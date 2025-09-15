A Coinbase a kriptoverseny frontvonalában küzd

Szerző Farkas Dániel Szerző Farkas Dániel A szerzőről A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan... A szerző Share Kimásolva Ellenőrizte Tóth-Giczei Beáta Szerző Tóth-Giczei Beáta A szerzőről 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... A szerző Utoljára frissítve: Szeptember 15, 2025

A Coinbase egyre nagyobb nyomás alá kerül mind a hagyományos pénzügyi szektor, mind az újonnan megjelenő kriptós szereplők részéről.

A tőzsde igyekszik tartani a tempót a versenytársak rohamos szaporodásával, miközben klasszikus kriptotőzsdéből szélesebb körű pénzügyi szolgáltatóvá alakul.

Főbb tudnivalók: A Coinbase a kereskedésen túl a letétkezelés, a derivatívák és a stablecoinok irányába terjeszkedik.

Az erős ETF-bevételek és az új vállalkozások ellenére a Coinbase továbbra is erősen ki van téve a Bitcoin árfolyam-ingadozásainak.

A kereskedési díjak – amelyek még mindig a fő bevételi forrást jelentik – közvetlenül követik a kriptopiac volatilitását.

Ahogy a Bitcoin új történelmi csúcsokat dönt, és az amerikai szabályozás friss lendületet ad az intézményi befektetők belépésének, a cégre egyre nagyobb nyomás nehezedik. Mind a hagyományos pénzügyi szektor, mind az újonnan felbukkanó kriptoszereplők részéről fokozódnak az elvárások – derül ki a Financial Times friss jelentéséből.

Elutasították a Coinbase brit reklámkampányát

Júliusban a Coinbase egy nagyszabású tévékampányt indított az Egyesült Királyságban, amely a kriptót a válságban lévő pénzügyi rendszer megoldásaként mutatta be.

A hirdetést azonban elutasították, mert nem tartalmazott megfelelő kockázati figyelmeztetést.

Mindez egybeesett azzal, hogy a tőzsde a kereskedésen túl a letétkezelés, a fizetések, az eszközkezelés és a derivatívák felé is terjeszkedni próbál.

A 2012-ben alapított Coinbase idén bekerült az S&P 500 indexbe, jelenlegi piaci értéke pedig 83 milliárd dollár.

Részvényei Donald Trump elnökké választása óta 70%-ot emelkedtek, részben az új adminisztráció kriptobarát hozzáállásának köszönhetően.

A második negyedéves eredmények azonban csalódást okoztak: a részvény 15%-ot esett, ami a befektetők óvatosságát jelzi.

Aggodalomra ad okot, hogy a vállalat erősen ki van téve a Bitcoin árfolyamának. A kereskedési díjak adják a Coinbase bevételeinek gerincét, és ezek a kriptopiac mozgásával együtt emelkednek és esnek.

Coinbase have released a brilliant advert that rips the piss out of the current dire state of the UK.



Let's be honest, it's funny and feels pretty accurate.



This is what this disastrous Labour has reduced us to. We're now a global laughing stock. pic.twitter.com/V9DbDYJoOY — Lee Harris (@addicted2newz) August 2, 2025

Az ázsiai tőzsdék és a díjnyomás szintén csökkentik a Coinbase profitját.

Ugyanakkor a vállalat megszerezte nyolc vezető amerikai Bitcoin ETF letétkezelői szerepét. Ez 2024 utolsó negyedévében önmagában 43 millió dolláros bevételt hozott.

Azonban új törvények nyithatják meg az utat a hagyományos óriások, például a State Street és a BNY Mellon előtt, veszélyeztetve a Coinbase dominanciáját.

A társaság emellett tokenizált részvénykereskedésen és KKV-bankolási szolgáltatásokon dolgozik, miközben erőteljesen épít a stabilcoinokra és a stakingre.

A Circle-lel közös USDC-stablecoin partnerség már a második legnagyobb bevételi forrás, a staking pedig magas profittal és erős védhetőséggel jár.

A Coinbase legmerészebb lépése eddig a Deribit kriptoderivatív platform 2,9 milliárd dolláros felvásárlása volt, amivel egyértelműen jelezte, hogy ebben a szegmensben is dominálni kíván.

Emellett bankokkal – köztük van a JPMorgan és a PNC – is partnerséget kötött, hogy közelebb hozza egymáshoz a hagyományos pénzügyeket és a kriptovilágot.

Az elemzők ugyanakkor hangsúlyozzák: a Coinbase teljesítménye továbbra is szorosan a Bitcoin árfolyamától függ.

A TIME 2025 egyik újítójának nevezte a tőzsdét

A TIME magazin 2025-ben a világ 100 legbefolyásosabb vállalata közé sorolta a Coinbase-t. „Disruptor”-ként (iparági újító) említi a kriptotőzsdét az amerikai digitális eszközpiac és szabályozás alakításában betöltött szerepéért.

A lap szerint a Coinbase az egyik fő motorja az iparág szabályozási törekvéseinek, és könnyen az amerikai kriptokereskedelem meghatározó központjává válhat.

Az Egyesült Államokon túl a Coinbase Európában is terjeszkedik: Luxemburgon keresztül megszerezte a MiCA engedélyt az EU-ban.

A vállalat emellett tovább növelte vállalati Bitcoin-vásárlásait is. A második negyedévben 2.509 BTC-t vett, mintegy 222 millió dollár értékben. Így teljes készlete 11.776 BTC-re nőtt, amivel újra a tíz legnagyobb nyilvános BTC-birtokos közé került, közvetlenül a Tesla elé.