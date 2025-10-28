A KCEX akár 21 000 USD bónuszt nyújt az új kereskedőknek

A KCEX az új kereskedők bevonzása érdekében új, 21 000 dolláros kereskedési bónuszversenyt indított. A verseny három jutalmazó eseményből áll: regisztrációs-, és befizetési bónusz valamint kereskedésért járó jutalom.

A KCEX egyszerű és gyors folyamatot kínál: csak nyiss egy új fiókot és töltsd fel a számlát, majd kezdj el kereskedni a platformon, hogy kihasználhasd az ajánlatokat. Ez a rendszer segíthet új felhasználókat bevonzani és növelni az aktivitást.

Regisztrációs, befizetési és kereskedési jutalmak a KCEX-nél A kriptós bónuszverseny három fő eseményből áll: Esemény 1: Regisztrációs bónusz (akár 470 USD) – Azok az új felhasználók, akik a kampány ideje alatt regisztrálnak és fiókot nyitnak, akár 470 USDT jutalmat kapnak. Ez az üdvözlő bónusz azonnali pénzjutalomként működik, és megnöveli a kereskedési egyenleged.

Esemény 2: 10%-os befizetési bónusz (akár 1 000 USD) – Az első blokkláncos kriptobefizetés után a KCEX 10%-os bónuszt ad. Például ha 10 000 dollárt fizetsz be, 1 000 dollár bónuszt kapsz. Ez azonnal növeli a kereskedési tőkédet, így nagyobb nyereségre van esélyed.

Esemény 3: Kereskedésért járó jutalom (akár 20 000 USD) – A végső esemény a kereskedési mennyiség alapján jutalmaz. Minden spot és határidős ügylet beleszámít. A KCEX összesen 20 000 USDT-t oszt szét különböző volumen szintek szerint, így a legaktívabb kereskedők kapják a legnagyobb jutalmat. Látogasd meg a KCEX oldalát

Hogyan vehetsz részt a KCEX bónuszversenyén

Íme néhány egyszerű lépés, hogy elindulj a KCEX bónuszok megszerzése felé:

Új fiók regisztrálása: Látogasd meg a KCEX weboldalát, és hozz létre új fiókot az esemény ideje alatt. Használd a XUCP5K ajánlókódot, hogy új felhasználóként számítsanak, és megkapd a regisztrációs bónuszt.

Fiók feltöltése: Küldj kriptót a KCEX tárcádba blokkláncon keresztüli átutalással. A KCEX-en belüli átutalások nem számítanak. Fontos – csak az első blokkláncos befizetés jogosult a 10%-os bónuszra.

Kereskedés megkezdése: Amint elkezdesz kereskedni, minden spot és határidős ügylet beleszámít a teljes kereskedési volumenbe. Minél többet kereskedsz, annál magasabb jutalomszintre lépsz, és akár 20 000 dollárt is kereshetsz.

10%-os befizetési bónusz – több tőke a kereskedéshez

A 10%-os befizetési bónusz révén a KCEX már az elején extra kereskedési összeget ad az új felhasználóknak. Például ha 200 USDT-t fizetsz be, 20 USDT bónuszt kapsz.

Így több tőkével kezdesz kereskedni, mint amennyit befizettél. Ez a bónusz már az első naptól nagyobb mozgásteret ad, biztonságosabb pozícióméretezést vagy bátrabb stratégiákat tesz lehetővé kisebb kockázattal.

Kezdj el kereskedni, és szerezz akár 20 000 dollárnyi bónuszt

A „kereskedj és keress” módban a felhasználók annál nagyobb bónuszt kapnak, minél többet kereskednek. A KCEX minden spot és határidős ügyletet számol az esemény ideje alatt, és előre meghatározott szintek szerint osztja ki a jutalmakat. A legmagasabb szint akár 20 000 USDT-t is jelenthet, de több szint van, így a kisebb volumenű kereskedők is jutalmat érdemelnek.

Ezért olyan különleges a KCEX a versenytársakhoz képest

A KCEX kiemelkedik a versenytársak közül az alacsony díjaival. Míg a nagy tőzsdék, mint a Binance vagy a Bybit, körülbelül 0,1%-os díjat számítanak fel spot kereskedésnél, a KCEX 0%-os díjat kínál spot ügyletekre és 0%-os maker díjat határidős ügyletekre, és csak egy minimális 0,01%-os taker díjat számít fel. Ez lehetővé teszi, hogy a kereskedők nagyobb részt tartsanak meg a nyereségükből.

A KCEX emellett gyorsabban listáz új kereskedési párokat, mint a legtöbb versenytárs, és még volatilis időszakokban is mély likviditást biztosít a zökkenőmentes végrehajtáshoz. A regisztráció gyors és adatbarát, csak alapvető ellenőrzést igényel.

Feltételek, szabályok és területi korlátozások

Ahhoz, hogy teljes képet kapj a KCEX bónuszkampányról, fontos, hogy elolvasd a feltételeket. Először is, ez az ajánlat csak azoknak az új felhasználóknak szól, akik a megfelelő ajánlókóddal (XUCP5K) regisztrálnak.

A bónuszhoz csak blokkláncos befizetések számítanak, és mindenki csak egy fiókkal vehet részt. A több fiókkal próbálkozókat kizárják.

A megszerzett jutalmak a felhasználók határidős fiókjába kerülnek, és legfeljebb 7 napig érvényesek. Ez a promóció nem érhető el bizonyos országokban, például Indiában, Bangladesben, Nigériában, Srí Lankán, Indonéziában és Thaiföldön.

Csatlakozz a KCEX kereskedési versenyéhez még ma

A 21 000 USDT értékű bónuszprogram remek lehetőség a kriptokereskedés fellendítésére. Az új felhasználók akár 470 dollár regisztrációs jutalmat, 10%-os befizetési bónuszt (akár 1 000 dollár), és akár 20 000 dollárnyi kereskedési jutalmat is kaphatnak.

A bónuszok és az alacsony díjak együtt igazán vonzóvá teszik ezt az ajánlatot.

