Altcoin hírek

A Coinbase a kriptoverseny frontvonalában küzd

Utoljára frissítve: 
Coinbase hírek

A Coinbase egyre nagyobb nyomás alá kerül mind a hagyományos pénzügyi szektor, mind az újonnan megjelenő kriptós szereplők részéről.

A tőzsde igyekszik tartani a tempót a versenytársak rohamos szaporodásával, miközben klasszikus kriptotőzsdéből szélesebb körű pénzügyi szolgáltatóvá alakul.

Főbb tudnivalók:

  • A Coinbase a kereskedésen túl a letétkezelés, a derivatívák és a stablecoinok irányába terjeszkedik.
  • Az erős ETF-bevételek és az új vállalkozások ellenére a Coinbase továbbra is erősen ki van téve a Bitcoin árfolyam-ingadozásainak.
  • A kereskedési díjak – amelyek még mindig a fő bevételi forrást jelentik – közvetlenül követik a kriptopiac volatilitását.

Ahogy a Bitcoin új történelmi csúcsokat dönt, és az amerikai szabályozás friss lendületet ad az intézményi befektetők belépésének, a cégre egyre nagyobb nyomás nehezedik. Mind a hagyományos pénzügyi szektor, mind az újonnan felbukkanó kriptoszereplők részéről fokozódnak az elvárások – derül ki a Financial Times friss jelentéséből.

Elutasították a Coinbase brit reklámkampányát

Júliusban a Coinbase egy nagyszabású tévékampányt indított az Egyesült Királyságban, amely a kriptót a válságban lévő pénzügyi rendszer megoldásaként mutatta be.

A hirdetést azonban elutasították, mert nem tartalmazott megfelelő kockázati figyelmeztetést.

Mindez egybeesett azzal, hogy a tőzsde a kereskedésen túl a letétkezelés, a fizetések, az eszközkezelés és a derivatívák felé is terjeszkedni próbál.

A 2012-ben alapított Coinbase idén bekerült az S&P 500 indexbe, jelenlegi piaci értéke pedig 83 milliárd dollár.

Részvényei Donald Trump elnökké választása óta 70%-ot emelkedtek, részben az új adminisztráció kriptobarát hozzáállásának köszönhetően.

A második negyedéves eredmények azonban csalódást okoztak: a részvény 15%-ot esett, ami a befektetők óvatosságát jelzi.

Aggodalomra ad okot, hogy a vállalat erősen ki van téve a Bitcoin árfolyamának. A kereskedési díjak adják a Coinbase bevételeinek gerincét, és ezek a kriptopiac mozgásával együtt emelkednek és esnek.

Az ázsiai tőzsdék és a díjnyomás szintén csökkentik a Coinbase profitját.

Ugyanakkor a vállalat megszerezte nyolc vezető amerikai Bitcoin ETF letétkezelői szerepét. Ez 2024 utolsó negyedévében önmagában 43 millió dolláros bevételt hozott.

Azonban új törvények nyithatják meg az utat a hagyományos óriások, például a State Street és a BNY Mellon előtt, veszélyeztetve a Coinbase dominanciáját.

A társaság emellett tokenizált részvénykereskedésen és KKV-bankolási szolgáltatásokon dolgozik, miközben erőteljesen épít a stabilcoinokra és a stakingre.

A Circle-lel közös USDC-stablecoin partnerség már a második legnagyobb bevételi forrás, a staking pedig magas profittal és erős védhetőséggel jár.

A Coinbase legmerészebb lépése eddig a Deribit kriptoderivatív platform 2,9 milliárd dolláros felvásárlása volt, amivel egyértelműen jelezte, hogy ebben a szegmensben is dominálni kíván.

Emellett bankokkal – köztük van a JPMorgan és a PNC – is partnerséget kötött, hogy közelebb hozza egymáshoz a hagyományos pénzügyeket és a kriptovilágot.

Az elemzők ugyanakkor hangsúlyozzák: a Coinbase teljesítménye továbbra is szorosan a Bitcoin árfolyamától függ.

A TIME 2025 egyik újítójának nevezte a tőzsdét

A TIME magazin 2025-ben a világ 100 legbefolyásosabb vállalata közé sorolta a Coinbase-t. „Disruptor”-ként (iparági újító) említi a kriptotőzsdét az amerikai digitális eszközpiac és szabályozás alakításában betöltött szerepéért.

A lap szerint a Coinbase az egyik fő motorja az iparág szabályozási törekvéseinek, és könnyen az amerikai kriptokereskedelem meghatározó központjává válhat.

Az Egyesült Államokon túl a Coinbase Európában is terjeszkedik: Luxemburgon keresztül megszerezte a MiCA engedélyt az EU-ban.

A vállalat emellett tovább növelte vállalati Bitcoin-vásárlásait is. A második negyedévben 2.509 BTC-t vett, mintegy 222 millió dollár értékben. Így teljes készlete 11.776 BTC-re nőtt, amivel újra a tíz legnagyobb nyilvános BTC-birtokos közé került, közvetlenül a Tesla elé.

2025-09-15 10:21:16
