YZi Labs : CZ ouvre son méga-fonds crypto à 10 milliards $

Changpeng Zhao, l’ex-patron de Binance, signe un nouveau retour intrigant sur le devant de la scène financière. CZ se trouve en effet à la tête d’un gigantesque fond d’investissement gérant plus de 10 milliards de dollars. Un fond essentiellement composé de sa fortune personnelle et de quelques-uns des premiers actionnaires de Binance. Mais la nouveauté cette fois, c’est que le fonds pourrait bientôt ouvrir ses portes à des investisseurs externes.

Un fonds privé qui prend une nouvelle dimension

C’est sans aucun doute, le début d’une nouvelle ère pour la firme. En fait, YZi Labs a toujours opéré comme un family office géant et presque entièrement dédié aux paris stratégiques de CZ. Avec cette perspective de capitaux externes, le fond entamera certainement un processus d’institutionnalisation qui en fera une entité similaire à BlackRock ou Fidelity.

🔥 Breaking: CZ’s $10B YZi Labs is considering opening up to external investors as demand rises and US regulatory tone shifts. pic.twitter.com/P8Gt0hSOtJ — Crypto Jessica (@CryptoJessXBT) September 23, 2025

A l’image de ces différents acteurs, YZi Labs s’est inscrit dans une approche multi-actifs dès les tous premiers instants de son activité. Ainsi, selon les données disponibles, le fonds détiendrait des participations dans plus de 230 sociétés. Parmi elles, des noms bien connus de l’écosystème cryptpo :

Aptos Labs, blockchain de nouvelle génération,

Polygon, pilier du scaling Ethereum,

1inch Network, agrégateur DeFi,

Sky Mavis, l’équipe derrière Axie Infinity,

Et des infrastructures comme LayerZero, Mysten Labs ou CertiK.

Cette stratégie de diversification traduit une volonté manifeste de miser sur toutes les briques de l’économie décentralisée. CZ ambitionne ainsi de se positionner à des points clés de cet écosystème allant des blockchains aux outils de sécurité.

Une régulation américaine plus ouverte

Le timing est loin d’être anodin. Sous l’administration Trump, la régulation américaine est bien plus avenante vis-à-vis des cryptos. La SEC, désormais dirigée par Paul Atkins depuis avril 2025, a même demandé une démonstration privée des projets soutenus par YZi Labs. Une demande symbolique qui contraste fortement avec l’hostilité passée.

Pour Ella Zhang, directrice de YZi Labs, le message est clair. Les régulateurs sont de plus en plus ouverts. La demande existe, c’est un fait. Mais il faut simplement franchir le pas au bon moment.

CZ, toujours dans l’ombre de Binance

Mais ce retour en grâce apparent est loin de faire table rase des coquilles du passé. YZi Labs doit encore gérer le handicap lié à l’image de son patron. En effet, après avoir plaidé coupable pour des accusations de défaut de conformité AML, CZ a écopé de quatre mois de prison en 2024.

Aujourd’hui, il reste le plus gros actionnaire de Binance mais n’en dirige plus les opérations. D’ailleurs, il s’est depuis peu, mis en quête d’un pardon présidentiel auprès de Donald Trump pour redorer son blason.

Mais cela ne suffira probablement pas à freiner l’intérêt du marché pour YZi Labs. Les investisseurs institutionnels, en quête de rendement, scruteront de près la possibilité d’un positionnement sur ce méga-fonds.

Un contexte de forte demande

La perspective d’une ouverture du fonds intervient alors que d’autres acteurs lèvent déjà des sommes importantes. En juin, Galaxy Digital a clôturé son premier fonds externe à 175 millions de dollars, au-dessus des attentes.

En parallèle, des analystes comme Willy Woo affirment délaisser le Bitcoin pur pour investir dans l’infrastructure, où les rendements pourraient être multipliés par 100 à 1000. Et dans ce paysage, YZi Labs a l’avantage de la taille, du réseau et d’un historique d’investissements stratégiques.

Un signal fort pour la crypto

L’ouverture prochaine de YZi Labs à des capitaux externes enverrait un signal dans toutes les branches de l’économie. La crypto n’est plus seulement une niche spéculative, mais un terrain d’investissement structuré pour les grands fonds.

Avec plus de 10 milliards $ déjà sous gestion et un portefeuille d’élite, CZ pourrait transformer son pari personnel en véritable référence mondiale du capital-risque Web3. Reste à voir si le marché suivra et si la régulation maintiendra ce climat d’ouverture.

Source : Financial Times

Pour aller plus loin sur le sujet :