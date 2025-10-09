Mit tudnak a Bitcoin bálnák, amit mi nem?

Az onchain adatok szerint a nagy befektetők nem adnak el, pedig a Bitcoin rekordokat dönt. Az árfolyam-előrejelzés szerint a hosszú távú tulajdonosok további emelkedésben reménykednek.

A Bitcoin ára mostanában stabilan 123 000 dollár körül mozog, miután hétfőn egy rövid időre elérte a 126 000 dollárt. A CryptoQuant szerint az elmúlt 30 nap során realizált nyereség 0,26 millió BTC volt (nagyjából 30 milliárd dollár), ami majdnem 50%-kal kevesebb, mint júliusban, és a 2024 márciusi és decemberi csúcsokhoz képest is lényegesen alacsonyabb.

Ez az alacsony nyereség-kivét azt jelzi, hogy a hosszú távú befektetők inkább megtartják a pozícióikat, mintsem hogy kiszállnának. „Amíg a realizált nyereség pozitív és emelkedő trendet mutat, a piac továbbra is felfelé haladhat” – mondta Julio Moreno, a CryptoQuant kutatási vezetője. Történelmileg a realizált nyereség csökkenése egybeesett a cikluscsúcsokkal, amikor a hosszú távú tulajdonosok elkezdték csökkenteni a kitettségüket.

A rövid távú befektetők csak kis nyereséget vettek ki, átlagosan 2%-ot, szemben a piaci csúcsoknál jellemző 8%-os hozammal. A hosszú távú tulajdonosoknak még mindig körülbelül 129%-os nem realizált nyereségük van, ami jóval elmarad a korábbi, túlfűtött 300%-os szinttől.

A legfontosabb megállapítások a friss adatokból:

A nyereség-kivét továbbra is alacsony: A realizált hozamok kb. 50%-kal csökkentek július óta.

A hosszú távú tulajdonosok kitartóak: Az átlagos nem realizált nyereség jóval a korábbi cikluscsúcsok alatt van.

A piac stabil: Az adatok inkább folyamatos felhalmozásra utalnak, mint tömeges eladásra.

Összességében az adatok stabil piaci szerkezetet mutatnak. Mivel az eladási nyomás alacsony és a profitrealizálás kontrollált, a Bitcoin emelkedése inkább meggyőződésen alapul, mint spekuláción.

Az onchain minták további felhalmozásra utalnak

A CryptoQuant adatai szerint a hosszú távú „OG” tárcák, amelyek több mint tíz éve tartanak Bitcoint, nagyrészt inaktívak. Az elmúlt hónapban csak 5000 BTC mozgott, ami fele a 2024-es piaci csúcsok idején látott volumennek. Ez a mozgáshiány az alacsony nyereség-kivét mellett azt jelzi, hogy a hosszú távú tulajdonosok nem mozdulnak, vagyis a piaci csúcs még messze lehet.

Az elemzők megjegyzik, hogy bár a realizált nyereség szerény, évről évre emelkedő trendet mutat, ami történelmileg inkább jár folyamatos árnövekedéssel, mintsem kimerüléssel.

A JPMorgan elemzői hasonló véleményen vannak, szerintük a Bitcoin az aranyhoz képest alulértékelt, és amennyiben az ETF-beáramlások és az inflációálló eszközök iránti kereslet fennmarad, akár 165 000 dollárig is emelkedhet.

A jelenlegi onchain adatok főbb megállapításai:

A hosszú távú tulajdonosok inaktívak: Csak 5000 BTC mozgott ebben a hónapban, ami alacsony eladási nyomást jelez.

A nyereségtrend javulóban: A realizált nyereség évről évre fokozatosan emelkedik.

Pozitív intézményi kilátások: A JPMorgan szerint az ár akár 165 000 dollárig is emelkedhet.

Ezek a jelek együtt inkább további felhalmozásra utalnak, mintsem eladásra, ami azt sugallja, hogy a befektetők a jelenlegi szinteket nem csúcspontnak, hanem egy növekedési szakasz részének tekintik.

A Bitcoin technikai szerkezete támogatja a 130 000 dolláros célárat

Technikai szempontból nézve a Bitcoin egy jól meghatározott emelkedő csatornában mozog, amit az 50 és 100 periódusos mozgóátlagok támasztanak alá 122 000 és 116 700 dolláron. Az árfolyam szeptember közepe óta folyamatosan magasabb mélypontokat formál, ami megerősíti a vevők fölényét.

Ugyanakkor egy medvés „pillangó” minta alakul ki, amelynek lehetséges fordulópontja 128 000 és 130 000 dollár között van. Az RSI értékek 53 körül mozognak, ami stabil lendületet jelez, de ha a Bitcoin 126 200 dollár fölé tör további RSI-erő nélkül, medvés eltérés alakulhat ki, és ez rövid távú konszolidációt jelezhet.

Ha az árfolyam határozottan áttöri a 126 240 dollárt, megnyílhat az út a 130 000 dollár felé, ami a harmonikus minta befejezését és egy valószínű rövid távú ellenállási zónát jelent. Ha pedig nem sikerül megtartani a 122 000 dollárt, az ár visszahúzódhat 118 500 dollárig, ami a csatorna alsó határával esik egybe.

Az általános piaci szerkezet továbbra is emelkedő. Ahogy a felhalmozás mélyül, egy tartós kitörés 130 000 dollár fölé akár 135 000 dollárig is viheti a Bitcoint, meghosszabbítva az emelkedő trendet a negyedik negyedévben. A hosszú távú pozíciókat kereső befektetők számára a 121–122 ezer körüli visszahúzódás ideális beszállási pont lehet a következő emelkedés előtt.

