Cryptonews Árfolyam hírek

4% plusz egy nap alatt – újraéled a Pi Coin?

Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

pi érme

A Pi Coin ma reggelre növekedett, és jelenleg 0,35 dollár fölött tartózkodik. A kereskedési forgalom ebben az időszakban 64%-kal lódult meg. Az ármozgás alapján úgy tűnik, hogy a prognózisok további emelkedést várnak, pedig a token nemrég visszaesett.

Az elmúlt 10 napban a napi kereskedési volumen 100 millió dollár alá került, mélypontjára augusztus 16-án került sor 26 millió dollárral. Ez azt jelzi, hogy a befektetők a tartós árcsökkenés miatt szinte teljesen érdektelenné váltak a token iránt.

PI árfolyam
Forrás: CoinMarketCap

A Pi Network saját kriptovalutája nem tudta kihasználni azt a pozitív lendületet, ami mostanában több más kriptót utolért. Amiatt, hogy a felhasználók elvesztették a bizalmukat a projektben, az év eleje óta 79%-ot csökkent az értéke.

A legnépszerűbb kriptotőzsdék, mint a Binance és a Coinbase, nem vették fel a Pi tokent a kínálati sorukba, mivel több országban is csalásgyanúsnak minősítették a projektet. Emellett a Pi Coin mögött álló okosszerződés nem teljesen nyilvános.

Többen azt is kifogásolják, hogy a rendszer túlságosan központosított, ami tovább rontja a Pi Coin megítélését. Persze megeshet, hogy ezeket a problémákat egyszer majd kezelik.

Pi Coin árfolyam-előrejelzés: Ha ez a minta beigazolódik, akár 0,60 dollárra is visszakapaszkodhat

A 4 órás grafikon alapján a Pi Coin újabban egyre magasabb mélypontokat közelít meg. Ez korai jele lehet annak, hogy a csökkenő trend már a végét járja.

PI árfolyam
Forrás: TradingView

Azt követően, hogy idén augusztus 6-án elérte a valaha volt legalacsonyabb értéket nagyjából 0,335 dollárnál, a token az elmúlt 20 napban tartotta magát, és nem zuhant vissza erre a lenti szintre. Viszont észlelhető egy sor alacsonyabb csúcs is, ami azt jelzi, hogy az ár egyre szűkebb sávban mozgolódik.

Ha az érték a grafikonon kiemelt 0,335 dolláros támaszszint fölött tudna maradni, az előnyös lenne az árfolyam felkapaszkodása szempontjából, hiszen kitörést jelenthet a lefelé tartó háromszögből. Ebben az esetben az első célár 0,45 dollárnál alakulhat, majd akár egy nagy lendülettel megközelítheti a 0,60 dollárt is.

Ez azt jelenti, hogyha a kitörés tényleg megtörténik, akkor a mostani szintről akár 66%-os növekedés is elképzelhető.

A Pi Coin a nyilvános főhálózat elindítása óta sok csalódást okozott a befektetőknek. Eközben a legnépszerűbb mémérmék, mint például a Wall Street Pepe (WEPE), kiaknázzák az altcoin szezon előnyeit, és akár tízszeresére is duzzadhatnak.

A Wall Street Pepe (WEPE) nagyot szárnyalhat a Solanára váltás után

Miután sikeresen debütált az Ethereumon, a Wall Street Pepe (WEPE) átnyargalt a Solana blokkláncra. Ez a lépés egy új emelkedő piac kezdetét jelentheti a mémcoin számára.

WEPE SOL

A projekt csapata a sikeres, több millió dolláros ICO után tovább folytatta az ütemtervét, és most egy ambiciózus lépésbe kezd. A Solana blokkláncra való átállással az a céljuk, hogy növeljék a kereskedési forgalmat.

A Solana egy népszerű platform a mém érmék számára, és ideális otthona lehet a WEPE tokennek. A közösség motiválása érdekében a Wall Street Pepe a migráció során nagy mennyiségű forgalomban lévő tokent fog elégetni.

Minden egyes Ethereumról átvitt WEPE után ugyanennyi tokent égetnek el a Solanán.

Amint a migráció befejeződik, az ár várhatóan megugrik majd. A hivatalos Wall Street Pepe oldalon bárki csatlakozhat a WEPE közösséghez, akár tárca (pl. Best Wallet) csatlakoztatásával, akár bankkártyás vásárlással.

Szerezd be a WEPE tokent a Solanán

