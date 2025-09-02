La Corée du Sud brise l’anonymat sur la blockchain

Depuis plusieurs années, la Corée du Sud s’impose comme l’un des pays les plus rigoureux vis-à-vis des cryptomonnaies. Avec une série de mesures ciblant l’anonymat des utilisateurs, Séoul cherche à transformer son écosystème blockchain en un espace à la fois innovant et transparent. Cette stratégie repose sur deux axes : l’interdiction des échanges anonymes et le développement d’une identité numérique décentralisée.

La fin des cryptos anonymes sur les exchanges

Dès mars 2021, les autorités sud-coréennes ont interdit le trading de cryptomonnaies dites anonymes, telles que Monero (XMR), Zcash (ZEC) ou encore Dash. Rebaptisées « Dark Coins », ces monnaies étaient jugées trop risquées, car elles facilitaient le blanchiment d’argent et les paiements liés aux ransomwares. En conséquence, les plateformes locales ont été contraintes de les retirer de leurs listings.

En parallèle, les exchanges ont reçu l’obligation stricte de vérifier l’identité de tous leurs utilisateurs. Les comptes anonymes ont été bannis et chaque client doit désormais passer par une procédure KYC (Know Your Customer) complète. Impossible donc de trader sans compte bancaire à nom réel. De plus, toute transaction suspecte doit être signalée aux régulateurs financiers. En cas de manquement, les sanctions peuvent être lourdes, allant jusqu’à la fermeture de la plateforme ou des amendes colossales.

Une identité numérique décentralisée sur la blockchain

L’autre volet majeur de la stratégie sud-coréenne est plus ambitieux. Depuis 2024, le pays déploie un projet d’identité numérique blockchain, directement intégrée aux smartphones. D’ici 2026, près de 45 millions de citoyens devraient en bénéficier, soit presque l’ensemble de la population adulte.

Ce système permet d’accéder à des services publics ou privés sans cartes physiques ni certificats papier. Chaque identité est stockée localement sur le smartphone, garantissant une autonomie inédite. Officiellement, l’État n’a pas d’accès direct à ces données, ce qui vise à rassurer face aux craintes de surveillance. En pratique, cette solution combine la souplesse d’un identifiant numérique et la sécurité de la blockchain, tout en donnant aux citoyens le contrôle de leurs informations.

Une régulation coordonnée et structurante

Au-delà des mesures techniques, la Corée du Sud a choisi une approche holistique. Toute personne entrant sur le marché doit désormais ouvrir un compte à nom réel, passer des contrôles KYC poussés et justifier la provenance de ses fonds. Cette logique s’applique autant aux particuliers qu’aux institutions. Les banques, les sociétés cotées et les régulateurs coopèrent activement afin de créer un environnement de confiance.

L’objectif est clair : préparer l’écosystème sud-coréen à une adoption institutionnelle massive. Dans un contexte mondial où la régulation reste souvent floue, la Corée du Sud veut se positionner comme une place sûre et crédible. Ainsi, le pays combine surveillance accrue et volonté d’ouverture, dans une démarche structurante qui pourrait inspirer d’autres nations.

Pourquoi briser l’anonymat ?

La logique qui sous-tend cette stratégie est simple : réduire au maximum les risques liés aux cryptomonnaies anonymes. En effet, celles-ci ont longtemps été associées à des activités criminelles, rendant les régulateurs méfiants. En interdisant leur circulation, le gouvernement espère tarir les canaux de blanchiment et rassurer les investisseurs traditionnels.

Cependant, la démarche n’est pas uniquement répressive. En lançant une identité numérique basée sur la blockchain, Séoul démontre qu’il est possible de concilier innovation et contrôle. Contrairement à certaines visions libertariennes, la Corée du Sud parie sur un modèle hybride : sécurité maximale pour l’État et confort technologique pour le citoyen.

Ainsi, le pays envoie un signal clair : il ne s’agit pas de freiner la blockchain, mais d’en tirer parti tout en imposant un cadre robuste. Ce choix pourrait servir de laboratoire pour d’autres États hésitant entre laisser-faire et encadrement strict.

Conclusion

En interdisant les cryptos anonymes, en imposant des contrôles d’identité stricts et en développant une identité numérique blockchain, la Corée du Sud a pris une direction unique. Entre transparence, sécurité et innovation, le pays trace sa voie dans l’univers crypto. Reste à savoir si ce modèle deviendra une référence mondiale ou s’il accentuera les fractures entre régulation et idéal décentralisé.

Sources : News Nate

