BTC $111,438.33 1.29%
ETH $4,374.71 -0.05%
SOL $210.18 3.70%
PEPE $0.0000098 2.00%
SHIB $0.000012 1.21%
DOGE $0.21 2.19%
XRP $2.85 1.85%
Cryptonews Árfolyam hírek

3 kriptovaluta, ami szeptemberben megsokszorozhatja a pénzed

Szerző
Farkas Dániel
Szerző
Farkas Dániel
A szerzőről

A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan...

A szerző
Ellenőrizte
Tóth-Giczei Beáta
Szerző
Tóth-Giczei Beáta
A szerzőről

10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

A szerző
Utoljára frissítve: 
kriptovaluta kereskedes

Ez a három kriptovaluta az év végén nagyot mehet, különösen, ha 2025 valóban bikapiaccal zárul.

A teljes kriptopiaci kapitalizáció ma 3,85 billió dollárra esett vissza. Ennek ellenére összegyűjtöttünk 3 olyan projektet, amelyekből a következő hónapokban 100 dollárból akár 10.000 is lehet.

A szóban forgó 3 kriptovaluta: a Bitcoin Hyper (HYPER), a Maxi Doge (MAXI) és a Snorter (SNORT) – mindegyik éppen előértékesítés alatt áll.

Ezek a projektek egyszerre kínálnak erős fundamentumokat és vírusszerű terjedési potenciált, nem véletlen, hogy már most több millió dollárt gyűjtöttek be.

Ha év végén tőzsdére kerülnek, egy bikás évzárás valóban komoly emelkedést hozhat számukra – így 2025 legjobb mémcoin befektetései közé tartozhatnak.

3 kriptovaluta szeptemberben, ami megtöbbszörözheti a pénzed

1. Bitcoin Hyper (HYPER)

A Bitcoin Hyper (HYPER) egy Layer 2 hálózat a Bitcoinra építve, amely az idei év egyik legnagyobb előértékesítését tudhatja magáénak.

Már több mint 13,6 millió dollárt vont be az előértékesítés során, amelyből még több hét hátra van.

Bitcoin Hyper kriptovaluta

A lelkesedés nem véletlen: a projekt egy teljes értékű Bitcoin Layer 2-t indít, amely új kapukat nyit a DeFi (decentralizált pénzügyek) világában.

A Bitcoin felhasználói gyorsabb tranzakciókat, alacsonyabb díjakat és okosszerződés-funkcionalitást kapnak, ami lehetővé teszi egy dApp-ökoszisztéma kiépítését.

A hálózat a Solana Virtual Machine-t (SVM) használja, valamint ZK-rollupokat a nagyobb sebesség és adatvédelem érdekében – ezzel a kriptovilág egyik legerősebb L2-je lehet.

A platform natív tokenje, a HYPER összesen 21 milliárdos maximális kínálattal rendelkezik, és szükséges lesz a tranzakciós díjak fizetéséhez.

Ez tovább növeli a keresletet, és még vonzóbbá teszi az a tény, hogy a tulajdonosok stakeléssel rendszeres jutalmat kaphatnak.

A növekedés ütemét látva a projekt árfolyama induláskor könnyen kilőhet, a befektetők pedig már most beszállhatnak a Bitcoin Hyper hivatalos weboldalán.

Megnézem a Bitcoin Hyper weboldalát

2. Maxi Doge (MAXI)

A következő ígéretes projekt a Maxi Doge (MAXI), egy ERC-20 token, amely a Dogecoin-modellt fejleszti tovább.

Az előértékesítés augusztusban indult, és már 1,7 millió dollár feletti összeget gyűjtött, miközben több mint 10,4 ezer követőt szerzett az X-en.

Maxi Doge kriptovaluta

A Maxi Doge vonzereje két fő pillérre épül. Az első a mémek és a marketing virális felhasználása köré szerveződik.

A projekt létrehoz egy Maxi Fund nevű alapot, amely a teljes kínálat 25%-át (150,24 milliárd MAXI) teszi ki. Ezt új partnerségek és kezdeményezések támogatására fordítják, a cél pedig a projekt ismertségének és elérésének bővítése.

