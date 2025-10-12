A Bitcoin „jéghideg” csúcson – van még tér 180 ezer dollárig

A Bitcoin új magasságokba lódult, de egy fontos hosszú távú ármutató szerint a világ legnagyobb kriptovalutájának még bőven van tere az emelkedésre.

Főbb tudnivalók: A Mayer Multiple szerint a Bitcoin még messze van a „túlvásárolt” állapottól, így akár 180 000 dollárig is emelkedhet.

A jelenlegi 1.16-os érték hűvösebb, fenntarthatóbb bikapiacot jelez, szemben a korábbi ciklusokkal, amelyek 2.4 fölé emelkedtek.

A szakértők szerint a visszafogott mutatóértékek erős hosszú távú lendületet jeleznek, még ha rövid távon ingadozás is tapasztalható.

A Mayer Multiple egy népszerű láncon belüli mutató, amely a Bitcoin árát viszonyítja a 200 hetes mozgóátlaghoz. Ez alapján a BTC még nem melegedett túl.

A legfrissebb érték mindössze 1.16, jóval a korábbi piaci csúcsokat jellemző 2.4-es szint alatt.

Egy elemző szerint a Bitcoin előtt még van tér az emelkedésre

„A Bitcoin történelmi csúcson van, de a Mayer Multiple jéghideg” – mondta Frank A. Fetter kriptoelemző az X-en, és a Checkonchain adataira hivatkozott.

Fetter szerint ahhoz, hogy a mutató „túlértékelt” állapotot jelezzen, a BTC árának körülbelül 180 000 dollárra kellene emelkednie – ez jelentős növekedési lehetőséget jelent.

A Mayer Multiple régóta a Bitcoin piaci ciklusainak „hőmérője”. A korábbi csúcsok idején – például 2017-ben és 2021-ben – a mutató jóval 2.4 fölé emelkedett, ami spekulatív túlfűtöttséget jelzett.

Most viszont ettől sokkal visszafogottabb a helyzet. A legmagasabb érték a Glassnode adatai szerint eddig 1.84 volt, mégpedig 2024 márciusában. Ekkor a BTC ára 72 000 dollár körül mozgott.

A szakértők szerint ez a visszafogott érték egészségesebb, tartósabb bikapiacot jelez.

Júliusban Axel Adler Jr. kriptoelemző az 1.1 körüli értékeket „jó üzemanyagtartaléknak” nevezte egy újabb emelkedéshez, alátámasztva, hogy a Bitcoin árának még van tere a növekedéshez, mielőtt elérné a túlfűtött szintet.

Bár a láncon belüli adatok szerint optimista a kilátás, a kereskedők megosztottak az időzítést illetően. Egyes elemzők figyelmeztetnek, hogy ha a Bitcoin nem tud határozottan kitörni év végéig, a bikapiac lendülete megtörhet.

Mások szerint októberben további ingadozások fordulhatnak elő. Ez hagyományosan a Bitcoin egyik legerősebb hónapja –, és az újbóli emelkedés előtt akár a 114 000 dollárra való visszaesést is elképzelhetőnek tartja.

Ennek dacára, mivel a Mayer Multiple szerint még „sok az üzemanyag a tankban”, sokan úgy látják, hogy a Bitcoin hosszú távú iránya továbbra is felfelé kacsintgat. Még akár a 180 000 dolláros szint is elképzelhető.

Az elemző szerint a BTC előtt döntő 100 nap áll

A Bitcoin lényeges fordulóponthoz közeledhet, legalábbis Tony „The Bull” Severino kereskedő szerint. Ő úgy véli, a következő 100 nap eldöntheti, hogy a kriptovaluta parabolikus emelkedésbe kezd-e, vagy véget ér a jelenlegi bikapiac.

Bitcoin’s weekly Bollinger Bands recently hit record tightness



For now, BTCUSD has failed to break out above the upper band with strength



Severino a Bollinger-szalagokra hivatkozott a Bitcoin heti grafikonján, amelyek olyan szűkek lettek, mint még soha. Ez többnyire az éles ármozgások előjele.

Posztjában arra figyelmeztetett, hogy az ilyen helyzetekben gyakoriak a „álkitörések”, vagyis más néven a hamis emelkedések. Megjegyezte, hogy a Bitcoin képtelen volt erővel áttörni a felső szalagot, miután rövid időre elérte a 126 000 dollárt – ez visszaesést jelezhet egy tartós emelkedés előtt.

Jelenleg a BTC körülbelül 118 802 dolláron forog, míg a volatilitás tovább csökken.

Míg egyes elemzők lehetséges visszaeséstől tartanak, mások úgy gondolják, hogy a Bitcoin ciklusai egyre hosszabbak, ami további növekedési lehetőséget jelenthet.