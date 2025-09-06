BTC $110,307.01 -1.00%
Cryptonews Bitcoin hírek

A céges Bitcoin tartalék átlépte az 1 millió BTC-t

Szerző
Farkas Dániel
Szerző
Farkas Dániel
A szerzőről

A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan...

A szerző
Ellenőrizte
Tóth-Giczei Beáta
Szerző
Tóth-Giczei Beáta
A szerzőről

10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

A szerző
Utoljára frissítve: 
Bitcoin kincstár

A tőzsdén jegyzett cégek együttesen 1.000.698 BTC-t birtokolnak, amelynek értéke az aktuális árfolyamon meghaladja a 111 milliárd dollárt. Ez mérföldkőnek számít a Bitcoin vállalati tartalékvalutaként való elterjedésében.

Főbb tudnivalók:

  • A tőzsdén jegyzett cégek immár több mint 1 millió BTC-t tartanak, élükön a Strategy-vel, amely 636.505 BTC-t birtokol.
  • Olyan új szereplők, mint az XXI és a Bitcoin Standard Treasury, gyors ütemben növelik állományukat.
  • Mivel a teljes Bitcoin-kínálatnak mindössze 5,2%-a vár még kibányászásra, a vállalati kereslet akár kínálati sokkot is okozhat.

A BitcoinTreasuries.NET adatai szerint a cégek együttesen 1.000.698 BTC-t birtokolnak, melynek értéke több mint 111 milliárd dollár.

A vállalatok Bitcoin-stratégiájának felfutását a Michael Saylor vezette Strategy indította el, amely 2020 augusztusában kezdte meg a BTC felhalmozását.

A Strategy vezeti a mezőnyt 636.505 BTC-vel

A Strategy jelenleg 636.505 BTC-t birtokol, ezzel messze a legnagyobb vállalati tulajdonos.

A Bitcoin-bányászattal foglalkozó MARA Holdings továbbra is a második helyen áll 52.477 BTC-vel, miután augusztusban további 705 BTC-vel növelte állományát.

Az új szereplők azonban gyorsan zárkóznak fel: a Strike vezérigazgatója, Jack Mallers által alapított XXI már 43.514 BTC-t halmozott fel, míg a Bitcoin Standard Treasury Company 30.021 BTC-vel rendelkezik.

A további jelentős befektetők közé tartozik a Bullish kriptotőzsde (24.000 BTC), a Metaplanet (20.000 BTC), valamint olyan tőzsdén jegyzett cégek, mint a Riot Platforms, a Trump Media & Technology Group, a CleanSpark és a Coinbase.

Kínálati sokk jöhet a Bitcoin-felhalmozás miatt?

A felhalmozási hullám miatt egyre többen spekulálnak kínálati sokkra. A fix 21 millió BTC-ből mindössze 5,2% vár kibányászásra, így a folyamatos vállalati kereslet felfelé hajthatja az árakat.

A Bitcoin az elmúlt hónapban 124.450 dolláros történelmi csúcsot ért el, amit sokan az ETF-beáramlásoknak és a cégek mérlegében történt vásárlásoknak tulajdonítanak.

A japán Metaplanet és az amerikai Semler Scientific ambiciózus célt tűzött ki: 2027-ig előbbi 210.000 BTC, utóbbi pedig 105.000 BTC elérését tervezi, ami a jelenlegi készleteik tíz- illetve hússzorosának felel meg.

A 2022-es medvepiac idején sok kritika érte a vállalati Bitcoin-stratégiákat.

A Strategy-t például – amely nem adott el egyetlen BTC-t sem – felelőtlennek nevezték a pénzügyi sajtóban, különösen az FTX összeomlása és a 15.740 dollárra való visszaesés után. A cég kitartása azonban inspiráló példává vált a mostani felhalmozási hullám számára.

A vállalatok a vásárlások finanszírozásához átváltható kötvényeket, részvénykibocsátásokat és SPAC-struktúrákat (felvásárló társaság) alkalmaznak.

Az XXI és a Bitcoin Standard Treasury Company kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy Bitcoin-készleteket hozzon létre, és a befektetőknek részvényeken keresztül biztosítson BTC-kitettséget.

Globális trend: 120 cég tart Bitcoint az USA-n kívül

Az Amerikai Egyesült Államokon kívül 120 tőzsdén jegyzett vállalat tart Bitcoint. Többek között Kanadában, az Egyesült Királyságban, Hongkongban, Mexikóban, Dél-Afrikában és Bahreinben növekszik a BTC-állomány.

Ennek ellenére a vállalati készletek még mindig elmaradnak a kriptotőzsdék és az ETF-ek állományától, amelyek együttesen 1,62 millió BTC-t birtokolnak.

A kormányok 526.363 BTC-t, a magánvállalatok 295.015 BTC-t birtokolnak, míg további 242.866 BTC protokollokban van zárolva.

A fennmaradó kb. 16,2 millió BTC egyéni tulajdonosoknál van (feltételezve, hogy nem vesztették el a privát kulcsaikat).

Bár a Bitcoin-készletek egyre népszerűbbek, néhány szakértő kételkedik a trend hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatban.

Júliusban a Glassnode vezető elemzője, James Check aggályát fejezte ki ezzel kapcsolatban. Véleménye szerint a könnyen elérhető nyereségek az új belépők számára már valószínűleg eltűntek, ahogy a piac érésével változik a helyzet.

Hasonló aggályokat osztott meg Matthew Sigel, a VanEck digitális eszközökért felelős kutatási vezetője is, aki több nyilvánosan jegyzett cég Bitcoin-stratégiáját is túlzottan kockázatosnak tartja.

A céges Bitcoin tartalék átlépte az 1 millió BTC-t
2025-09-06 09:27:00
Farkas Dániel
A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan fejlődő piacát.
Olvass tovább
