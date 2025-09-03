3 kriptovaluta, ami szeptemberben megsokszorozhatja a pénzed

Ez a három kriptovaluta az év végén nagyot mehet, különösen, ha 2025 valóban bikapiaccal zárul.

A teljes kriptopiaci kapitalizáció ma 3,85 billió dollárra esett vissza. Ennek ellenére összegyűjtöttünk 3 olyan projektet, amelyekből a következő hónapokban 100 dollárból akár 10.000 is lehet.

A szóban forgó 3 kriptovaluta: a Bitcoin Hyper (HYPER), a Maxi Doge (MAXI) és a Snorter (SNORT) – mindegyik éppen előértékesítés alatt áll.

Ezek a projektek egyszerre kínálnak erős fundamentumokat és vírusszerű terjedési potenciált, nem véletlen, hogy már most több millió dollárt gyűjtöttek be.

Ha év végén tőzsdére kerülnek, egy bikás évzárás valóban komoly emelkedést hozhat számukra – így 2025 legjobb mémcoin befektetései közé tartozhatnak.

1. Bitcoin Hyper (HYPER)

A Bitcoin Hyper (HYPER) egy Layer 2 hálózat a Bitcoinra építve, amely az idei év egyik legnagyobb előértékesítését tudhatja magáénak.

Már több mint 13,6 millió dollárt vont be az előértékesítés során, amelyből még több hét hátra van.

A lelkesedés nem véletlen: a projekt egy teljes értékű Bitcoin Layer 2-t indít, amely új kapukat nyit a DeFi (decentralizált pénzügyek) világában.

A Bitcoin felhasználói gyorsabb tranzakciókat, alacsonyabb díjakat és okosszerződés-funkcionalitást kapnak, ami lehetővé teszi egy dApp-ökoszisztéma kiépítését.

A hálózat a Solana Virtual Machine-t (SVM) használja, valamint ZK-rollupokat a nagyobb sebesség és adatvédelem érdekében – ezzel a kriptovilág egyik legerősebb L2-je lehet.

A platform natív tokenje, a HYPER összesen 21 milliárdos maximális kínálattal rendelkezik, és szükséges lesz a tranzakciós díjak fizetéséhez.

Ez tovább növeli a keresletet, és még vonzóbbá teszi az a tény, hogy a tulajdonosok stakeléssel rendszeres jutalmat kaphatnak.

$HYPER is gearing up for world domination.



13M Raised! 🔥 pic.twitter.com/UiQ29LmYwQ — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) August 31, 2025

A növekedés ütemét látva a projekt árfolyama induláskor könnyen kilőhet, a befektetők pedig már most beszállhatnak a Bitcoin Hyper hivatalos weboldalán.

2. Maxi Doge (MAXI)

A következő ígéretes projekt a Maxi Doge (MAXI), egy ERC-20 token, amely a Dogecoin-modellt fejleszti tovább.

Az előértékesítés augusztusban indult, és már 1,7 millió dollár feletti összeget gyűjtött, miközben több mint 10,4 ezer követőt szerzett az X-en.

A Maxi Doge vonzereje két fő pillérre épül. Az első a mémek és a marketing virális felhasználása köré szerveződik.

A projekt létrehoz egy Maxi Fund nevű alapot, amely a teljes kínálat 25%-át (150,24 milliárd MAXI) teszi ki. Ezt új partnerségek és kezdeményezések támogatására fordítják, a cél pedig a projekt ismertségének és elérésének bővítése.

A második pillér a kereskedői közösség építése. A projekt saját Telegram- és Discord-csatornát működtet, ahol a kereskedők találkozhatnak és kapcsolatot tarthatnak egymással.

Ezeken a felületeken kereskedési versenyeket is rendeznek majd, ahol a résztvevők jutalmakat nyerhetnek, és felkerülhetnek egy globális ranglistára.

Emellett fórumként is szolgálnak, ahol a tagok megoszthatják kereskedési tippjeiket és akár stratégiáikat is összehangolhatják.

Mindez jóval több fundamentális értéket ad a Maxi Doge-nak, mint egy átlagos mém érmének – ezért is tartják sokan az egyik legérdekesebb, most futó előértékesítésnek.

A MAXI jelenlegi ára 0,000255 dollár, vásárolni a hivatalos oldalon lehet.

3. Snorter (SNORT)

A harmadik projekt a Snorter (SNORT), egy automatizált sniping bot, amely eddig már 3,6 millió dollárt gyűjtött az előértékesítés során.

A kriptopiac kaotikus és kiszámíthatatlan, így van igény egy olyan eszközre, mint a Snorter, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók nagyobb mozgások előtt vegyenek vagy adjanak el érméket.

How to trade like a pro with Snorter:



Step 1: Paste a token address.

Step 2: Sit back. Snorter watches liquidity like a hawk on caffeine.

Step 3: The instant funds drop in, I pounce. Buy executed. No hesitation.



Green candles caught. pic.twitter.com/euirKrFdnk — Snorter (@SnorterToken) August 28, 2025

A bot emellett copy trading funkcióval is rendelkezik, amellyel a befektetők tapasztalt kereskedők lépéseit másolhatják, így egy lépéssel a piac előtt maradhatnak.

További funkciók: limit megbízások, blokkláncok közti swap, honeypot-védelem (átveréses csalás elleni védelem) – vagyis egy rendkívül komplett kereskedői botról van szó.

A natív token, a SNORT szükséges a funkciók használatához, így valódi hasznosságot kap.

Ha a bot felhasználóbázisa bővül, a kereslet növekedhet, ami hosszú távon árfolyam-emelkedést eredményezhet.

Erős fundamentumai miatt a SNORT-nak komoly eséllyel emelkedhet az árfolyama, amint véget ér az előértékesítés és tőzsdére kerül – ezért tartják a piac egyik legizgalmasabb új kriptójának.

A befektetők a Snorter hivatalos weboldalán csatlakozhatnak az előértékesítéshez, ahol csatlakoztathatják kompatibilis tárcájukat (pl. Best Wallet).

A kriptovaluta jelenlegi ára 0,1031 dollár, de az ár folyamatosan emelkedik, amíg tart az előértékesítés – így érdemes időben lépni.