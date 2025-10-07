A BTC értéke 1 millió dollár is lehet a Telegram alapítója szerint

A Bitcoin újabb ugrás előtt áll? A Telegram alapítójának 1 millió dolláros jóslata felbolygatta a piacokat, és a BTC árfolyam-előrejelzése meredek emelkedést vetít előre.

A Bitcoin ezen a héten 124 900 dollár körül mozgott, és a Telegram alapítója, Pavel Durov nyilatkozata újra felkeltette a figyelmet az érmében rejlő hosszú távú lehetőségekre. A Lex Fridman Podcastban Durov azt nyilatkozta, hogy szerinte a Bitcoin idővel akár 1 millió dollárig is eljuthat, mivel korlátozott a kínálata és független az állami szabályozástól.

Gondolatai épp akkor hangzanak el, amikor a befektetők újraértékelik a Bitcoin szerepét az inflációnak kitett hagyományos pénzek alternatívájaként.

A korlátozott kínálat és a korai bizalom hajtja a pozitív kilátásokat

Durov elmondta, hogy már 2013-ban befektetett a Bitcoinba, és több ezer érmét vásárolt körülbelül 700 dolláros áron. Még a nagy esések után is – például amikor az ár 200 dollár alá zuhant – megtartotta őket, és a Bitcoint „digitális aranyként” jellemezte.

Szerinte a vonzereje abban rejlik, hogy független: nincs központi hatóság, amely elkobozhatná vagy cenzúrázhatná, és a kínálata véglegesen 21 millió érmére korlátozódik.

Ez a hiány továbbra is központi eleme a Bitcoin értékének. Egyre több intézményi befektető osztja ezt a nézetet, és a BTC-t a pénznyomtatás és a gyengülő fiat pénznemek elleni fedezetként kezeli. Durov tapasztalata ezt a szemléletet példázza.

Azt állítja, hogy nem a Telegram nyeresége, hanem a Bitcoin birtoklása adta meg neki a globális és független működés szabadságát. Ez is megerősíti, miért látják sokan a Bitcoint többnek egy spekulatív eszköznél.

Az 1 millió dolláros BTC elképzelését makrogazdasági trendek támogatják

Durov az 1 millió dolláros Bitcoin árfolyam- előrejelzését szélesebb gazdasági folyamatokhoz kötötte, főleg a hosszú távú pénznyomtatási politikák hatásaihoz. Azt mondta, ahogy a kormányok tovább növelik a pénzkínálatot az adósságkezelés valamint a gazdaságélénkítés érdekében, és a korlátozott kínálatú eszközök – mint amilyen a Bitcoin – előnybe kerülnek.

„Szerintem így kellene működnie a pénznek” – mondta. „Senki nem kobozhatja el a Bitcoinodat, és senki nem cenzúrázhat téged politikai okokból.”

Here's my 4+ hour conversation with Pavel Durov (@durov), founder and CEO of Telegram. This was one of the most fascinating and powerful conversations I've ever had in my life.



We discuss everything from his philosophy on freedom to government bureaucracies, intelligence… pic.twitter.com/DDBTnE7A2t — Lex Fridman (@lexfridman) September 30, 2025

A véleménye egyre több befektető nézetével egyezik, akik a Bitcoinban a pénzromlás elleni védelmet látják. Mivel az inflációs nyomás tartós, és a globális adósság szintje is emelkedik, a Bitcoin decentralizált és véges jellege éles ellentétben áll a hagyományos, központi bankokra épülő rendszerekkel.

A piac Durov nyilatkozatára nyugodtan reagált. Az, hogy a Bitcoin 121 000 dollár fölött tudott maradni, azt mutatja, hogy az intézményi kereslet továbbra is erős, még ha rövid távon ingadozás is tapasztalható.

Többen is úgy látják, hogy a nyilatkozata megerősíti a hosszabb távú történetet: a Bitcoin értéke egyre inkább a pénzügyi túlzások elleni ellensúly szerepéhez kötődik, nem pedig egy rövid spekulatív ciklushoz.

BTC technikai elemzés: a Bearish Butterfly közelít a fordulóponthoz

Technikai szempontból nézve a Bitcoin továbbra is emelkedő trendben van, az ármozgás követi az októberi emelkedést meghatározó emelkedő vonalat.

A magasabb csúcsok és mélypontok szerkezete folyamatos felhalmozásra utal, miközben az 50 és 100 napos mozgóátlag – 114 186 és 107 586 dolláron – egyértelmű dinamikus támaszt nyújt.

Bitcoin árfolyam grafikon – Forrás: Tradingview

A grafikon egy harmonikus Bearish Butterfly mintát mutat, amely a lehetséges fordulóponti zónához (PRZ) közelít, 128 000 és 130 000 dollár között. Közben a relatív erősség index (RSI) 64 körül semleges állapotot jelez. Ez egy újabb emelkedés előtt rövid szünetet vagy visszahúzódást vetíthet előre.

#Bitcoin consolidates near $125K as the Bearish Butterfly pattern nears its reversal zone at $128K–$130K. RSI hovers near 73, signaling short-term caution but sustained strength. A breakout above $130K could invalidate the pattern and open the path toward $160K. pic.twitter.com/ID1288MTiZ — Arslan Ali (@forex_arslan) October 7, 2025

Ebben a szakaszban az, hogy a Bitcoin meg tudja tartani a kulcstámaszokat, inkább konszolidációt jelez, nem kimerülést. Az intézményi tőke beáramlása és a Durov nyilatkozata utáni piaci optimizmus miatt a 2025 negyedik negyedévére vonatkozó kilátások továbbra is pozitív irányba mutatnak.

