Monero XMR bondit de 7% malgré un incident notable

Le 14 septembre 2025, la blockchain Monero a connu l’un de ses épisodes les plus troublants : une réorganisation de 18 blocs, un événement rarissime qui a secoué la communauté et déclenché des débats passionnés sur la sécurité du réseau. Pourtant, contre toute attente, le cours du XMR a bondi de plus de 7%, défiant la logique du marché.

Une réorganisation historique sur Monero

La réorganisation a commencé au bloc 3,499,659 et s’est terminée au bloc 3,499,676. En clair, près de 40 minutes d’activité blockchain ont été réécrites, effaçant plus de 117 transactions confirmées qui devront être réémises dans la nouvelle branche dominante. Pour les utilisateurs et commerçants qui acceptent Monero, c’est un scénario anxiogène : des paiements validés un instant peuvent disparaître l’instant d’après.

Cet épisode n’est pas dû au hasard. Depuis août 2025, le hashrate de Monero est contrôlé à plus de 51% par Qubic, une blockchain orientée intelligence artificielle. Ce projet avait déjà provoqué une réorganisation de six blocs le mois précédent. Cette concentration du pouvoir de calcul met en lumière une vulnérabilité structurelle inquiétante pour une monnaie censée garantir l’anonymat et la décentralisation.

Des risques accrus de double dépense

Les experts en cybersécurité, comme Cosine de SlowMist ou Rucknium sur Github, pointent du doigt le risque accru de double-spending. Même sans attaque classique de 51%, la domination de Qubic ouvre la porte à des manipulations de transactions.

Face à cette menace, les recommandations évoluent. Alors que 10 confirmations suffisaient auparavant pour juger une transaction validée, la communauté préconise désormais d’attendre 20 à 30 confirmations. Dans la pratique, cela complique la vie des commerçants et ralentit les paiements, minant l’attractivité du XMR comme moyen d’échange rapide. Certains utilisateurs ont même annoncé suspendre temporairement l’acceptation du Monero, le temps que la situation se stabilise.

Un paradoxe : le prix du XMR grimpe

Curieusement, cet épisode technique n’a pas provoqué un krach. Au contraire, le XMR est passé de 287 $ à plus de 308 $, soit une hausse de 7,4 %, alors même que le marché global reculait de près de 1 %.

Plusieurs explications circulent :

Certains y voient une preuve de résilience : malgré l’incident, le protocole tient bon.

: malgré l’incident, le protocole tient bon. D’autres soupçonnent Qubic d’avoir volontairement soutenu le marché pour éviter une perte de confiance qui aurait précipité la chute.

qui aurait précipité la chute. Enfin, la faible liquidité des privacy coins amplifie chaque mouvement de prix, ce qui pourrait expliquer cette réaction en apparence irrationnelle.

Cette flambée s’inscrit dans une tendance haussière plus large : selon Grafa, le Monero avait déjà progressé de 80% sur le mois précédent.

La rareté des réorganisations massives

Dans le monde des blockchains établies, une réorganisation de plus de deux blocs est déjà un signal rouge. Alors 18 blocs d’affilée ? C’est du jamais vu pour Monero. Pas étonnant que les développeurs et les principaux pools de minage, comme supportxmr.com ou hashvault.pro, soient sur le pied de guerre.

Cet incident rappelle également les tensions d’août 2025, quand plusieurs plateformes, dont Kraken, avaient suspendu temporairement les dépôts en XMR après la première alerte liée à Qubic. La répétition des événements confirme que le problème n’est pas isolé, mais bien structurel.

Quelles mesures pour protéger Monero ?

La première réponse de la communauté est simple : renforcer le nombre de confirmations exigées. Certains spécialistes vont même jusqu’à recommander de tripler cette valeur, le temps que Qubic réduise sa part de hashrate.

Mais le débat va plus loin. Faut-il adapter le protocole ? Changer l’algorithme de minage pour contrer cette concentration de puissance ? Ou bien imaginer de nouvelles défenses contre les réorganisations profondes ? Les discussions sur Reddit et Github montrent une communauté inquiète mais déterminée à trouver une issue.

Une crise révélatrice pour les privacy coins

L’épisode des 18 blocs réorganisés met en lumière la fragilité des cryptos orientées confidentialité. Leur faible liquidité et leur dépendance à quelques pools miniers les rendent particulièrement vulnérables. Pourtant, le rebond du prix démontre que les investisseurs croient toujours en la valeur unique de Monero : l’anonymat et la résistance à la surveillance.

La question désormais est claire : Monero sortira-t-il renforcé de cette crise, ou bien verra-t-il sa réputation durablement entamée ?

