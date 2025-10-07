BTC $121,533.57 -3.18%
Cryptonews Árfolyam hírek

A BTC értéke 1 millió dollár is lehet a Telegram alapítója szerint

Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
Utoljára frissítve: 
BTC árfolyam

A Bitcoin újabb ugrás előtt áll? A Telegram alapítójának 1 millió dolláros jóslata felbolygatta a piacokat, és a BTC árfolyam-előrejelzése meredek emelkedést vetít előre.

A Bitcoin ezen a héten 124 900 dollár körül mozgott, és a Telegram alapítója, Pavel Durov nyilatkozata újra felkeltette a figyelmet az érmében rejlő hosszú távú lehetőségekre. A Lex Fridman Podcastban Durov azt nyilatkozta, hogy szerinte a Bitcoin idővel akár 1 millió dollárig is eljuthat, mivel korlátozott a kínálata és független az állami szabályozástól.

Gondolatai épp akkor hangzanak el, amikor a befektetők újraértékelik a Bitcoin szerepét az inflációnak kitett hagyományos pénzek alternatívájaként.

A korlátozott kínálat és a korai bizalom hajtja a pozitív kilátásokat

Durov elmondta, hogy már 2013-ban befektetett a Bitcoinba, és több ezer érmét vásárolt körülbelül 700 dolláros áron. Még a nagy esések után is – például amikor az ár 200 dollár alá zuhant – megtartotta őket, és a Bitcoint „digitális aranyként” jellemezte.

Szerinte a vonzereje abban rejlik, hogy független: nincs központi hatóság, amely elkobozhatná vagy cenzúrázhatná, és a kínálata véglegesen 21 millió érmére korlátozódik.

Ez a hiány továbbra is központi eleme a Bitcoin értékének. Egyre több intézményi befektető osztja ezt a nézetet, és a BTC-t a pénznyomtatás és a gyengülő fiat pénznemek elleni fedezetként kezeli. Durov tapasztalata ezt a szemléletet példázza.

Azt állítja, hogy nem a Telegram nyeresége, hanem a Bitcoin birtoklása adta meg neki a globális és független működés szabadságát. Ez is megerősíti, miért látják sokan a Bitcoint többnek egy spekulatív eszköznél.

Az 1 millió dolláros BTC elképzelését makrogazdasági trendek támogatják

Durov az 1 millió dolláros Bitcoin árfolyam- előrejelzését szélesebb gazdasági folyamatokhoz kötötte, főleg a hosszú távú pénznyomtatási politikák hatásaihoz. Azt mondta, ahogy a kormányok tovább növelik a pénzkínálatot az adósságkezelés valamint a gazdaságélénkítés érdekében, és a korlátozott kínálatú eszközök – mint amilyen a Bitcoin – előnybe kerülnek.

„Szerintem így kellene működnie a pénznek” – mondta. „Senki nem kobozhatja el a Bitcoinodat, és senki nem cenzúrázhat téged politikai okokból.”

A véleménye egyre több befektető nézetével egyezik, akik a Bitcoinban a pénzromlás elleni védelmet látják. Mivel az inflációs nyomás tartós, és a globális adósság szintje is emelkedik, a Bitcoin decentralizált és véges jellege éles ellentétben áll a hagyományos, központi bankokra épülő rendszerekkel.

A piac Durov nyilatkozatára nyugodtan reagált. Az, hogy a Bitcoin 121 000 dollár fölött tudott maradni, azt mutatja, hogy az intézményi kereslet továbbra is erős, még ha rövid távon ingadozás is tapasztalható.

Többen is úgy látják, hogy a nyilatkozata megerősíti a hosszabb távú történetet: a Bitcoin értéke egyre inkább a pénzügyi túlzások elleni ellensúly szerepéhez kötődik, nem pedig egy rövid spekulatív ciklushoz.

BTC technikai elemzés: a Bearish Butterfly közelít a fordulóponthoz

Technikai szempontból nézve a Bitcoin továbbra is emelkedő trendben van, az ármozgás követi az októberi emelkedést meghatározó emelkedő vonalat.

A magasabb csúcsok és mélypontok szerkezete folyamatos felhalmozásra utal, miközben az 50 és 100 napos mozgóátlag – 114 186 és 107 586 dolláron – egyértelmű dinamikus támaszt nyújt.

BTC árfolyam
Bitcoin árfolyam grafikon – Forrás: Tradingview

A grafikon egy harmonikus Bearish Butterfly mintát mutat, amely a lehetséges fordulóponti zónához (PRZ) közelít, 128 000 és 130 000 dollár között. Közben a relatív erősség index (RSI) 64 körül semleges állapotot jelez. Ez egy újabb emelkedés előtt rövid szünetet vagy visszahúzódást vetíthet előre.

Ebben a szakaszban az, hogy a Bitcoin meg tudja tartani a kulcstámaszokat, inkább konszolidációt jelez, nem kimerülést. Az intézményi tőke beáramlása és a Durov nyilatkozata utáni piaci optimizmus miatt a 2025 negyedik negyedévére vonatkozó kilátások továbbra is pozitív irányba mutatnak.

Bitcoin hírek
A Bitcoin és az arany húzza a piacot, a devizák háttérbe szorulnak
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-10-06 11:22:27
Blokklánc hírek
A Polymarket fogadók szerint hosszú lesz a kormányzati leállás
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
2025-10-05 07:48:00
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre inkább érdeklik a kriptovaluták és a pénzügyek, szívesen tanul és ír róluk.
Olvass tovább
