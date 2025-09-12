A Bitcoin 116 ezer dollár fölött és erősödik az Ether is

Szerző Farkas Dániel
Ellenőrizte Tóth-Giczei Beáta
Utoljára frissítve: Szeptember 12, 2025

Egy derivatívapiaci szakértő szerint a mérséklődő infláció és a gyengülő munkaerőpiaci adatok a Fed-et egyre inkább a növekedés támogatása felé, és nem az árstabilitás irányába terelik. A Bitcoin és az Ethereum heti árfolyam-emelkedése a kamatvágási várakozásokat tükrözi.

A Bitcoin pénteken rövid időre 116.000 dollár fölé emelkedett, miután az új amerikai inflációs adatok erősítették a kamatcsökkentési várakozásokat. Ez új lendületet adott a kockázatos eszközöknek.

Az Ether 2,02%-kal drágult, 4.515 dollárra, míg a teljes kriptopiaci kapitalizáció 1,08%-kal 4 billió dollárra nőtt. A nyereségek egy olyan hét végére érkeztek, amelyet több kiemelten fontos makrogazdasági adatközlés határozott meg, és amely fokozatosan átformálta a befektetői hangulatot.

A hét elején közzétett termelői árindex (PPI) váratlanul 0,1%-os csökkenést mutatott a várt 0,3%-os növekedés helyett.

Ezt követték a fogyasztói árindex (CPI) adatok, amelyek ugyan gyorsuló inflációt jeleztek, de nem eléggé ahhoz, hogy megkérdőjelezzék a közeli kamatvágás esélyét.

Munkaerőpiaci korrekciók erősítik a kamatvágási spekulációt

Ezzel egyidőben az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) lefelé módosította a 2025 márciusáig tartó 12 hónap foglalkoztatási adatait, mintegy 900 ezer munkahelyet törölve a korábbi jelentésekből. Ez a korrekció, amely közel megfelezte az eredeti számokat, azt jelzi, hogy a munkaerőpiac sokkal gyengébb, mint korábban gondolták.

Greg Magadini, az Amberdata derivatívapiaci igazgatója szerint az inflációs mutatók stabilizálódása és a foglalkoztatási adatok erőteljes korrekciója együtt abba az irányba terelik a Fed-et, hogy az árstabilitás helyett a növekedés támogatását helyezze előtérbe.

„Ez alapvetően eltolja a Fed narratíváját az inflációról a kamatvágások felé, a munkaerőpiac támogatása érdekében” – mondta.

Hozzátette: ez a fordulat akár 50 bázispontos kamatcsökkentést is valószínűvé tesz a jövő héten, vagy az októberi kamatdöntő ülésen.

A Bitcoin és a kockázatos eszközök előre áraznak

A Bitcoin mellett más kockázatos eszközök, köztük az arany is emelkedtek, mintegy előre beárazva a várható lazítást. A befektetők úgy értelmezték a fordulatot, mint egy lehetőséget, hogy még a Fed döntése előtt pozíciót építsenek.

Gadi Chait, a Xapo Bank befektetési menedzsere kiemelte: a Bitcoin már a hét elején megmutatta ellenálló képességét, amikor 114.000 dollárig kapaszkodott.

„Ez a két eltérő hatás – makacs infláció, de gyengülő foglalkoztatás – szinte ideális környezetet teremt a Bitcoin számára. A befektetők ugyanis egyszerre keresnek védelmet a pénzromlással és a makrogazdasági bizonytalansággal szemben” – fogalmazott.

A heti új munkanélküli segélykérelmek száma 263 ezerre emelkedett, tovább erősítve a szeptemberi kamatvágás esélyét. A piacok most arra számítanak, hogy a Fed gyorsan lép. A várakozások szerint egyensúlyt keresnek a tartós infláció és a lassuló növekedés jelei között.

Az intézményi kereslet is hajtja a piacot

Az intézményi érdeklődés szeptember 11-én is egyértelműen látszott: a spot Bitcoin ETF-ek nettó 553 millió dollárnyi tőkebeáramlást vonzottak, sorozatban negyedik napja. Az Ethereum spot ETF-ek további 113 millió dollárt gyűjtöttek, ezzel három napja folyamatosan növekedve.

Akár negyed-, akár félpontos vágás mellett dönt a Fed, a Bitcoin továbbra is vonzza a tőkét. A kripto egyre hangsúlyosabb szerepet kap a portfóliókban. Ennek oka, hogy a befektetők olyan egyedi eszközként tekintenek rá, amely többféle piaci forgatókönyvben is védelmet nyújthat.