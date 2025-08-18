A Faraday Future kriptóra vált: hatalmas kincstár, tokenizált autók

A Nasdaq-on jegyzett, elektromos járműveket gyártó Faraday Future vasárnap közölte, hogy elindítja a „C10 (Crypto 10) Treasury” nevű termékét. A digitális eszközök felé fordulva eleinte 30 millió dollárt fektet kriptókba. Célja az, hogy ezt az összeget „több tízmilliárd dollárra” növelje.

A Faraday Future a későbbiekben azt tervezi, hogy tokenizált járműeladásokkal is foglalkozik majd.

A legfontosabb tudnivalók: A Faraday Future 30 millió dollárt fektet kriptovalutákba egy új pénztári konstrukció keretében. Arra törekszik, hogy az eszközállományt akár 1 milliárd dollárra növelje.

A cég tokenizált autóeladásokat tervez a közelgő „EAI Vehicle Chain” platformján keresztül.

A részvények ingadozóak, de az elmúlt hat hónapban még így is 75%-os emelkedést mutattak.

Ian Calderon, a Faraday Future kreatív együttműködésekért felelős vezetője (co-creation officer) és a Kaliforniai Blockchain Munkacsoport (California Blockchain Working Group) alapító tagja szerint a cég meg van róla győződve, hogy a következő évtized egy rendkívül hosszú emelkedő időszak lehet a kriptopiac számára.

A Faraday Future bemutatja a C10 Indexet, amely követi a 10 legnagyobb kriptót

A Faraday Future közölte, hogy elindítja a „C10 Indexet”, amely a piaci kapitalizáció alapján súlyozva követi a 10 legnagyobb kriptovalutát, nem számítva a stabilcoinokat.

A cég egy tőzsdén kereskedett alap (ETF) elindítását is fontolgatja, és azt tervezi, hogy digitális eszközeinek értékét 500 millió és 1 milliárd dollár közé növeli.

A kincstár a lekötés révén hozamot kíván termelni, amit a vállalat innováció finanszírozására, részvény-visszavásárlásra és további eszközbővítésre fordítana.

A kriptót közvetlen módon az autóipari tevékenységéhez kapcsolva a Faraday Future bejelentette, hogy nemsokára elindítja az „EAI Vehicle Chain” nevű rendszert.

Today, Faraday Future launched the first-ever US-listed company #C10 Treasury plan and introduced the #C10 Index.

Phase 1: $500M–$1B allocation, with the first $30M expected to start next week — long-term vision: $10B scale.

This marks the start of our “EAI + Crypto”… pic.twitter.com/EE59z5RUVh — Faraday Future (@FaradayFuture) August 17, 2025

A rendszer lehetővé teszi, hogy az autókat tokenizált formában adják el, és hogy a vásárlók kriptovalutában fizethessenek érte. Az EAI (Embodied Artificial Intelligence), vagyis a „beépített mesterséges intelligencia”, olyan AI-t jelent, amely fizikai termékekbe – példának okáért járművekbe – van beépítve.

Fiona Ma, Kalifornia állam pénzügyi vezetője támogatta a tervet. Úgy nyilatkozott, hogy ez a stratégia „fellendítheti a gazdaságot, minőségi munkahelyeket teremthet, csúcskategóriás befektetéseket vonzhat, és világszerte előmozdíthatja a fenntartható fejlődést.”

Ez a kriptovaluta-kezdeményezés része annak, hogy a Faraday Future évekig tartó kudarcok után megpróbál újraindulni. A cég még 2016-ban elvetette egy 1 milliárd dolláros nevadai gyár tervét, ami késleltette zászlóshajója, az FF91 elektromos autó gyártását.

A Faraday Future 2025 januárjáig csak 16 járművet szállított le. Nemrég pedig áttért arra, hogy kínai gyártású kisteherautókat forgalmazzon saját márkanév alatt.

A cég júliusban azt is nyilvánosságra hozta, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) hároméves vizsgálatot követően Wells-értesítést (figyelmeztetés szabályszegésre) küldött az alapítónak, Jia Yuetingnek és az elnöknek, Jerry Wangnak. A vizsgálat a 2021-es SPAC egyesülés során tett állítólagos hamis nyilatkozatokat érintette.

A Faraday Future (FFAI) részvényei pénteken 2,77 dolláron zártak, ami 7,6%-os napi csökkenést jelent, de az elmúlt hat hónapban még így is 75%-ot emelkedtek. Az év eleje óta a Google Finance adatai szerint összesen 14%-os növekedést mutatnak.

A cégek növelik a Bitcoin-befektetéseiket

A Thumzup Media Corporation a múlt héten bejelentette, hogy 50 millió dolláros tőkebevonást hajtott végre. A cég, amely korábban kizárólag közösségi média marketinggel foglalkozott, idén fordult a kriptobefektetések felé, és most tovább bővíti digitális eszközstratégiáját.

A Thumzup terjeszkedése tükrözi azt a szélesebb körű tendenciát, hogy a tőzsdén jegyzett cégek egyre nagyobb összegeket fektetnek kriptovalutákba.

A stockholmi székhelyű egészségügyi technológiai vállalat, a H100 Group szerdán közölte, hogy további 45,8 Bitcoint vásárolt. Így összesen már 809,1 BTC van a birtokában.

A cég elmondása alapján az átlagos vásárlási ár kevesebb mint 1,14 millió svéd korona volt Bitcoinonként. Ez 52,18 millió koronás (5,47 millió dolláros) kiadást jelent.

Ezzel a vétellel a H100 a világ 42. legnagyobb nyilvánosan jegyzett Bitcoin-tulajdonosává vált, az Európai Unióban pedig a negyedik helyet foglalja el. Előtte van például a német Bitcoin Group SE, amely 3 605 BTC-t birtokol.