

A frissítés csökkentette a minimális továbbítási díjat vByte-onként 1-ről 0,1 satoshira, és bevezette a TRUC tranzakciókat a Lightning Network fejlesztéséhez.

A Bitcoin Core bejelentette, hogy két héten belül nyilvánosságra hozza azt az öt alacsony súlyosságú hibát, amit a Bitcoin Core v30-ban javítottak. A 27.x és a régebbi verziók mostantól nem kapnak frissítést.

Ez a kiadás a Bitcoin legnagyobb irányváltása a blokkméret-háborúk óta. Az alternatív Bitcoin Knots implementáció már a hálózati csomópontok 28%-át képviseli, szemben a 2024 márciusi 67 csomóponttal.

A Trezor technikai vezetője, Pavol Rusnak bejelentette, hogy ő már a v30-at alkalmazza, míg a kritikusok arra kérik a felhasználókat, hogy ne frissítsenek.

Nick Szabo korábban figyelmeztetett, hogy az OP_RETURN bővítés „nyíltan meghívja a nem pénzügyi adatokat a Bitcoinra”, és szerinte „a Bitcoin pénz, nem adatspam-tároló”.

A frissítés teljesen eltávolította a régi BDB pénztárca támogatást, több RPC-t is megszüntetett, és kötelezővé tette az új leíró formátumra való átállást.

A filozófiai vita a Bitcoin alapfunkciója körül forog. Az Ordinals ökoszisztéma vezetője, Leonidas múlt hónapban azzal fenyegetett, hogyha a fejlesztők cenzúrázni próbálják a tranzakciókat, új Bitcoin Core forkot finanszíroz (ezt a hash rate több mint 50%-át ellenőrző bányászok támogatják).

Állítása szerint az Ordinals és Runes 2023 óta több mint 500 millió dollárnyi tranzakciós díjat termelt.

A biztonsági javítások a viták dacára is fokozzák a frissítés iránti nyomást

Adam Back úgy gondolja, hogy „a biztonsági és megbízhatósági javítások elutasítására való buzdítás” egyfajta „támadás a Bitcoin ellen”, és hangsúlyozta a v30 biztonsági fejlesztéseinek fontosságát.

Erősen kritizálta Luke Dashjr-t, amiért „felold, válaszol, majd újra blokkol, hogy ne lehessen hozzászólni a thread-ben”, és felszólította a fejlesztőket, hogy a biztonsági hibák miatt térjenek át a Bitcoin Core v30-ra.

A Bitcoin Core biztonsági irányelve szerint öt alacsony súlyosságú hiba két héten belül nyilvánosságot kap, míg a közepes vagy súlyos hibák csak egy évvel a kiadás után láthatnak napvilágot.

A legtöbb v30-as javítást visszavezették a v29.2-be, de a fejlesztők szerint néhány hibát nem lehet visszavezetni anélkül, hogy felfednék a problémát a felhasználók előtt.

Luke Dashjr azt válaszolta, hogy a biztonsági problémák „a Knots 29.2-ben is javítva vannak”.

Azt állította, hogy „egyesek aktívan próbálják elrejteni a biztonsági problémákat a Knots fejlesztői elől”, és hogy több mint tíz év után eltávolították őt a biztonsági listáról.

A Bitcoin támogatója, Alan Watts szerint „a Bitcoin Core v30 nem egzisztenciális fenyegetés a Bitcoinra”. Úgy véli, hogy „a csomópontok soha többé nem frissítenek vakon”, amit „óriási győzelemnek” nevezett.

Az adatbővítés újraéleszti a blokkméret-háborús korszak feszültségeit

Az OP_RETURN bővítés lehetővé teszi az Atomicals Virtual Machine számára, hogy összetettebb szerződéseket futtasson direkt a Bitcoinon. A támogatók szerint ezááltal a közösségi finanszírozási protokollok minden adatot egyetlen tranzakcióban tárolhatnak.

Ahogy Adam korábban megjegyezte, már 105 millió JPEG van a blokkláncon, ami május óta 20%-os növekedést jelent. Az átlagos költség 8 dollár, ami kiszorítja a valódi pénzügyi tranzakciókat.

A Bitcoin Core v30 fejlesztője, Jimmy Song a múlt hónapban kritizálta a Taproot frissítést. Szerinte figyelmen kívül hagyta a „társadalmi támadási felületet”, és a fejlesztők alábecsülték a nem pénzügyi tranzakciók ilyen mértékű engedélyezésének hatását.

Song szerint a Taproot nem hozta el az ígért adatvédelmet és hatékonyságot, és a multisig használata olyan rossz élményt nyújt, hogy „gyakorlatilag használhatatlan”.

Ugyanakkor elismerte, hogy a jövőbeli alkalmazások, mint a BitVM és az Ark, igazolhatják a frissítés költségeit.

Back szerint az Ordinals körülbelül 1%-nyi extra díjat generál, ami a bányászok profitjának körülbelül 0,1%-át jelenti.

A spamipar évente 250 millió dollárnyi díjat termel, de ez árthat a Bitcoin hírnevének, és kiszoríthatja a valódi felhasználókat.

Medvés Bitcoin? A Bitcoin Core v30 miatt nagy a bizonytalanság a láthatáron

A legőszintébb értékelések szerint a Bitcoin kritikus ponthoz érkezett. A pénteki, és a hétvégi likvidálási hullámból való kilábalásnak tartósnak kell lennie, különben mélyebb visszaesés jöhet.

A legközelebbi kihívás az, hogy meggyőzően áttörje a 116 000 dolláros szintet. Ez igazolná a fellendülést, és újabb vásárlási hullámot indíthatna el a felső csatornahatár felé. Ennek helye 120 000–126 000 dollár körül van (ATH).

A legvalószínűbb rövid távú forgatókönyv az, hogy az árfolyam továbbra is 110 000 és 118 000 dollár között mozog. Eközben a piac feldolgozhatja a likvidálási eseményt, és mérlegeli, hogy van-e esély tartós kilábalásra.

Ha a 110 000–112 000 dolláros szint stabilan tart, újra letesztelheti a támaszt és gyenge pillanatokban megjelenik a vásárlási érdeklődés.

Ha viszont ez a támasz elbukik, az árfolyam gyorsan visszaeshet 100 000–105 000 dollárra. Ez akár érvénytelenítheti is a jelenlegi emelkedő csatornaszerkezetet, és komolyabb korrekciót vetíthet előre.