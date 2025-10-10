Retour vers 2018 : Zcash signe un come-back explosif sur le marché crypto

Après des années de silence, Zcash (ZEC) vient de signer un retour vers le futur version crypto avec une puissance que peu avaient anticipée. En 24 heures, le pionnier des cryptomonnaies confidentielles a bondi de plus de 53 %, franchissant à nouveau la barre des 260 $. Une explosion spectaculaire qui relance la question de la confidentialité dans l’actuel paysage crypto.

Une narrative de confidentialité relancée

Tout est parti d’un short squeeze massif sur les marchés dérivés, amplifié par la faible liquidité des échanges au comptant. En d’autres mots, les traders qui pariaient sur la baisse ont été piégés, provoquant une cascade d’achats forcés.

Mais ce rebond spectaculaire va bien au-delà des seules considérations techniques. Il marque aussi le retour du thème de la confidentialité dans la crypto, un sujet longtemps éclipsé par la DeFi et les memecoins.

Depuis 2016 Zcash, s’est toujours revendiqué en alternative privée au Bitcoin. En cause, une capacité à masquer les montants et les adresses des transactions grâce à la cryptographie Zero-Knowledge Proof (zk-SNARKs).

Zcash explained by its cofounder @zooko in 1 minute and 20 seconds: pic.twitter.com/I81FNClOHu — Antoine Rousseaux (@AntoineRSX) October 10, 2025

Mais pendant des années, la réglementation et les restrictions d’échanges avaient mis le projet à l’écart. La récente poussée semble donc inverser la tendance. Les investisseurs redécouvrent la valeur de la protection des données à l’heure où la surveillance on-chain s’intensifie.

Effet domino sur les autres privacy coins

Le réveil de ZEC a eu un effet contagieux. En l’espace de 48 heures, la capitalisation totale du secteur des privacy coins a bondi de 17 %, dépassant les 13 milliards de dollars.

Railgun (RAIL) a enregistré une hausse spectaculaire de +116 %, atteignant 5,12 $.

(RAIL) a enregistré une hausse spectaculaire de +116 %, atteignant 5,12 $. DASH , longtemps oublié, a doublé de valeur pour revenir à 43,81 $.

, longtemps oublié, a doublé de valeur pour revenir à 43,81 $. Litecoin (LTC), désormais perçu comme un semi-privacy coin grâce à son protocole MimbleWimble, a franchi les 130 $.

(LTC), désormais perçu comme un semi-privacy coin grâce à son protocole MimbleWimble, a franchi les 130 $. Decred (DCR) a progressé de 13 % pour atteindre 20,32 $.

Même les projets plus récents comme Veil Coin ont profité de l’engouement, avec des hausses quasi verticales. Monero aussi pourrait aussi tenter une percée dans les prochains jours. La figure de Zcash a agi comme un catalyseur, notamment après des mentions virales de Naval et d’influenceurs majeurs sur X (ex-Twitter).

Analyse technique : ZEC teste ses limites

Sur le plan technique, ZEC a brièvement franchi 280 $, avant de rencontrer une forte résistance à 290 $. La configuration actuelle reste haussière, mais une consolidation est probable.

Un retour vers 200 $ n’est pas à exclure, notamment pour purger les positions longues ouvertes dans la frénésie. Si ce niveau tient, le prochain objectif de prix se situe autour de 320 $, qui correspond à la zone de liquidité suivante.

Pour l’heure, le rallye actuel est davantage basé sur de la spéculation que sur une adoption organique massive. La dynamique actuelle du marché est surtout portée par les produits dérivés. En fait, c’est un euphémisme que de parler de jeton ZEC en circulation. A vrai dire, la majeure partie de l’offre du jeton est actuellement verrouillée sur diverses plateformes, limitant grandement le marché Spot.

Vers un “privacy season” ?

Au-delà de Zcash, ce regain d’intérêt pour la confidentialité pourrait annoncer une “privacy season”, une phase où les jetons liés à la protection des données reprennent le devant de la scène.

Cette année, la tendance générale du marché crypto a davantage mis en avant les narratifs percutants. IA, tokenisation d’actifs (RWA) puis désormais, confidentialité et anonymat. Au cas où la tendance se maintient, ZEC et ses pairs pourraient redevenir des valeurs refuges dans un contexte de surveillance accrue.

Plus qu’un simple pump, un véritable symbole

En définitive, ce retour en force de Zcash est bien plus qu’une simple flambée spéculative. Au-delà des affaires de profit et de rentabilité, la crypto c’est également une question de liberté financière et d’autonomie réelle du droit de propriété.

Certes, le rallye de ZEC pourrait connaître une pause. Mais en réactivant la discussion autour de la confidentialité, Zcash vient de prouver qu’il est le survivant d’une histoire à réécrire.