A második pillér a kereskedői közösség építése. A projekt saját Telegram- és Discord-csatornát működtet, ahol a kereskedők találkozhatnak és kapcsolatot tarthatnak egymással.

Ezeken a felületeken kereskedési versenyeket is rendeznek majd, ahol a résztvevők jutalmakat nyerhetnek, és felkerülhetnek egy globális ranglistára.

Emellett fórumként is szolgálnak, ahol a tagok megoszthatják kereskedési tippjeiket és akár stratégiáikat is összehangolhatják.

Mindez jóval több fundamentális értéket ad a Maxi Doge-nak, mint egy átlagos mém érmének – ezért is tartják sokan az egyik legérdekesebb, most futó előértékesítésnek.

A MAXI jelenlegi ára 0,000255 dollár, vásárolni a hivatalos oldalon lehet.

Megnézem a Maxi Doge weboldalát

3. Snorter (SNORT)

A harmadik projekt a Snorter (SNORT), egy automatizált sniping bot, amely eddig már 3,6 millió dollárt gyűjtött az előértékesítés során.

A kriptopiac kaotikus és kiszámíthatatlan, így van igény egy olyan eszközre, mint a Snorter, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók nagyobb mozgások előtt vegyenek vagy adjanak el érméket.

A bot emellett copy trading funkcióval is rendelkezik, amellyel a befektetők tapasztalt kereskedők lépéseit másolhatják, így egy lépéssel a piac előtt maradhatnak.

További funkciók: limit megbízások, blokkláncok közti swap, honeypot-védelem (átveréses csalás elleni védelem) – vagyis egy rendkívül komplett kereskedői botról van szó.

A natív token, a SNORT szükséges a funkciók használatához, így valódi hasznosságot kap.

Ha a bot felhasználóbázisa bővül, a kereslet növekedhet, ami hosszú távon árfolyam-emelkedést eredményezhet.

Erős fundamentumai miatt a SNORT-nak komoly eséllyel emelkedhet az árfolyama, amint véget ér az előértékesítés és tőzsdére kerül – ezért tartják a piac egyik legizgalmasabb új kriptójának.

Snorter kriptovaluta

A befektetők a Snorter hivatalos weboldalán csatlakozhatnak az előértékesítéshez, ahol csatlakoztathatják kompatibilis tárcájukat (pl. Best Wallet).

A kriptovaluta jelenlegi ára 0,1031 dollár, de az ár folyamatosan emelkedik, amíg tart az előértékesítés – így érdemes időben lépni.

Megnézem a Snorter weboldalát
3 kriptovaluta, ami szeptemberben megsokszorozhatja a pénzed
2025-09-03 09:18:39
Bitcoin árfolyam-előrejelzés: nagybefektetői mozgás és felhalmozás – Jöhet a 250.000 dolláros árfolyam?
2025-09-02 10:28:29
Alulértékelt a Bitcoin? A Wall Street már szimatol
2025-08-30 14:41:41
Spot SEI ETF-et indítana a 21Shares – staking is szóba kerülhet
2025-08-30 10:43:00
Az XRP az áttörés küszöbén áll – Raoul Pal szerint jön a rally
2025-08-30 06:23:00
Csendes intézményi roham – cél az 1 millió dolláros Bitcoin
2025-08-28 11:34:29
Még csak terv, de máris figyel a piac: indulhat a TRUMP spot ETF?
2025-08-27 17:08:24

Ne maradj le!

Árfolyam hírek
Bitcoin árfolyam-előrejelzés: nagybefektetői mozgás és felhalmozás – Jöhet a 250.000 dolláros árfolyam?
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-09-02 10:28:29
Árfolyam hírek
Alulértékelt a Bitcoin? A Wall Street már szimatol
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
2025-08-30 14:41:41
Farkas Dániel
A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan fejlődő piacát.
Olvass tovább
Crypto News in numbers
editors
Szerzők listája + Még 66 szerző
2M+
Active Monthly Users Around the World
250+
Guides and Reviews Articles
8
Years on the Market
70
International Team Authors