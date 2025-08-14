Justin Sun attaque Bloomberg pour protéger son secret

La question de la confidentialité dans l’univers blockchain reste un paradoxe permanent. D’un côté, la transparence absolue qui caractérise le Web3 constitue un atout majeur pour la finance décentralisée. Mais de l’autre, ce même principe de transparence peut se retourner contre les détenteurs d’actifs numériques. Cette problématique refait surface alors que Justin Sun engage une action en justice contre Bloomberg.

Des actifs confidentiels menacés de publication

Avec la montée en puissance des outils d’analyse on-chain et l’identification des adresses, il devient presque impossible pour les gros portefeuilles de conserver leur anonymat. Le cas dont il est question aujourd’hui débute un peu plus tôt cette année.

En effet, dans le cadre du classement Billionaires Index, Justin Sun aurait fourni à Bloomberg des informations précises sur ses avoirs en cryptomonnaies. Selon la plainte déposée, ce dernier aurait communiqué ces informations à Bloomberg à la condition expresse qu’elles restent confidentielles.

Justin Sun has filed a lawsuit against Bloomberg, claiming they plan to “recklessly and improperly disclos[e] his highly confidential, sensitive, private, and proprietary financial information,” obtained while to verify his assets for the Bloomberg “Billionaires Index”. pic.twitter.com/wLKpfIBVL5 — Molly White (@molly0xFFF) August 13, 2025

Mais Bloomberg envisagerait désormais de publier ces informations dans le détail, contrairement à l’accord supposé. Pour Sun, cette divulgation représente une menace directe pour sa sécurité personnelle, exposant la nature et l’ampleur exacte de ses avoirs à des acteurs mal intentionnés.

Les risques évoqués vont du vol au piratage, en passant par l’enlèvement ou la coercition. Des menaces d’autant plus inquiétantes que les transactions sur la blockchain sont notoirement connues pour être irréversibles.

Des informations plus détaillées que pour les autres milliardaires

Ce que reproche surtout le fondateur de TRON à Bloomberg, c’est le détail des informations qui vont être publiées. En effet, la fortune des autres personnalités de la liste, aurait été estimée globalement à partir de sources publiques.

Mais ses avoirs à lui, risquent d’être listés de façon exhaustive. Une telle précision faciliterait l’identification de ses adresses blockchain et accroîtrait considérablement les risques d’attaques ciblées.

Et pour appuyer son argument, Sun cite un chiffre alarmant. Dans le monde, un détenteur de Bitcoin serait victime d’un enlèvement chaque semaine. C’est dans ce contexte qu’il avait demandé au tribunal une ordonnance de restriction temporaire pour empêcher la diffusion de ces données.

Les avoirs en TRX de Justin Sun au cœur d’une polémique

Malgré cette démarche judiciaire, Bloomberg a déjà publié les chiffres. Justin Sun apparaît à la 241e place du classement, avec une fortune estimée à 12,4 milliards de dollars. Le rapport détaille notamment 17 000 BTC (2,04 milliards $), 224 000 ETH (1,05 milliard $) et 700 000 USDT. Mais c’est surtout sa position en TRX qui retient l’attention.

Sur une offre totale de 94,68 milliards de TRX, Sun en détiendrait 60 milliards, soit environ 63 % de l’offre en circulation. Le rapport ne précise toutefois pas quelle part relève de ses avoirs personnels et laquelle appartient à ses entreprises. Néanmoins, une telle concentration alimente les interrogations sur la centralisation du réseau TRON et les risques potentiels de manipulation de prix.

L’affaire illustre à quel point la confidentialité doit être traitée avec prudence, même face à des acteurs médiatiques réputés. Pour se protéger en cas de fuite d’informations, l’usage d’outils adaptés reste essentiel.

Want to keep your wallets organized? Best Wallet makes it easy to create dedicated wallets for different purposes. 🔐



Set up wallets for:

🔹 Bitcoin-specific holdings 🟠

🔹 Upcoming token launches like $SOLX & $WEPE 🚀

🔹 Testing new dApps 🤝



Everything you need in one app.… pic.twitter.com/GFmDS8KMt2 — Best Wallet (@BestWalletHQ) July 25, 2025

Source : bloomberg.com

